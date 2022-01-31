 2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节 | 所有节目 | DW | 20.01.2023

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文化经纬

2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节

癸卯年春节到来，这也是中国放开防疫管控之后的第一个农历新年。不过调查显示，春节期间“报复性”出国旅游的并未出现，很多民众还是选择留在家乡过年。与此同时，不少亚洲其它国家也充满了新年的喜庆气氛。

  • China Neujahr l Neues Jahr l Tourismus in Peking

    “报复性”出国热潮并未出现

    这是中国放松疫情管控和出入境限制之后的第一个春节，不过从巴厘岛海滩到北海道滑雪场的旅游业者皆表示，目前还没有看到疫情之前成群结队的中国游客踪迹。业界人士猜测，虽然中国政策已经转变，但是疫情仍在持续，大部分中国民众可能还没有做好重新踏出国门旅游的准备。（图为北京大栅栏商业街）

  • 广州正佳广场的兔年节日装置

    卯兔接福

    按照中国农历，2023年是癸卯兔年，也被称作“水兔年”或者“黑兔年”。对于不少在虎年经历了防疫封控和感染新冠的中国人来说，新的一年意味着新的希望。图为广州正佳广场。

  • 压岁钱是中国过年的传统习俗

    今年的红包有多厚？

    压岁钱是中国过年的传统习俗，寄托着长辈对晚辈的美好祝愿。因为“岁”与“祟”谐音，长辈们希望压岁钱能驱邪免灾，保佑孩子平平安安。在比较讲究传统习俗的家庭，晚辈要向长辈磕头行礼，才能得到压岁钱。

  • 年轻人在台北街头的春节彩灯装饰前合影

    拍照打卡是必修课

    在台湾，春节也是一年当中最为重要、喜庆气氛最为浓厚的节日。过年之前的年货大街也是热闹非凡。图为一对年轻人在台北街头的春节彩灯装饰前合影。

  • 曼谷中国城

    泰国迎接春节游客

    中国公民可以办理落地签的泰国，成为中国游客当下相对热门的选项。其次是新加坡、马来西亚、柬埔寨和印度尼西亚。其他受游客喜爱的目的地，如：巴厘岛和澳大利亚的热带度假岛屿，则因缺乏航班而受到限制。

  • 加拿大城市温哥华一座百货商场内，也搭起了中国新年的装饰。

    “虎去雄风在，兔来喜气浓”

    春节的喜庆气氛也蔓延到遥远的北美。在华人移民较多的加拿大城市温哥华一座百货商场内，也搭起了中国新年的装饰。

  • 越南大街小巷迎猫年

    冷知识：越南没有兔年！

    在世界各地的华人社会迎接农历兔年之际，越南的农历新年却不是兔年，而是猫年。越南的十二生肖有10个与华人社会熟悉的生肖一样，不同之处是猫取代兔子，以及水牛取代牛。


  • China Neujahr l Neues Jahr l Tourismus in Peking

    “报复性”出国热潮并未出现

    这是中国放松疫情管控和出入境限制之后的第一个春节，不过从巴厘岛海滩到北海道滑雪场的旅游业者皆表示，目前还没有看到疫情之前成群结队的中国游客踪迹。业界人士猜测，虽然中国政策已经转变，但是疫情仍在持续，大部分中国民众可能还没有做好重新踏出国门旅游的准备。（图为北京大栅栏商业街）

  • 广州正佳广场的兔年节日装置

    卯兔接福

    按照中国农历，2023年是癸卯兔年，也被称作“水兔年”或者“黑兔年”。对于不少在虎年经历了防疫封控和感染新冠的中国人来说，新的一年意味着新的希望。图为广州正佳广场。

  • 压岁钱是中国过年的传统习俗

    今年的红包有多厚？

    压岁钱是中国过年的传统习俗，寄托着长辈对晚辈的美好祝愿。因为“岁”与“祟”谐音，长辈们希望压岁钱能驱邪免灾，保佑孩子平平安安。在比较讲究传统习俗的家庭，晚辈要向长辈磕头行礼，才能得到压岁钱。

  • 年轻人在台北街头的春节彩灯装饰前合影

    拍照打卡是必修课

    在台湾，春节也是一年当中最为重要、喜庆气氛最为浓厚的节日。过年之前的年货大街也是热闹非凡。图为一对年轻人在台北街头的春节彩灯装饰前合影。

  • 曼谷中国城

    泰国迎接春节游客

    中国公民可以办理落地签的泰国，成为中国游客当下相对热门的选项。其次是新加坡、马来西亚、柬埔寨和印度尼西亚。其他受游客喜爱的目的地，如：巴厘岛和澳大利亚的热带度假岛屿，则因缺乏航班而受到限制。

  • 加拿大城市温哥华一座百货商场内，也搭起了中国新年的装饰。

    “虎去雄风在，兔来喜气浓”

    春节的喜庆气氛也蔓延到遥远的北美。在华人移民较多的加拿大城市温哥华一座百货商场内，也搭起了中国新年的装饰。

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