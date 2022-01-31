2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节

“报复性”出国热潮并未出现

这是中国放松疫情管控和出入境限制之后的第一个春节，不过从巴厘岛海滩到北海道滑雪场的旅游业者皆表示，目前还没有看到疫情之前成群结队的中国游客踪迹。业界人士猜测，虽然中国政策已经转变，但是疫情仍在持续，大部分中国民众可能还没有做好重新踏出国门旅游的准备。（图为北京大栅栏商业街）