 2023德国有哪些新规? | 所有节目 | DW | 06.01.2023

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经济纵横

2023德国有哪些新规?

在德国生活，离不开事无巨细的各类法规。2023年，哪些法规有所改变？生活的哪些方面又会受到影响？

  • 发放给低收入者的住房补贴从每月190欧元上涨到370欧元。目前，全德国大约有70万户家庭有资格申请这一补贴，不过还有约140万户家庭虽然无法申领保障金却依然捉襟见肘。此外，长期失业人员等弱势群体的最低保障金也小幅上涨到每月502欧元，这部分人群亦可额外申请住房补贴。 

    低收入者住房补贴上调

    发放给低收入者的住房补贴从每月190欧元上涨到370欧元。目前，全德国大约有70万户家庭有资格申请这一补贴，不过还有约140万户家庭虽然无法申领保障金却依然捉襟见肘。此外，长期失业人员等弱势群体的最低保障金也小幅上涨到每月502欧元，这部分人群亦可额外申请住房补贴。 

  • 全德国所有家庭都将受益于燃气与电力价格封顶机制。此外，290万名大学生也将收到一笔200欧元的一次性补助，用于抵御通货膨胀的不利影响。 

    能源与通货膨胀补贴 

    全德国所有家庭都将受益于燃气与电力价格封顶机制。此外，290万名大学生也将收到一笔200欧元的一次性补助，用于抵御通货膨胀的不利影响。 

  • 每名子女的育儿补贴也上涨到每月250欧元。凡是年龄在24岁以下且依然在学校就读或在职业培训期间的人，其父母都可申领这笔补贴。此外，父母还能申请减免更多税务。 

    育儿补贴上涨 

    每名子女的育儿补贴也上涨到每月250欧元。凡是年龄在24岁以下且依然在学校就读或在职业培训期间的人，其父母都可申领这笔补贴。此外，父母还能申请减免更多税务。 

  • cigarette vending machines

    烟草税上调 

    联邦政府上调了烟草税。从今年起，每包20支装的香烟将多交0.1欧元的税金。 

  • 餐馆、咖啡店必须向顾客提供可重复使用的饮料包装。对于打包外食的食品，餐馆也必须在一次性打包盒外提供其他可重复使用的选项。餐饮业者可以向消费者为可重复使用包装收取一定的额外费用，但也可以是一笔押金，在消费者归还时返还。这一新规也有例外条款：规模小于5人的餐饮个体户不必提供这一服务，但是必须接受消费者自行携带的外卖餐具。 

    餐饮包装循环利用 

    餐馆、咖啡店必须向顾客提供可重复使用的饮料包装。对于打包外食的食品，餐馆也必须在一次性打包盒外提供其他可重复使用的选项。餐饮业者可以向消费者为可重复使用包装收取一定的额外费用，但也可以是一笔押金，在消费者归还时返还。这一新规也有例外条款：规模小于5人的餐饮个体户不必提供这一服务，但是必须接受消费者自行携带的外卖餐具。 

  • 德国的猪肉标签终于将实现全国统一。新式标签将区分生猪的血统、养殖方式等。今后，新式标签还将扩展到牛肉、禽肉乃至食品加工业、餐饮业。 

    肉类新标签 

    德国的猪肉标签终于将实现全国统一。新式标签将区分生猪的血统、养殖方式等。今后，新式标签还将扩展到牛肉、禽肉乃至食品加工业、餐饮业。 

  • 医疗行业从业者从今年起不再被强制要求接种新冠疫苗。 

    取消新冠疫苗强制接种 

    医疗行业从业者从今年起不再被强制要求接种新冠疫苗。 

  • 从今年起，医保费率会小幅上调，以平衡通货膨胀率高企期间医保公司以及医院的收支。对于普通人来说，还有一项医保新规能带来很大的便利：病假不再需要递交纸质病假条，而是可以电子化传输。 

    医疗保险

    从今年起，医保费率会小幅上调，以平衡通货膨胀率高企期间医保公司以及医院的收支。对于普通人来说，还有一项医保新规能带来很大的便利：病假不再需要递交纸质病假条，而是可以电子化传输。 

  • 退休金今年预计上调4%。此外，配偶今后将能在医疗紧急情况时代替病人做出决定，尤其是病人丧失决策能力时。这意味着配偶在此类情况下自动成为病人的全权代表，医生也不再需要对病人配偶保密病情。 

    退休金上调 

    退休金今年预计上调4%。此外，配偶今后将能在医疗紧急情况时代替病人做出决定，尤其是病人丧失决策能力时。这意味着配偶在此类情况下自动成为病人的全权代表，医生也不再需要对病人配偶保密病情。 

  • 2022年夏天试点的9欧元全国交通月票受到了许多人的欢迎。预计在今年春天，德国将出台49欧元全国短途交通月票。虽然这比9欧元贵了不少，但是相比现在的月票还是便宜许多。 

    短途交通月票降价 

    2022年夏天试点的9欧元全国交通月票受到了许多人的欢迎。预计在今年春天，德国将出台49欧元全国短途交通月票。虽然这比9欧元贵了不少，但是相比现在的月票还是便宜许多。 


