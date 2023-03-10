2024年中国两会有哪些看点

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中国的人大和政协两会一周后即将召开。眼下中国经济增长迟缓，房市、股市低迷，民众和企业界期待政府会推出提振经济的新措施。
人大会议上《政府工作报告》如何确定经济增长目标是最大的关注点。路透社报导称，在去年的中共中央经济工作会议中，大多数参与者认可将2024经济成长目标设定在5%左右，与2023年一致。另外从地方两会的报道看，北京、上海、广州等一线城市，以及广东、江苏、山东、浙江等省今年的GDP成长目标均在5%-5.5%。
在经济增长放缓、股市房市下滑的困境下，两会是否会出台相应政策挽回市场信心成为关注焦点。中金研究的专家简报指出，当务之急仍是扩需求、稳增长，以结构性改革推进高质量发展。因此财政政策在缓解房地产企业流动性压力、化解地方政府债务压力、支持消费等方面“发力的方式受到普遍关注”。
自秦刚被免去外长职务后，中国的交部长外长一职，由中共中央外事办主任王毅暂时兼任。一段时间以来，海外媒体纷纷猜测，现任中共中央对外联络部长刘建超（图）将出任外长。这一人事任命可能在两会期间公布。此外，去年底获任命接替李尚福出任国防部长的董军，循例也尚待获得国务委员资格。
两会期间公布的新一年度中国国防预算，将受到全球关注。尽管面临经济增长放缓的压力，中国军费增长近两年来仍维持着每年7%的增幅，显示中国在2035年实现国防和军队现代化目标的决心。中国军费规模目前仅次美国，是世界第二。在目前经济下行，财政压力加大的情况下，中国国防支出是否仍能维持在高位，值得关注。
从中国国家主席习近平在会议上的讲话、政府工作报告中的对台段落，以及总理记者会中可能涉及的问题等方面，可以观察到中国对台政策的一些动向。台湾媒体注意到，中国外长王毅1月在台湾大选后受访时提到，台独「必将受到历史和法律的严惩」，当中的「法律严惩」是什么？是为《反分裂国家法》制定《施行细则》，或是有涉台新法，在立法机构人大的会议上，或许会有答案。
有中国媒体报道，今年两会期间可能会公布推出延迟退休政策。《中国经营报》引述中国社科院世界社保研究中心的《中国养老金发展报告2023》指出，“延迟退休政策出台在即，65岁可能是调整后的最终结果”。专家建议采取“循序渐进、小步慢走’、男女趋向同龄的国际通行做法。鉴于中国目前青年失业率高，就业压力大，这一政策在民众中显然不受欢迎。
据中国媒体报道，中国今年可能会在“两会”期间公布调整退休年龄的政策。65岁可能是调整后的最终结果，且男女会趋于同龄。社交媒体上很多中国网友对这一可能出现的政策变动表示不满。有网友表示，“一边疯狂裁员一边延迟退休，很是魔幻”。
中国股市跌至五年来的最低点，通货紧缩空前严重。即将召开的“两会”能带来利好改革措施吗？专家分析认为，中国决策者似乎仍将社会稳定和国家安全置于可持续增长之上。
以前是“小粉红”的中国私募基金经理Leo认为，股市被拉起来之后，它本身存在的诸多大的问题还没有出清，后边还会发生更惨的状况。除非政策鼓励民企，比如说巨头们公司的党支部全取消，中国股市才可能重拾信心。
中国央行周二发布了今年第一个降息决定，此举是否能给陷入危机的中国房地产行业带来转机？中国电动车行业的迅速崛起，可以给德国政界和汽车工业带来哪些启发？这些都是德语媒体所关注的话题。
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