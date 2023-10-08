2024年哪些国际体育赛事值得关注？

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今年的国际体坛将热闹非凡，巴黎承办夏季奥运，德国是欧锦赛东道主，还有手球以及田径欧洲杯、游泳世界锦标赛等重大赛事。
2024年度的欧洲男子手球锦标赛将于1月10日至28日在德国举行。总共有24支球队参赛。赛场分布在包括曼海姆、柏林、慕尼黑、汉堡和科隆在内的5个城市。决赛将在科隆举行。今年夺冠的热门球队是丹麦队。在这之前丹麦已经三次摘取过锦标赛冠军。
2024年游泳世锦赛将于2月2日至18日在卡塔尔多哈进行。多哈游泳世锦赛包含游泳、跳水、花样游泳、水球、公开水域和高台跳水6个项目，共将产生76枚金牌。本届世锦赛也将是运动员获取同年巴黎奥运会入场券的一次重要机会。今年德国游泳协会将只派出3名女运动员和7名男运动员参加本届游泳世锦赛。
2月19日到3月3日，国际雪车联合会世界锦标赛将在德国北威州藻厄兰（Sauerland）地区举行。这也将是藻厄兰继1995年、2000年、2003年和2015年之后第5次承办这项体育赛事。每年冬季藻厄兰地区都会吸引来大量游客在这里从事冬季冰雪运动项目。
一年一度的世界男子冰球锦标赛今年将在捷克举行。赛场设在布拉格和俄斯特拉发。去年摘银的德国队今年更是拥有夺冠的决心。外界都十分关心在北美打职业联赛（NHL）的德国冰球明星莱昂·德拉扎伊特尔（Leon Draisaitl）是否能参加今年的锦标赛。今年的北美冰球职业联赛赛期将从4月底开始。
第26届欧洲田径锦标赛，将于6月7日至12日在意大利罗马举行。这是罗马第二次主办欧洲田径锦标赛。此次锦标赛共设50个项目。不过所有参赛选手是不是会百分之百地投入到比赛中，还值得观察，因为毕竟今年更重要的赛事是巴黎奥运会。
今年的欧洲杯（欧洲足球锦标赛）将于6月14日至7月14日在德国举办。欧洲足球锦标赛每4年举办一次。今年总共有23支球队参加，其中就包括卫冕冠军意大利队。今年的夏天在德国是否会重新上演2006年的“夏日童话”？还且让我们拭目以待。
今年的环法自行车赛将在6月29日登场。今年的比赛起点设置在意大利佛罗伦萨，终点在法国尼斯。由于奥运会在巴黎举行，所以环法自行车赛历史上首次不在巴黎举行决赛。女子比赛在8月12日至18日举行。终点在法国阿尔普迪埃兹（Alpe d'Huez）。
今年的巴黎奥运会将在7月26日举行开幕式。奥运会的各项比赛并不仅限于在巴黎和周边地区举行。例如帆船比赛将在马赛附近举行。冲浪比赛则被安排在塔希提岛（又译大溪地，Tahiti）。巴黎曾先后于1900年和1924年两次举办夏季奥运会。
美洲杯帆船赛是赛艇运动中保存的最著名也是最古老的一项体育比赛。今年的决赛将于10月在巴塞罗那举行。比赛奖杯是银质大口水罐，奖励给来自不同国家的两艘帆船之间举行的九局五胜制比赛的胜者。
2024年度的欧洲女子手球锦标赛将于11月28日至12月15日在奥地利、匈牙利和瑞士三国举办。决赛定于12月15日在奥地利首都维也纳的体育馆举行。资格赛将在今年4月初之前结束。
在柏林举办的游泳世界杯上，首次出现一个开放的竞赛类别，让跨性别运动员可以参加。世界上其他体育项目的运动员性别是如何划分的？
像今年这样，体育运动被政治辩论蒙上厚厚一层阴影的状况前所未见。卡塔尔世界杯和中国奥运会确实都存在争议，但大部分德国人还是希望体育运动不要和政治掺和在一起。
中国立志成为世界足球强国。随着2023年世界杯的临近，中国为女足制定了一项长期计划。针对男足的类似计划成功机会渺茫，但女足成功的可能性就大多了。
德国男足国家队前队长拉姆在《时代周报》撰文指出，面对中国、卡塔尔的侵犯人权现象，前去参赛的运动员不应该置身事外，而应当主动发声。《世界报》社论则呼吁，欧洲各国的体育场不妨在北京冬奥期间打出香港、西藏的旗帜。
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