2023經濟恐衰退 世銀下修增長預測

（德國之聲中文網）由於全球各國中央銀行加重調息、俄烏戰爭的持續，及世界主要經濟體的波動，世界銀行週二（1月10日）下修了2023年的增長預測，並警告全球經濟距離又一次的衰退，僅幾步之遙。

下一次全球經濟衰退近了？

世界銀行10日在其最新發布的《全球經濟前景報告》中預估，2023年的全球GDP增長率為1.7％，大幅下修了其在2022年6月的全球經濟前景報告中提出的3.0％。這更是全球經濟自1993年以來，除2009年和2020年的衰退以外，最慢的增長速度。

此外，世銀預估2024年的全球增長率將達到2.7％，也低於其在2022年的2.9％估計值，且2020-2024期間的平均增長率將低於2％，這是自1960年以來最慢的五年速度。

世銀表示，發達經濟體的大規模經濟減速、比如美國和歐元區就急劇削減至0.5％，讓全球籠罩在又一次經濟衰退的陰影之中，這距離上次全球衰退還不到三年。

「有鑑於目前經濟狀況的脆弱，任何新出現的不利發展—比如高於預期的通貨膨脹、利率的突升、COVID-19的捲土重來、緊張的地緣政治局勢—都可能將全球推向又一次的經濟衰退，」世銀在報告隨附的一份聲明中表示。

法新社報導，雖然世銀預測部門的負責人寇斯（Ayhan Kose）表示，全球廣泛的經濟遲緩和增長疲軟，還不足以標誌經濟衰退，但該銀行的行長馬爾帕斯（David Malpass）卻也表示：「我很擔心，非常擔心經濟放緩可能會持續下去，」倘若融資條件變得更緊，今年可能會出現更多的債務危機。

中國、歐美景況憂

世界銀行補充：「世界上三大增長火車頭—美國、歐元區和中國—經歷了一個明顯的弱點時期。」

世界銀行的報告指出，中國因為清零政策的限制、房地產市場動盪和乾旱造成的損失，2022年的增長率下跌至2.7％，這是自1970年代中期以來第二慢的速度。世銀預計，中國的增長率將於 2023 年反彈至 4.3%，但由於疫情的嚴峻及外部需求的減弱，這比其在 6 月的預測低 了0.9 個百分點。

清零政策對中國經濟影響甚鉅

至於美國，2023年的增長可能會放緩至0.5％，遠低於以前的預測；而歐元區亦將因為能源供應中斷及俄烏戰爭造成的物價上漲，繼續低平。

世銀籲：協助發展中國家及新興市場

如此荒涼的前景，「對於許多尤為貧窮的經濟體來說，尤其具有破壞性，」馬爾帕斯表示。許多新興市場和及發展中的經濟體，早已背負沉重的債務、貨幣和收入增長的疲軟，以及商業投資方面的掙扎，未來兩年預將以3.5％的速度增長， 這還不到過去兩年速度的一半。

對此，世銀呼籲國際社會加大支持力度，幫助低收入國家應對糧食和能源衝擊、因衝突而產生的難民問題，以及日益增長的債務危機。據法新社報導，馬爾帕斯在一份聲明中表示，許多發展中經濟體的減貧工作已經停滯不前：「增長和商業投資的疲軟，將使已經瀕臨毀滅的教育、健康、貧困和基礎設施的逆轉，以及氣候變化的需求增加。」

世銀董事會在本週的會議中，預將在美國的領導下、與股東的商談制定新的「發展路徑」，以擴大其應對氣候變化和其他全球危機的貸款能力，進行該銀行自二戰末期創建以來、最大的商業模式改造。

（路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。