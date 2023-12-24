2024全球经济展望: 中国、特朗普和下一个“黑天鹅”

（德国之声中文网）对全球经济而言，本世纪20年代迄今为止充满颠簸。

2019年12月31日，也就是 20年代开启的前夕，世界卫生组织接获通报，中国出现令人担忧的神秘肺炎病例。

2020年3月，新冠病毒席卷全球导致各地封锁，并在此后的两年间对全球经济造成巨大冲击。

就在世界刚刚步出危机时，一场新的灾难随着俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰而展开。石油价格飙升加剧通货膨胀。在疫情期间已受到重创的供应链进一步陷入混乱。欧洲大幅停止与最大能源伙伴俄罗斯的贸易往来。

此外还发生了一些重要插曲：加密货币崩盘、居家办公革命以及人工智能在日常工作中日益引人注目的存在。委婉地说，这真是一场疯狂的旅程。

那么，在20年代迈向第五个年头之际，全球经济是否会迎来急需的喘息和稳定呢？别抱太大希望。

总体情况

过去几年的戏剧化发展对经济留下可观的影响。

尽管全球发达经济体的通货膨胀明显趋缓，但利率仍居高不下。央行行长们不愿过早行动，人们对于通货膨胀是否已得到控制心存疑虑，利率何时能下降尚无定论。。

一些专家认为，收紧货币政策造成的影响要到2024年才会显现，在2023年不会产生像许多人预期的影响。

经济衰退来了——德国该怎么办？

牛津经济研究院首席经济专家斯莱特（Adam Slater）对德国之声表示："鉴于我们所见到的各种冲击，全球经济的疲软程度并未像我们所预期的那么大。但这只是时间问题。"

斯莱特预计，明年的全球经济增长将明显"疲软"，而且不排除技术性经济衰退的可能性。

已有预期指出，与2023年相比，2024年全球GDP增长不会有太大变化，但许多人预测会放缓。经济合作与发展组织（OECD）预计明年全球经济增长为2.7%，低于2023年的2.9%。国际货币基金组织预计增长为2.9%，而欧洲央行则预测增长为3%。

其中存在极大的地区差异。例如，国际货币基金组织预测美国的增长将比中国或欧洲强劲许多。

中国经济"复苏或下滑"是2024年的关键问题

考虑到中国作为世界第二大经济体对全球的重要性，其经济放缓是2024年需要密切关注的议题。

斯莱特表示："这对全球增长以及亚洲地区的经济活力都很重要。"

印度政策研究中心高级研究员辛格（Sushant Singh）指出，中国经济"复苏或下滑"是2024年的一个关键问题。

今年稍早前，世界银行曾发出警告称，中国经济的萎靡不振将严重影响整个东亚地区，而东亚历来是世界最大的经济引擎之一。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



美国国际战略研究中心（CSIS）的莱恩希（William Reinsch）则对中国经济前景更为乐观。他对德国之声表示："国家控制的经济体的一个有趣特点是，他们能够推迟错误的后果。"

"他们会告诉银行：贷款给这个行业。他们会告诉企业你不能破产，而如果他们想发出一个信号，他们会告诉企业你必须破产。但这是政府在发号施令。"

莱恩希认为，尽管中国确实存在严重经济问题，但有关中国经济崩溃的预测大多是站不住脚的。

"他们有一些非常强大的出口行业，首先是电动车电池、一系列消费电子产品和矿产等，" 莱恩希说道。"中国经济中有一些产业在全球范围内非常有竞争优势，这一点不会改变。"

与此同时，他对台湾问题感到担忧。尽管习近平和拜登近期的会晤暗示着中美关系可能有所缓和，但中国攻台的可能性仍然困扰着全球经济。

虽然中国武力攻台的可能性暂时不大，但莱恩希认为，这仍是令他感到担忧的问题。"习近平正在考虑政治遗产的问题，而他想做的其中一件事情就是把最后一块地图拼上。"

乌克兰、粮食和燃料

台海冲突可能还是遥远的未来，乌克兰战争却是近在眼前的事实，而且可能在2024年继续对全球经济造成重大影响。

辛格认为，乌克兰战争仍是最重要的变数。"因为它直接影响到三方面：食物、肥料和燃料。这三者影响的人数最多，尤其是在全球南方。"

过去两年来，乌克兰战争对全球能源和粮食市场产生了深远影响，全球最贫困人口受到的冲击最甚。

"如果情况在某种程度上趋于稳定或获得解决，全球南方的大量人口将受益。"

辛格指出，还有一个更普遍的问题是，经济预测和分析往往只关注富裕国家，对发展中国家及其严重经济问题的关注不足，而在许多方面，这些问题自新冠大流行以来变得更加严重。

他以印度为例，高增长率遮掩了该国绝大多数人的生活现况。印度政府最近宣布将向该国超过8亿人发放免费粮食。

"如果未来前景光明，我们就不会看到莫迪先生承诺在未来五年内向全国超过三分之二的人口提供免费粮食配给。"

选举热潮

印度是明年将举行决定性选举的几个国家之一。

2024年是有史以来最大的选举年，全球将有超过40亿人参加选举。台湾、巴西、巴基斯坦、印尼、土耳其、墨西哥、孟加拉国等将举行重要选举。

许多国家都具有全球经济意义，但2024年美国总统大选无疑是最关键的一个。特朗普目前在民调中领先拜登，并且有可能在明年11月赢得大选，届时将是他历史性的第二次任期。

鉴于特朗普在上一次总统任期内如何挑起与中国的贸易战，他的第二次任期对全球经济意味着什么，已令人们感到惴惴不安。

国际战略研究中心的莱恩希表示："这将会是一个巨大冲击，因为他已经在谈论全面关税和一系列相当具颠覆性的事情。你可以相当确信，世界其他地方会过度反应，或肯定会作出反应。"

如果特朗普真的胜选，他将在2025年就职。

商界领袖和经济学家已把目光投向了2024年许多其他因素和可能发生的事件。多个行业的绿色转型以及人工智能发展的迅猛步伐可能会成为商业讨论的核心内容。

但是，正如新冠疫情和乌克兰战争教会我们的那样，造成最大影响的往往是那些出乎意料、无法预见的事情。

莱恩希表示："我更担心的是黑天鹅之类的事件，那些无法预测、会引发灾难性反应的事件。"

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