2023德国有哪些新规?

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在德国生活，离不开事无巨细的各类法规。2023年，哪些法规有所改变？生活的哪些方面又会受到影响？
发放给低收入者的住房补贴从每月190欧元上涨到370欧元。目前，全德国大约有70万户家庭有资格申请这一补贴，不过还有约140万户家庭虽然无法申领保障金却依然捉襟见肘。此外，长期失业人员等弱势群体的最低保障金也小幅上涨到每月502欧元，这部分人群亦可额外申请住房补贴。
全德国所有家庭都将受益于燃气与电力价格封顶机制。此外，290万名大学生也将收到一笔200欧元的一次性补助，用于抵御通货膨胀的不利影响。
每名子女的育儿补贴也上涨到每月250欧元。凡是年龄在24岁以下且依然在学校就读或在职业培训期间的人，其父母都可申领这笔补贴。此外，父母还能申请减免更多税务。
联邦政府上调了烟草税。从今年起，每包20支装的香烟将多交0.1欧元的税金。
餐馆、咖啡店必须向顾客提供可重复使用的饮料包装。对于打包外食的食品，餐馆也必须在一次性打包盒外提供其他可重复使用的选项。餐饮业者可以向消费者为可重复使用包装收取一定的额外费用，但也可以是一笔押金，在消费者归还时返还。这一新规也有例外条款：规模小于5人的餐饮个体户不必提供这一服务，但是必须接受消费者自行携带的外卖餐具。
德国的猪肉标签终于将实现全国统一。新式标签将区分生猪的血统、养殖方式等。今后，新式标签还将扩展到牛肉、禽肉乃至食品加工业、餐饮业。
医疗行业从业者从今年起不再被强制要求接种新冠疫苗。
从今年起，医保费率会小幅上调，以平衡通货膨胀率高企期间医保公司以及医院的收支。对于普通人来说，还有一项医保新规能带来很大的便利：病假不再需要递交纸质病假条，而是可以电子化传输。
退休金今年预计上调4%。此外，配偶今后将能在医疗紧急情况时代替病人做出决定，尤其是病人丧失决策能力时。这意味着配偶在此类情况下自动成为病人的全权代表，医生也不再需要对病人配偶保密病情。
2022年夏天试点的9欧元全国交通月票受到了许多人的欢迎。预计在今年春天，德国将出台49欧元全国短途交通月票。虽然这比9欧元贵了不少，但是相比现在的月票还是便宜许多。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
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