2024巴黎奥运会：你需要知道的一切

有哪些值得关注的明星？保安措施是否到位？运动员能否享受性生活？请看德国之声盘点的本届巴黎奥运会看点。

（德国之声中文网）大约10,500名来自206个国家的运动员将参加本届奥运会。从7月26日到8月11日的19天里，他们将在32个不同的项目中争夺领奖台上的一席之地。总共将产生329枚金牌。

大明星与缺席者

本届夏季奥运会大明星之一将是美国体操运动员西蒙娜·拜尔斯，这位四届奥运冠军在三年前的东京奥运会上因心理健康问题而退赛。在田径项目中，肯尼亚的马拉松明星埃利乌德·基普乔格将会争取成为第一位奥运会金牌三连冠的选手。

美国篮球队也将成为焦点。勒布朗·詹姆斯、斯蒂芬·库里和凯文·杜兰特，这三位世界篮球健将将齐聚巴黎。遗憾的是，足球运动员基利安·姆巴佩将不会出席本届奥运会。这位法国超级明星没有得到他的新东家皇家马德里的许可。

由于俄罗斯全面入侵乌克兰，俄罗斯和白俄罗斯运动员的参与受到限制。只有被确定与俄罗斯军队或安全部队无关的个人运动员才被允许以中立旗帜参赛。两个国家都被禁止参加团队运动。

观众人数与门票

组织者预计将有1500万观众。通过官方售票处，个别赛事的门票仍然可供购买。足球比赛的门票最便宜，价格从15欧元起步。如果你想观看游泳或体操等赛事，可能需要支付超过100欧元，因为只有高价票还有剩余。开幕式的门票最贵，最便宜的票价为1600欧元（截至7月12日）。

这就是组织者设想的塞纳河开幕式的样子 图像来源: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

比赛场地

共有35个场馆，并非全部在巴黎。现代五项和马术比赛将在凡尔赛宫前举行。足球比赛将在全国各地的体育场进行，而手球比赛将在里尔举行。冲浪比赛将在太平洋上的塔希提岛海岸进行。

然而，大多数比赛将在巴黎的核心区域举行。沙滩排球的比赛场地就在埃菲尔铁塔附近。

开幕式将不会像通常那样在体育场举行，而是会让运动员乘坐160艘船沿塞纳河漂流。

公开水域比赛和铁人三项游泳比赛是否会按计划在塞纳河上举行仍未完全确定。原因是：长时间以来，水中病原体含量过高。开赛前两周，巴黎市谨慎地发出了安全警告。市政府发言人表示，在过去12天中，有“11或10”天水质足够清洁，可以安全地举办游泳比赛。

项目增减

每四年都会有新的体育项目加入或被排除。滑板、运动攀岩和三对三篮球在上届东京奥运会上首次亮相。

巴黎奥运会上，“霹雳舞”将首次亮相。舞者将随着事先未知的舞曲即兴起舞。此外，皮划艇越野赛也将成为本届奥运会的新项目。然而，棒球、垒球、空手道和50公里竞走已被取消。

巴黎还将举办 2024 年残奥会 图像来源: Bertrand Guay/AFP

公共安全

每天将有数万名警察和军队人员值勤，此外还有私人安保人员。为了招募足够的人员，政府将培训时间从五周缩短到三周，引入了奖金，并对其他部门的人员进行了再培训。

游客和居民需要二维码才能通过警察的屏障。交通受到限制，一些地铁站完全关闭。

巴黎奥运会的安保措施已显著升级。AI控制的摄像系统也将投入使用，旨在检测人群中的异常动作和武器。该系统不会用于面部识别。

巴黎奥运会安保防范措施显着加强 图像来源: Robert Michael/dpa/picture alliance

像奥运会这样的大型活动可能成为恐怖袭击的目标。法国当局对此非常清楚，该国近年来发生了一系列恐怖袭击事件，如对《查理周刊》和巴塔克兰剧院的致命袭击。

政府已经减少了特别暴露的开幕式的观众数量。长时间以来，人们一直讨论是否应该换个场地。然而，今天开幕式将在塞纳河上举行已经铁板钉钉了。

做爱与避孕套

在东京奥运会期间由于新冠疫情而被禁止亲密接触后，运动员们在巴黎将可以再次自由享受性生活。奥运村为9000名运动员提供了30万个避孕套。不过，也许有些人会对350米长的自助餐更感兴趣。

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