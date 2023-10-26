2024世界新闻摄影奖：痛苦、哀伤与感人的瞬间

沉没陆地

摄影师吉姆（Eddie Jim）在斐济基奥阿岛拍摄了这张照片：72岁的菲亚菲亚和他的孙子约翰站在他童年时代的海岸上。这张照片获得了东南亚和大洋洲个人组第一名，生动展示了在地球暖化和气候变迁下，海平面正迅速上升。