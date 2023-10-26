 2024世界新闻摄影奖：痛苦、哀伤与感人的瞬间 | 所有节目 | DW | 19.04.2024

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文化

2024世界新闻摄影奖：痛苦、哀伤与感人的瞬间

世界新闻摄影奖每年都会表彰杰出的摄影作品。记者们前往战区，用镜头展现政治动荡中的苦难与悲痛时刻，或记录气候危机下的震撼一瞬。

  • Eine Frau hält einen in weißen Stoff gewickelten Leichnam auf ihrem Schoß. Ihr eigener Kopf ist von einem Tuch verhüllt.

    天人永隔

    巴勒斯坦摄影师萨利姆（Mohammed Salem）获得2024世界新闻摄影奖。他在加沙南部医院中拍下悲痛的瞬间：巴勒斯坦妇女抱着在以色列导弹袭击中丧生的5岁侄女遗体。萨利姆表示，这张照片象征着失去孩子的苦痛，“概括了加沙地带发生的一切”。

  • Ein Mann sitzt in einem neonorangenen Anorak zwischen Trümmern und hält die Hand einer Person, die unter Trümmern liegt.

    不愿放手的父亲

    2023年2月6日，土耳其南部遭遇强震，超过55000人丧生。一名父亲失去了15岁女儿。尽管天寒地冻、风雨交加，他仍紧握着瓦砾堆下女儿的手不愿离去。他对法新社摄影师艾尔坦（Adem Altan）说：“帮我的孩子拍张照。”

  • Ein Soldat steht auf einer Wiese, auf der Schlafsäcke, Wasserflaschen, Sonnenschirme und Kleidungsstücke herumliegen.

    哈马斯恐袭之后

    2023年10月7日，恐怖组织哈马斯对以色列发动的袭击，在无数人心中留下难以磨灭的阴影。哈马斯在“超新星”音乐节上杀害上千人，并劫持了大量人质。摄影师尼尔（Leon Neal）于10月12日拍下了这张照片。当时以色列军队正在该地区搜寻遇难者和失踪者的个人物品。

  • Eine Frau steht in einem Trümmerfeld

    加沙废墟

    摄影师穆斯塔法·哈索纳（Mustafa Hassouna）在加沙地带拍摄的照片获得特别奖。评审团说：“虽然每张照片展示的都是一个人在遭受可怕袭击后的情景，但场景之间的对比让观者能了解不同程度的破坏，同时又不会轻视个人的苦难。”

  • Ein Mann im Parka begrüßt eine Frau in einem weißen Umhang

    战地归来

    非洲地区首奖：摄影师海格斯（Vincent Haiges）的照片拍下了24岁的贝哈尼与母亲重逢的时刻。两年前他加入了提格雷国防军（TDF），在2020年至2022年期间与埃塞俄比亚政府作战。摄影师希望借由照片呈现战争造成的影响，以及“揭露战争的隐藏后果”。

  • Ein Junge hält die ukrainische Flagge vor sich.

    乌克兰日记

    2022年俄罗斯入侵乌克兰，战事持续至今。科切托娃（Julia Kochetova）的摄影作品获得了“欧洲开放形式组”（Europe Open Format)第一名。评审委员会表示，科切托娃创建了一个网站，将新闻摄影与个人日记式的记录互相结合，向世界展示“当战争成为日常时是什么模样”。

  • Zwei Menschen stehen im Wasser, das ihnen bis zum Hals reicht.

    沉没陆地

    摄影师吉姆（Eddie Jim）在斐济基奥阿岛拍摄了这张照片：72岁的菲亚菲亚和他的孙子约翰站在他童年时代的海岸上。这张照片获得了东南亚和大洋洲个人组第一名，生动展示了在地球暖化和气候变迁下，海平面正迅速上升。

  • Ein Mann läuft mit einem Rucksack auf dem Rücken durch ein riesiges ausgetrocknetes Flussbett.

    干涸的亚马逊

    这不是沙漠，而是干涸的亚马逊支流。阿尔梅达（Lalo de Almeida）为《圣保罗页报》拍摄了一名渔夫走在干涸河床上的照片。这张照片获得了南美洲个人奖，它记录下亚马逊流域迄今为止最严重的干旱，当地的土著社区首当其冲。

  • Ein Feuerwehrmann steht nach massiven Waldbränden in Kanada auf einem Stein und blickt auf das verbrannte Gelände.

