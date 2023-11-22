2024年如何保增长？路透：政府顾问建议中国加大刺激

中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
（德国之声中文网）今年3月，中国政府工作报告将2023年国内生产总值（GDP）的增速预期定为5%左右，为1994年中国开始设置经济增长目标以来最低的数字（2020年中国未设GDP增长目标）。鉴于2022年中国经济仅增长3%，基数低，同时也是近半个世纪来最低的经济增长之一，2023年设经济增长5%左右的目标当时被许多经济学家视为相对保守。
然而，由于结构性的房地产颓势加剧、外资以惊人的速度撤离，地方政府陷入更严重的债务危机、失业率上升、私人消费疲软，即便是这一保守的经济目标实现起来也显得异常艰难。中国官方公布的数据显示，中国第一季度GDP同比增长4.5%；第三季度GDP同比增长4.9%；第二季度GDP同比增长虽达到6.3%，但却是在2022年二季度中国经济受到疫情及上海等地封城影响仅增长0.4%的基础上实现的。正是因为第二季度有6.3%的增长率，中国今年前三季度GDP同比增长达5.2%。
路透社10月份的一项民意调查显示，经济学家预计中国2023年全年的GDP增长为5.0%。11月7日，国际货币基金组织（IMF）因中国政府出台了一系列支持房地产市场的政策措施以及于10月下旬宣布增发1万亿元人民币国债支持灾后重建、提升防灾救灾能力而将2023年中国经济增速预期从之前的5%上调至5.4%。
据路透社报道，中共下月召开的一年一度的中央经济工作会议将讨论明年的政策规划和经济前景。届时，一些经济顾问将提出他们的建议。预计中国最高领导人将在12月的会议上批准明年经济增长的目标，不过按惯例，公开宣布这一目标要等到明年3月份举行的全国人大会议。
7名和路透社交谈的顾问中，有5人表示赞成和去年一样，提出中国经济2024年增速为5%左右的目标；一人赞成经济增速4.5%的目标；另一位顾问则建议将经济增速设在5.0-5.5%的范围内。
这些顾问们认为，要实现这些目标，北京需要加大财政刺激力度。
"我们需要采取扩张性财政和货币政策来刺激总需求，"主张提出5%左右增长目标的经济学家余永定对路透社表示。他说，"由于企业信心尚未恢复，企业投资需求不会强劲，因此我们需要扩大基础设施投资。"他还支持预算赤字占经济产出的4％。今年10月，中国公布了在年底前发行1万亿元人民币国债的计划，将2023年预算赤字目标从原来占GDP的3%提高到3.8%。
另一位要求匿名的经济顾问表示，北京正在加大财政政策支持力度，以使 2024 年"困难的"目标"能够实现"。不过，由于中国央行担心与西方的利率差异扩大会进一步推动资本外流，导致人民币汇率进一步走弱，因此货币政策的空间有限。中银证券全球首席经济学家、国家外汇管理局前官员管涛曾表示，"如果我们对汇率波动有更大的容忍度，货币政策的空间可能会更大。"
中国在新冠疫情后的缓慢复苏促使许多分析师呼吁进行结构性改革，将经济增长的驱动力从房地产和基础设施投资转向家庭消费和资源的市场配置。他们警告说，如果不这样做，中国可能会在本十年晚些时候开始陷入日本式的停滞。
然而，熟悉中国政策的人士也深知，在中国现有的政治环境下不太可能出现更根本的变化，特别是恢复市场为导向的改革。因此只有依靠本不能持续的刺激措施来推动经济增长。近年来，中国领导人习近平一直把意识形态的正确性、国家安全和共产党的控制置于政策的中心，坚持要求加强国家对经济的控制，包括对民营企业的控制。许多经济学家认为，这种做法不利于数十年来推动中国经济快速增长的中国民营企业的发展。
接受路透社采访的另一名要求匿名的政府经济顾问表示，"如果不能就改革达成共识，我们将不得不利用刺激措施来推动增长，尽管这不可持续。"
2022年，国家主席习近平在一次重要的党内会议上提出了"中国式现代化"的长期愿景，目标是到2035年使中国经济翻一番。经济学家称，这意味着需要年均增长4.7%。
IMF11月7日预测中国2024年GDP将增长4.6%。
鉴于人民币今年兑美元汇率下跌，洛克菲勒国际公司董事长鲁奇尔·夏尔马（Ruchir Sharma）近日在英国《金融时报》上发表一篇文章中还称，"以名义美元计算，中国GDP将在2023年出现下滑，这将是自1994年人民币大幅贬值以来的首次。"
（路透社等）
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