2023年近7万非欧盟专业人才来德就业

新冠疫情结束后，越来越多求职者从欧盟以外国家来到德国就业。最新统计数据显示，2023年有约68000名非欧盟公民赴德国工作。

（德国之声中文网）德国联邦统计局周四（5月2日）公布数据指出，2023年持有限期居留许可到的德国就业的外国人数量连续第二年增长近五分之一（19%）。从统计数字看，去年约有68000名非欧盟公民赴德国工作。

联邦统计局数据显示，截至2023年底，外籍工作者的总数约为41.9万人。2010年，这一数字为8.5万人。受到新冠疫情影响，来自非欧盟国家的劳动力移民在2020年和2021年有所减少，但2022年出现回升。

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统计局指出，2023年最常持有的居留证类型是所谓的“欧盟蓝卡”。这是欧盟于2012年为专业人才推出的签证。获得欧盟蓝卡的前提条件是完成大学学位，并取得与该学历相称的工作机会以及一定的最低工资。

数据显示，截至2023年底，德国有11.3 万人持有欧盟蓝卡，这一数字占德国外籍工作人士总数逾四分之一。大部分持有者来自印度（6000 人），其次是中国（4000人）和土耳其（3000 人）。

（福音教通讯社）

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