    魁北克野火

    加拿大魁北克野火过后，摄影师乌埃勒（Charles-Frederick Ouellet）拍下了消防员Theo Dagnaud俯瞰焦黑一片的森林。根据加拿大政府的一项研究，在气候变迁下，森林火灾的风险增加一倍。乌埃勒的作品获得了北美和中美洲组别首奖。


  • Eine Frau hält einen in weißen Stoff gewickelten Leichnam auf ihrem Schoß. Ihr eigener Kopf ist von einem Tuch verhüllt.

    天人永隔

    巴勒斯坦摄影师萨利姆（Mohammed Salem）获得2024世界新闻摄影奖。他在加沙南部医院中拍下悲痛的瞬间：巴勒斯坦妇女抱着在以色列导弹袭击中丧生的5岁侄女遗体。萨利姆表示，这张照片象征着失去孩子的苦痛，“概括了加沙地带发生的一切”。

  • Ein Mann sitzt in einem neonorangenen Anorak zwischen Trümmern und hält die Hand einer Person, die unter Trümmern liegt.

    不愿放手的父亲

    2023年2月6日，土耳其南部遭遇强震，超过55000人丧生。一名父亲失去了15岁女儿。尽管天寒地冻、风雨交加，他仍紧握着瓦砾堆下女儿的手不愿离去。他对法新社摄影师艾尔坦（Adem Altan）说：“帮我的孩子拍张照。”

  • Ein Soldat steht auf einer Wiese, auf der Schlafsäcke, Wasserflaschen, Sonnenschirme und Kleidungsstücke herumliegen.

    哈马斯恐袭之后

    2023年10月7日，恐怖组织哈马斯对以色列发动的袭击，在无数人心中留下难以磨灭的阴影。哈马斯在“超新星”音乐节上杀害上千人，并劫持了大量人质。摄影师尼尔（Leon Neal）于10月12日拍下了这张照片。当时以色列军队正在该地区搜寻遇难者和失踪者的个人物品。

  • Eine Frau steht in einem Trümmerfeld

    加沙废墟

    摄影师穆斯塔法·哈索纳（Mustafa Hassouna）在加沙地带拍摄的照片获得特别奖。评审团说：“虽然每张照片展示的都是一个人在遭受可怕袭击后的情景，但场景之间的对比让观者能了解不同程度的破坏，同时又不会轻视个人的苦难。”

  • Ein Mann im Parka begrüßt eine Frau in einem weißen Umhang

    战地归来

    非洲地区首奖：摄影师海格斯（Vincent Haiges）的照片拍下了24岁的贝哈尼与母亲重逢的时刻。两年前他加入了提格雷国防军（TDF），在2020年至2022年期间与埃塞俄比亚政府作战。摄影师希望借由照片呈现战争造成的影响，以及“揭露战争的隐藏后果”。

  • Ein Junge hält die ukrainische Flagge vor sich.

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    2022年俄罗斯入侵乌克兰，战事持续至今。科切托娃（Julia Kochetova）的摄影作品获得了“欧洲开放形式组”（Europe Open Format)第一名。评审委员会表示，科切托娃创建了一个网站，将新闻摄影与个人日记式的记录互相结合，向世界展示“当战争成为日常时是什么模样”。

  • Zwei Menschen stehen im Wasser, das ihnen bis zum Hals reicht.

    沉没陆地

    摄影师吉姆（Eddie Jim）在斐济基奥阿岛拍摄了这张照片：72岁的菲亚菲亚和他的孙子约翰站在他童年时代的海岸上。这张照片获得了东南亚和大洋洲个人组第一名，生动展示了在地球暖化和气候变迁下，海平面正迅速上升。

  • Ein Mann läuft mit einem Rucksack auf dem Rücken durch ein riesiges ausgetrocknetes Flussbett.

    干涸的亚马逊

    这不是沙漠，而是干涸的亚马逊支流。阿尔梅达（Lalo de Almeida）为《圣保罗页报》拍摄了一名渔夫走在干涸河床上的照片。这张照片获得了南美洲个人奖，它记录下亚马逊流域迄今为止最严重的干旱，当地的土著社区首当其冲。

  • Ein Feuerwehrmann steht nach massiven Waldbränden in Kanada auf einem Stein und blickt auf das verbrannte Gelände.

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