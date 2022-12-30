2023：缅甸内战决定性的一年？

两年前，缅甸军方发动政变，引发了残酷的内战。2023 年，军方希望通过虚假选举获得合法性。军政府能否成功取决于抵抗运动的应对。
（德国之声中文网）数千人死亡，至少 150 万境内流离失所者，这是迄今为止缅甸内战的代价。
自缅甸武装部队于 2021 年 2 月 1 日掌权以来，全国各地的战斗、袭击和绑架事件连绵不断。监狱里关满了被军方虐待、折磨和杀害的政治犯。
被罢免的政府首脑昂山素季在虚假审判中被判处总计超过 30 年的监禁。独立报道极其困难，记者受到威胁、迫害和杀害。
在这场内战中，至少有三个相互冲突的政党。军政府自称为国家行政委员会（SAC）。抵抗力量包括民族团结政府（NUG）、流亡议会（联邦议会代表委员会，CRPH，2020年选举产生，但被政变推翻）和人民国防军（PDF）。
然后是分布在缅甸各地的各种族群及其军队，其中一些支持抵抗运动，另一些支持军政府。在某些情况下，还有一些还保持中立。
与任何内战一样，这场冲突涵盖军事、经济和政治各国层面。在所有领域，冲突各方都试图占据上风。
在军事上，情况是分裂的。缅军控制着缅甸中心地带的大部分地区以及仰光、曼德勒和首都内比都等大城市。
少数民族居住的地区在中心地带形成一个马蹄形。在这里，民族团结政府和本地少数民族占了上风。
然而，分析人士一致认为，短期内不会有人向首都进军，因为原始军事力量的平衡继续有利于军方。这在一定程度上要归功于俄罗斯去年 11 月提供的武器。缅甸军方现在拥有苏霍伊 Su-30 战斗机，而许多民兵还只能使用自制步枪。
克拉科夫雅盖隆大学的政治学家卢比纳（Michal Lubina）告诉德国之声，武装抵抗旨在尽可能多的方面向军方施压。
卢比纳说，这可能会引发一场反政变，或者至少是缅军内部的权力改组。他说，"这将为与民族团结政府和人民国防军进行谈判打开一扇门。"但是，目前没有迹象表明这会很快发生。
缅甸的经济战争
通过公民抗命，攻击电网等基础设施，以及抵制军方拥有的企业，抵抗运动旨在切断缅军的基本收入来源。
另一方面，军方则试图阻止民众向抵抗组织转移捐款，同时为自己的经济支持者营造一个有利的环境。
由于这场内部经济战争，缅甸的国内生产总值急剧萎缩。根据世界银行的数据，到 2022 年 7 月，这一数字仍比政变前一年小 13%。大约 40% 的人口生活在国家贫困线以下。
尽管人们在这些悲惨的经济条件下经受痛苦，但这一方面的冲突仍未定论。
军方在2023年的"合法化"尝试
虽然在军事和经济上尚不清楚 2023 年会带来什么，但可以肯定的是军方正在尽一切努力取得政治上的胜利，并通过宣布来年的选举来加强其合法性。
已经很清楚，选举将既不自由也不公平。而且它们不能在全国各地举行。选举委员会由军事首长亲自挑选的 15 名成员组成。
在竞争激烈的地区，几乎不可能让民众投票。选举制度也将被改变，对军方非常有利，根据宪法规定，所有议会中25%的席位已经保留给了军方。
上周五，选举法改革生效，这将使得许多政党无法参加选举。例如，政党必须在注册三个月后拥有 100,000 名经过验证的成员才能参加选举。
军政府对外的门面
尽管大多数缅甸人拒绝选举和军事统治，但军方仍可以利用其权力地位与国外建立联系。
"军政府厌倦了被称为军政府。他们希望保留一种门面，以便更容易让缅甸与别国实现关系正常化，尤其是对亚洲大国而言。"卢比纳说。这些国家包括中国、印度、泰国、越南和新加坡。
与欧洲或美国相比，这些国家对军事统治的保留意见较少，走过场的选举可能会使它们更容易与缅甸合作。缅甸军方需要这些合作伙伴来让该国的经济再次运转起来。
选举也对国外抵抗运动的形象构成威胁。
国际危机组织的缅甸问题专家霍西（Richard Horsey）告诉德国之声，如果投票站遭到民兵袭击，选举因过度暴力而蒙上阴影，这将使那些不想选边站的国家更容易将冲突相对化。
他说："选举暴力的问题在于，它不太可能阻止该政权继续执行它的任何计划。"
他说："这将损害抵抗运动的声誉，而且会使那些出于自身原因想把这件事描绘成一个'复杂问题'的国家更加容易说，'那里没有谁是谁非，只是一场冲突，你必须看清问题的放方面。'"
霍西说，缅甸军方领导人敏昂莱认为这次选举是一个过渡过程，"不是回到民主，不是回到和平，不是远离暴力，而是为了巩固他的控制和他对缅甸未来的愿景。"
未来将是一个由敏昂莱领导的披着平民外衣的军政府，并通过虚假的选举使之合法化。
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3名知情人士对路透社表示，缅甸军政府目前正在全国一系列城市中安装具有面部识别功能的中国造的摄像头。人权组织担心，军政府会利用人脸识别和视频监控技术，加强对反对派人士的打压。
由昂山素季领导的缅甸文官政府被军政府推翻一周年之际，该国主要城市的街道本周二（2月1日）空空荡荡。居民们响应了反政变抗议者发起的“无声抗议”呼声。周一，执政的局方宣布延长全国紧急状态6个月，美、英、加则宣布扩大对缅甸军政权的制裁。