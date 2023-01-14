 2023年达沃斯论坛：危机管理是主轴 | 经济纵横 | DW | 16.01.2023

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经济纵横

2023年达沃斯论坛：危机管理是主轴

在去年的达沃斯世界经济论坛上，俄罗斯入侵乌克兰成为关注焦点。今年的重点则是战争对经济的影响，以及可能发生的经济衰退。

今年将有1500名商界领袖参与世界经济论坛，与会人数创历史新高

今年将有1500名商界领袖参与世界经济论坛，与会人数创历史新高

（德国之声中文网）本周一（1月16日），达沃斯论坛重新回到寒冬场景。不同于2022年5月春季会晤时郁郁葱葱的山林景色，此次的达沃斯又是令人熟悉的白雪皑皑。然而，讨论的话题几乎没有改变。乌克兰战争及伴随而来的经济后果，将是2023年世界经济论坛议程的主轴。

不确定的年代

全球政商界领袖、名流和著名社会活动家将出席在瑞士小镇达沃斯举行的会议。世界经济正因高通胀、能源危机、战争导致的供应链断裂以及中国新冠疫情卷土重来而面临庞大压力。今年的达沃斯论坛将在此背景下拉开帷幕。

「经济、环境、社会和地缘政治危机正交织成极其难以预测和不确定的未来。」世界经济论坛创始人施瓦布（Klaus Schwab）对记者表示：「达沃斯年会应帮助确保那些肩负责任者不陷入危机思维。」

世界经济论坛创始人施瓦布希望与参加者共同寻找各种危机的解决方案

世界经济论坛创始人施瓦布希望与参加者共同寻找各种危机的解决方案

全球化经济的名人录

来自全球50多个国家的领导人将齐聚一堂，参与为期五日、主题为「在分裂的世界中加强合作」的会议，其中包括德国总理肖尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩和西班牙首相桑切斯。中国国务院副总理刘鹤也将出席此次达沃斯论坛。中国外交部发言人汪文斌在1月13日的 例行记者会上表示，应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布和瑞士联邦政府邀请，刘鹤1月15日至19日将出席世界经济论坛2023年年会并访问瑞士。

韩国总统尹锡悦、哥伦比亚总统佩特罗、菲律宾总统马科斯等近期当选就任的国家领导人也将与会。非洲代表团则由南非总统拉马福萨和坦桑尼亚总统苏卢胡·哈桑率领。

代表美国与会的是美国总统拜登的气候特使克里以及贸易代表戴琪。除了人数超过往年的56名财政部长，预计还有19名央行行长将会前往达沃斯。

俄罗斯未派代表与会。2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，世界经济论坛中断了与俄罗斯的联系。乌克兰今年则将再次派出代表团。出于安全考量，主办方没有透露细节。

位于达沃斯的“俄罗斯之家”

位于达沃斯的“俄罗斯之家”

担忧经济衰退

第53届达沃斯论坛召开正值全球面临近年来最严峻经济动荡之际。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgiewa）警告，今年三分之一的经济体可能受到经济衰退冲击。

乌克兰战争以及西方对俄罗斯的制裁措施，引发了前所未有的能源短缺。虽然工业化国家如美国以及欧元区的通货膨胀似乎已达到高峰，但仍处于高于平均的水平。

这迫使央行积极提高利率。而高利率会导致增长停滞阶段的再融资成本上升，并增加全球债务危机的风险。非洲大陆也受到波及。根据世界银行表示，目前的经济危机导致撒哈拉以南非洲地区的贫困加剧。全球60%的最贫穷人口生活在该地区。

今年的达沃斯论坛恢复在冬季举办

今年的达沃斯论坛恢复在冬季举办

世界经济论坛最新的年度风险评估，将新冠疫情以及俄罗斯入侵乌克兰所导致的全球生活成本上升列为最大的直接风险。能源和粮食的供应瓶颈预计还将持续两年。

达沃斯论坛主席布伦德（Borge Brende）表示：「本届达沃斯论坛是在近几十年来最诡谲的地缘政治和全球经济形势的背景下召开。对全球经济而言风险确实很大，必须努力避免全球经济衰退、增长放缓、高通胀和债务增加。」

回到正题

这是2020年新冠疫情爆发后，达沃斯论坛首次恢复在冬季的老地方举行。2021年，虽然达沃斯论坛在冬季召开，但采用的是虚拟形式。去年的论坛则被改至5月。

2022年的达沃斯论坛举办时间调整后，许多知名宾客因为日程安排冲突而无法与会。今年的世界经济论坛参与者人数则是有史以来最多的一次，预计将有1500名商界领袖出席，其中包括全球大企业的600名首席执行官。

达沃斯白雪皑皑迎年会

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