2023扬眉“兔”气——亚洲各国喜迎春节

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癸卯年春节到来，这也是中国放开防疫管控之后的第一个农历新年。不过调查显示，春节期间“报复性”出国旅游的并未出现，很多民众还是选择留在家乡过年。与此同时，不少亚洲其它国家也充满了新年的喜庆气氛。
这是中国放松疫情管控和出入境限制之后的第一个春节，不过从巴厘岛海滩到北海道滑雪场的旅游业者皆表示，目前还没有看到疫情之前成群结队的中国游客踪迹。业界人士猜测，虽然中国政策已经转变，但是疫情仍在持续，大部分中国民众可能还没有做好重新踏出国门旅游的准备。（图为北京大栅栏商业街）
按照中国农历，2023年是癸卯兔年，也被称作“水兔年”或者“黑兔年”。对于不少在虎年经历了防疫封控和感染新冠的中国人来说，新的一年意味着新的希望。图为广州正佳广场。
压岁钱是中国过年的传统习俗，寄托着长辈对晚辈的美好祝愿。因为“岁”与“祟”谐音，长辈们希望压岁钱能驱邪免灾，保佑孩子平平安安。在比较讲究传统习俗的家庭，晚辈要向长辈磕头行礼，才能得到压岁钱。
在台湾，春节也是一年当中最为重要、喜庆气氛最为浓厚的节日。过年之前的年货大街也是热闹非凡。图为一对年轻人在台北街头的春节彩灯装饰前合影。
中国公民可以办理落地签的泰国，成为中国游客当下相对热门的选项。其次是新加坡、马来西亚、柬埔寨和印度尼西亚。其他受游客喜爱的目的地，如：巴厘岛和澳大利亚的热带度假岛屿，则因缺乏航班而受到限制。
春节的喜庆气氛也蔓延到遥远的北美。在华人移民较多的加拿大城市温哥华一座百货商场内，也搭起了中国新年的装饰。
在世界各地的华人社会迎接农历兔年之际，越南的农历新年却不是兔年，而是猫年。越南的十二生肖有10个与华人社会熟悉的生肖一样，不同之处是猫取代兔子，以及水牛取代牛。
春節假期將至，正逢中國鬆綁防疫控管，結束近乎鎖國狀態，周邊國家觀光業者期盼中國遊客帶來收入。但根據最新調查顯示，受到收入減少和各國實施管控等因素，近4成中國民眾今年打消出國旅遊的念頭，以國內旅遊取代。
亚洲多地迎来农历新年和小长假，随着中国解封国门，选择旅行过年的人越来越多，如果是二人世界浪漫之旅，不妨避免不必要的“搅局”因素。
农历新年到来之际，中国解除了实施了近三年之久的边境封锁。面对蜂拥而至的中国游客，泰国、新加坡以及印尼等国可谓喜忧参半，他们既希望久违的中国游客能给受疫情重创的旅游业注入活力，但同时也担心大批中国游客的到来，会使疫情死灰复燃。
中国一年一度的春运即将登场，预计今年客流总量将比去年高一倍，大量人口移动也对防疫造成挑战。为协助中国抗击新冠，台湾和美国皆表示愿伸出援手，美国已多次通过私人渠道表达向中国政府提供mRNA疫苗的意愿。不过，中方外交官则称：中国的疫苗可以满足需求。
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