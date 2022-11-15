2023气候保护表现指数报告：能源危机考验各国

（德国之声中文网）非政府组织"德国观察"（Germanwatch）、德国新气候研究所（New Climate Institute）和气候行动网络组织公布了最新"气候保护表现指数"报告，对全球60个主要碳排放经济体在控制气候变化方面所做努力进行了评估和排名。这些国家的温室气体排放占全球的90%以上。

全球仍严重依赖化石燃料

报告指出，因俄罗斯侵略乌克兰导致的能源价格危机清楚地表明，世界仍然是多么依赖化石燃料。报告作者之一、新气候研究所的创始人尼可拉斯·霍恩（Niklas Höhne）对此指出，我们可以看到，"雄心勃勃的气候保护也是唯一的经济上合理的道路"。他说，可再生能源比任何新建的传统电厂更经济，提高能源使用效率的投资从来没有像今天这样值得。

新气候研究所的创始人尼可拉斯·霍恩（Niklas Höhne）

丹麦再次成为佼佼者

从排名来看，前三个名次仍与往年一样空缺，因为没有哪个国家在遵守巴黎气候保护协议及限制全球变暖方面做得足够好。

各经济体中排名最高（第四位）的是丹麦。这个北欧小国在气候政策、支持贫穷国家气候保护方面都获得了优评，只在能源使用效率方面有所欠缺。不过，尽管如此，该国仍有可能不能达到自己制定的2025年气候保护目标。

瑞典和智利在"气候保护表现指数"排名中位列第五和第六。智利在能源消费这一项中排名较差（45名），但在新能源和温室气体减排方面表现突出。

摩洛哥和印度名列第七和第八。印度较为靠前的排名首先得益于低人均排放量和相对较低的能源消耗。可再生能源的发展也得到了良好的评价。不过，德国观察组织和新气候研究所也强调，印度的温室气体排放增加迅速，"如果没有变革性的政策，印度的气候保护将在可预见的未来将出现滑坡"。

德国名次下降三位

德国与前一年相比下降了三个名次，现名列第16，刚刚进入 "良好"范围。尽管2017年至2021年期间德国人均排放量的下降得到了积极的评价，但德国总理肖尔茨大量进口液化天然气以及重启煤电厂的政策遏制了对新联邦政府气候保护政策的更好评价。

在气候保护指数中，欧盟作为一个整体的排名攀升了3位，名列第19名。但欧盟国家情况非常复杂。9个国家被评为 "好"，7个国家被评为"差"，波兰和匈牙利甚至被评为 "非常差"。

气候保护人士在埃及COP27会议上呼吁德国减少天然气消费

美国排名有所上升

拜登的大型投资方案使美国的排名上升了几位，排名第52。美国是继中国之后温室气体排放最多的国家。2019年，美国的温室气体排放量占全球总排放量的11%，中国占27%。美国制定的目标是在2035年前关闭所有燃煤电厂，并将碳中和目标定在2050年。

兴建燃煤电站，中国排名大幅下降

中国排名第51位，比去年下降了13位，是新指数中降幅最大的国家。尽管该国对可再生能源进行了大量投资，但是，尼可拉斯·霍恩指出，"中国还没有成功地遏制排放，长期扭转这一趋势。虽然中国扩大了可再生能源，但这还不够。"此外，中国正在兴建许多新的燃煤电厂，而这些发电厂必须运行几年到几十年，投资才能得到回报。这将使中国距气候保护的目标越来越遥远。

排名垫底的三个国家是哈萨克斯坦（61）、沙特阿拉伯（排名62）和伊朗（排名63）。加拿大和俄罗斯分别排名58和59。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。