2023德国有哪些新规?

餐饮包装循环利用

餐馆、咖啡店必须向顾客提供可重复使用的饮料包装。对于打包外食的食品，餐馆也必须在一次性打包盒外提供其他可重复使用的选项。餐饮业者可以向消费者为可重复使用包装收取一定的额外费用，但也可以是一笔押金，在消费者归还时返还。这一新规也有例外条款：规模小于5人的餐饮个体户不必提供这一服务，但是必须接受消费者自行携带的外卖餐具。