  • 发放给低收入者的住房补贴从每月190欧元上涨到370欧元。目前，全德国大约有70万户家庭有资格申请这一补贴，不过还有约140万户家庭虽然无法申领保障金却依然捉襟见肘。此外，长期失业人员等弱势群体的最低保障金也小幅上涨到每月502欧元，这部分人群亦可额外申请住房补贴。 

    低收入者住房补贴上调

    发放给低收入者的住房补贴从每月190欧元上涨到370欧元。目前，全德国大约有70万户家庭有资格申请这一补贴，不过还有约140万户家庭虽然无法申领保障金却依然捉襟见肘。此外，长期失业人员等弱势群体的最低保障金也小幅上涨到每月502欧元，这部分人群亦可额外申请住房补贴。 

  • 全德国所有家庭都将受益于燃气与电力价格封顶机制。此外，290万名大学生也将收到一笔200欧元的一次性补助，用于抵御通货膨胀的不利影响。 

    能源与通货膨胀补贴 

    全德国所有家庭都将受益于燃气与电力价格封顶机制。此外，290万名大学生也将收到一笔200欧元的一次性补助，用于抵御通货膨胀的不利影响。 

  • 每名子女的育儿补贴也上涨到每月250欧元。凡是年龄在24岁以下且依然在学校就读或在职业培训期间的人，其父母都可申领这笔补贴。此外，父母还能申请减免更多税务。 

    育儿补贴上涨 

    每名子女的育儿补贴也上涨到每月250欧元。凡是年龄在24岁以下且依然在学校就读或在职业培训期间的人，其父母都可申领这笔补贴。此外，父母还能申请减免更多税务。 

  • cigarette vending machines

    烟草税上调 

    联邦政府上调了烟草税。从今年起，每包20支装的香烟将多交0.1欧元的税金。 

  • 餐馆、咖啡店必须向顾客提供可重复使用的饮料包装。对于打包外食的食品，餐馆也必须在一次性打包盒外提供其他可重复使用的选项。餐饮业者可以向消费者为可重复使用包装收取一定的额外费用，但也可以是一笔押金，在消费者归还时返还。这一新规也有例外条款：规模小于5人的餐饮个体户不必提供这一服务，但是必须接受消费者自行携带的外卖餐具。 

    餐饮包装循环利用 

    餐馆、咖啡店必须向顾客提供可重复使用的饮料包装。对于打包外食的食品，餐馆也必须在一次性打包盒外提供其他可重复使用的选项。餐饮业者可以向消费者为可重复使用包装收取一定的额外费用，但也可以是一笔押金，在消费者归还时返还。这一新规也有例外条款：规模小于5人的餐饮个体户不必提供这一服务，但是必须接受消费者自行携带的外卖餐具。 

  • 德国的猪肉标签终于将实现全国统一。新式标签将区分生猪的血统、养殖方式等。今后，新式标签还将扩展到牛肉、禽肉乃至食品加工业、餐饮业。 

    肉类新标签 

    德国的猪肉标签终于将实现全国统一。新式标签将区分生猪的血统、养殖方式等。今后，新式标签还将扩展到牛肉、禽肉乃至食品加工业、餐饮业。 

  • 医疗行业从业者从今年起不再被强制要求接种新冠疫苗。 

    取消新冠疫苗强制接种 

    医疗行业从业者从今年起不再被强制要求接种新冠疫苗。 

  • 从今年起，医保费率会小幅上调，以平衡通货膨胀率高企期间医保公司以及医院的收支。对于普通人来说，还有一项医保新规能带来很大的便利：病假不再需要递交纸质病假条，而是可以电子化传输。 

    医疗保险

    从今年起，医保费率会小幅上调，以平衡通货膨胀率高企期间医保公司以及医院的收支。对于普通人来说，还有一项医保新规能带来很大的便利：病假不再需要递交纸质病假条，而是可以电子化传输。 

  • 退休金今年预计上调4%。此外，配偶今后将能在医疗紧急情况时代替病人做出决定，尤其是病人丧失决策能力时。这意味着配偶在此类情况下自动成为病人的全权代表，医生也不再需要对病人配偶保密病情。 

    退休金上调 

    退休金今年预计上调4%。此外，配偶今后将能在医疗紧急情况时代替病人做出决定，尤其是病人丧失决策能力时。这意味着配偶在此类情况下自动成为病人的全权代表，医生也不再需要对病人配偶保密病情。 

  • 2022年夏天试点的9欧元全国交通月票受到了许多人的欢迎。预计在今年春天，德国将出台49欧元全国短途交通月票。虽然这比9欧元贵了不少，但是相比现在的月票还是便宜许多。 

    短途交通月票降价 

    2022年夏天试点的9欧元全国交通月票受到了许多人的欢迎。预计在今年春天，德国将出台49欧元全国短途交通月票。虽然这比9欧元贵了不少，但是相比现在的月票还是便宜许多。 


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