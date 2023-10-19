2023年萨哈罗夫奖授予阿米尼及伊朗妇女抗议运动

欧洲议会将本年度的萨哈罗夫奖追授予伊朗女孩阿米尼以及她的死亡所掀起的“妇女、生命和自由”运动。2022年9月，阿米尼被道德警察逮捕后在拘押期间死亡，引发全伊朗大规模抗议活动。
（德国之声中文网）今年的萨哈罗夫奖于周四（10月19日）追授给库尔德女青年阿米尼（Jina Mahsa Amini）以及她在伊朗拘押期间死亡后引发的“妇女、生命和自由”运动。
阿米尼来自伊朗西部以库尔德人为主要居民的城市萨盖兹。2022年9月，阿米尼被伊朗道德警察以佩戴头巾的方式不符合该国严格的着装规范为由逮捕。她在拘留期间去世，年仅22岁。
伊朗当局声称她死于心脏病，但这样的说法未能平息民愤。
阿米尼之死引发了全国范围内针对德黑兰执政当局的抗议。数百名抗议者在随后的镇压中死亡。
欧洲议会主席梅索拉（Roberta Metsola）在宣布获奖者后表示，阿米尼的去世“标志着一个转折点”。
她说：“这引发了一场由女性领导、正在创造历史的运动。”她补充说，这场运动代表着“伊朗的尊严和自由”。
她说，该奖项是“向伊朗勇敢的妇女、男子和年轻人致敬……他们正在领导推动变革”。
本月早些时候，活动人士指责道德警察在德黑兰地铁上殴打一名16岁的女孩，此前闭路电视录像显示她被从地铁列车上拉下来。
9月，人权组织声称伊朗当局禁止阿米尼的家人参加她的一周年忌日活动。
欧盟萨哈罗夫奖由欧洲议会颁发给捍卫思想自由和人权的个人和团体。
它的命名是为了纪念苏联物理学家、政治异见人士和1975年诺贝尔和平奖获得者萨哈罗夫（Andrei Sakharov）。
2023年的其他最终入围者包括来自尼加拉瓜的埃斯科西亚(Vilma Nunez Escorcia)和拉戈斯主教（Bishop Rolando Jose Alvarez Lagos），以及三名争取自由、安全和合法堕胎的女性：波兰的维德辛斯卡(Justyna Wydrzynska)、萨尔瓦多的埃雷拉(Morena Herrera)和美国的麦克尼古拉斯(Colleen Mc Nicholas)。
去年，萨哈罗夫奖授予了乌克兰人民，以表彰他们在俄罗斯入侵乌克兰期间“保护民主、自由和法治”。
中国的人权捍卫者魏京生、胡佳和伊力哈木·土赫提分别于1996年、2008年和2019年获得萨哈罗夫奖。
（法新社、美联社）
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