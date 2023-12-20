2023自由指数出炉 中国排名很靠后

（德国之声中文网）美国加图研究所（Cato Institute）和加拿大弗雷泽研究所（Fraser Institute）联合发布了2023年度全球人类自由指数报告。该文件显示，全球总的自由度在2021年有所下降。

2023年发表的这一人类自由指数报告，是对2021年各国自由度的调查总结。2021年是新冠疫情爆发后的第二年，各国为此采取了不尽相同的防疫措施，其中中国严格的清零政策对公民的自由度影响最大。

报告公布了对165个国家的调查结果，将自由度分成个人自由和经济自由，最高得为10分，两项的平均值就是一个国家的"人类自由"总分。

在最新的报告中，中国总分为5.15分，排名第149位，其中个人自由为4.42分，经济自由为6.18分。同一年前相比，中国的排名小升两位（149/151），总分下降（5.15/5.18）；个人自由4.48，经济自由6.17，变化不大。但如果同2000年相比，排名则后退了32位。

香港总分为7.7，排名第46。尤其值得一提的是，香港的自由度同一年前相比，不论在个人自由（7.10/7.66）还是在经济自由(8.55/8.62)方面都有明显的缩水。如果将对比的空间扩大，那么香港的变化堪称巨变：2000年香港个人自由度得分为8.92，经济自由得分为8.95。

台湾同上次调查一样，保持了第12名的地位，总分8.56，个人自由8.98（8.98），经济自由7.97（7.98）。台湾在亚洲排名最前。

按照这个系列的调查排名，德国自2000年来总分稳定，名次则有所下滑，目前排在第21位，比一年前的第17位后退4位。

同前一次调查一致，本次排在前3位的仍是瑞士（9.01）、新西兰（8.88）和丹麦（8.83）。美国和英国并列第17位（8.39），韩国第28位（8.12），法国第39位（7.86）。

全球总体而言，这项调查显示，人类自由的平均值为6.75，同比略有下降（6.79）。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



（综合报道）

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