2024年：德国有记录以来最热的年份

尽管距离2024年结束还有两周时间，不过，德国气象局现在就已宣布，2024年已经创下了气温最高纪录。全球范围内，今年的气温也普遍偏高。

（德国之声中文网）德国气象局DWD宣布，尽管今年还余下两周时间，但现在就可以确定，2024年是1881年德国开始广泛记录气温以来最热的一年。

德国气象局气候与环境部门负责人福克斯（ Tobias Fuchs）表示：“从19世纪末到现在，德国还从未有过像2024年这么高的气温。”而此前，2023年的气温也曾创下截至当年的最高记录，而2022年则是有史以来最热两年中的一年。



全球变暖引发极端天气

德国气象局将在2024年12月30日正式公布本年度气象数据。届时除了发布气温记录的更多细节之外，还将发布有关降雨量以及日照时长的数据。

福克斯表示，随着全球气候不断变暖，极端气候也变得更加频繁和剧烈。“整个社会和个人都应为保护气候付出更多的努力。”

连续数天的高温后，莱茵河床露出干涸的土地。 图像来源: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

全球气温也将刷新纪录

种种迹象显示，全球气温也将再创新高。欧盟气候变化服务机构 “哥白尼 ”上周就已发布报告称，2024 年的气温将创下新高。而且2024年很可能成为平均气温比工业化前平均气温高出1.5 摄氏度以上的第一年。

“哥白尼”是通过分析世界各国卫星、船只、飞机以及气象站的大量数据后，得出上述结论的。德国气象局也向“哥白尼”提供了大量数据。美国的气象部门NOAA此前也表示，2024年有可能会创下气温最高记录。



（德广联等）

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