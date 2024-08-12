2024年巴黎奥运会：闭幕式的精彩瞬间

一场星光熠熠、精彩绝伦的现场表演为巴黎奥运会画上了圆满句号。除了来自世界各地的数千名运动员外，这场表演还邀请到音乐界和电影界的大牌明星。

（德国之声中文网）历经18天、决出329枚金牌、银牌和铜牌，以及上演了无数故事情节，2024年巴黎奥运会奥运会最终在周日（8月11日）举行的一场高预算闭幕式中落下帷幕。

当法国游泳运动员马尔尚 (Leon Marchand) 举起奥运圣火时，闭幕式正式拉开帷幕。马尔尚以四枚金牌和一枚铜牌成为本届奥运会获得奖牌数最多的运动员。

当马尔尚出现在大屏幕上时，法兰西体育场的观众们都欢呼起来。在这之后参加了本届奥运会的各国运动员们进入体育场。

法国运动员马尔尚带来奥运圣火。 图像来源: Benoit Tessier/REUTERS

阿尔及利亚的拳击手伊曼尼·哈利夫（Imane Khelif）在闭幕式中担任旗手。台湾的拳手林郁婷也出席了闭幕式。两位拳手都因性别问题而备受争议、遭到谩骂和误解。

阿尔及利亚拳击手伊曼尼·哈利夫和台湾拳手林郁婷都因为性别问题引发巨大争议。 图像来源: Steph Chambers/Getty Images

在闭幕式上为德国代表队担任旗手的是劳拉·林德曼（Laura Lindemann）和马克斯·伦德施密特（Max Rendschmidt）。

按照传统，闭幕式上还举办了马拉松比赛的颁奖仪式。在本届奥运会女子马拉松比赛中，荷兰选手西凡·哈桑（Sifan Hassan）获得金牌，埃塞俄比亚选手蒂格斯特·阿塞法（Tigst Assefa）和肯尼亚选手海伦·奥比里（Hellen Obiri）分别获得银牌和铜牌。

女子马拉松比赛中获得金银铜牌的运动员。 图像来源: Natacha Pisarenko/AP Photo

闭幕式上的演出内容丰富。钢琴被悬挂在半空中。一位身着金衣的舞者代表“金色航海者”，爬上众人堆叠的山巅。组办方称，这一灵感来自法国历史，“也包括攻陷巴士底狱的法国大革命精神”。

金衣舞者 图像来源: Bildbyran/IMAGO

法国摇滚乐队凤凰乐队（Phoenix）等一众艺术家为奥运派对带来表演，烟花照亮夜空。

好莱坞巨星汤姆·克鲁斯从天而降。 图像来源: Phil Noble/REUTERS

好莱坞巨星汤姆·克鲁斯也现身闭幕式。他复制了电影《碟中谍》中的经典瞬间，突然从天而降，飞跃法兰西体育场的屋顶，稳稳降落在众多奥运选手的身旁，与他们亲切击掌。他从美国著名体操运动员西蒙·拜尔斯（Simone Biles）手中接过奥林匹克旗帜，然后潇洒地跨上摩托车，在一片轰鸣声中驶出体育场。紧接着，一段蒙太奇式视频带领观众从巴黎的夜色来到阳光明媚的洛杉矶。

2028年的夏季奥运会将在美国洛杉矶举行。

美国歌手H.E.R.演唱了美国国歌《星条旗永不落》。接着，碧梨（ Billie Eilish）在海滩边献唱来自她最新专辑中的歌曲《BIRDS OF A FEATHER》。参与演出的还有Snoop Dogg和Red Hot Chili Peppers等歌手和组合。

最后，马尔尚和另外6名运动员一起吹熄了奥运圣火。国际奥委会主席巴赫宣布2024年奥运会正式闭幕。

国际奥委会主席巴赫在闭幕式上手持奥林匹克旗帜。 图像来源: Jan Woitas/dpa/picture alliance

巴黎残奥会将于8月28日在法国首都开幕。

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