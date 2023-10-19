2023年萨哈罗夫奖授予阿米尼及伊朗妇女抗议运动

（德国之声中文网）今年的萨哈罗夫奖于周四（10月19日）追授给库尔德女青年阿米尼（Jina Mahsa Amini）以及她在伊朗拘押期间死亡后引发的“妇女、生命和自由”运动。

阿米尼是谁？

阿米尼来自伊朗西部以库尔德人为主要居民的城市萨盖兹。2022年9月，阿米尼被伊朗道德警察以佩戴头巾的方式不符合该国严格的着装规范为由逮捕。她在拘留期间去世，年仅22岁。

伊朗当局声称她死于心脏病，但这样的说法未能平息民愤。

阿米尼之死引发了全国范围内针对德黑兰执政当局的抗议。数百名抗议者在随后的镇压中死亡。

全球各地声援伊朗民众抗议 巴黎 世界许多地方的人们都对伊朗的抗议活动表达了团结声援。在法国首都巴黎，示威者周日（10月2日）从共和国广场游行到民族广场，呼喊口号：“打倒伊斯兰共和国”、“打倒独裁者”。

全球各地声援伊朗民众抗议 伊斯坦布尔 在土耳其最大城市伊斯坦布尔，数百人参加了声援集会，其中有不少伊朗裔女性。她们喊出反对伊朗政府的口号，以及此次抗争运动的呼声“女性、生命、自由”。在库尔德居民数量最多的土耳其东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）和西海岸城市伊兹米尔（Izmir），也有以女性为主的街头声援活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 柏林 约五千人在德国柏林抗议伊朗政府的暴行。人们呼吁国际社会对伊朗民众展示团结，制止对女性的杀害。伊朗在德国流亡社团的一位发言人要求伊朗政府停止流血镇压，实行改革。

全球各地声援伊朗民众抗议 贝鲁特 在中东地区，大批民众对伊朗的抗议运动表达团结和支持。在黎巴嫩首都贝鲁特，妇女们在国立博物馆前集会，要求停止对女性的暴力。

全球各地声援伊朗民众抗议 洛杉矶 在美国，人们也举行了自发集会，表达对伊朗女性的声援。如图在加州洛杉矶的市政厅前，一群示威者者打击一种名叫 Daf 的手鼓奏乐。过去这个周末，在伦敦、东京和马德里都有声援伊朗抗议的示威活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 德黑兰沙里夫大学 自示威爆发以来，伊朗许多大学的学生纷纷起来抗议该伊斯兰共和国的领导层及其压制政策。在德黑兰的沙里夫大学，安全力量对学生和教授进行了暴力镇压。有关视频和图片在网络上广为传播。



欧洲议会主席梅索拉（Roberta Metsola）在宣布获奖者后表示，阿米尼的去世“标志着一个转折点”。

她说：“这引发了一场由女性领导、正在创造历史的运动。”她补充说，这场运动代表着“伊朗的尊严和自由”。

她说，该奖项是“向伊朗勇敢的妇女、男子和年轻人致敬……他们正在领导推动变革”。

本月早些时候，活动人士指责道德警察在德黑兰地铁上殴打一名16岁的女孩，此前闭路电视录像显示她被从地铁列车上拉下来。

9月，人权组织声称伊朗当局禁止阿米尼的家人参加她的一周年忌日活动。

什么是萨哈罗夫奖？

欧盟萨哈罗夫奖由欧洲议会颁发给捍卫思想自由和人权的个人和团体。

它的命名是为了纪念苏联物理学家、政治异见人士和1975年诺贝尔和平奖获得者萨哈罗夫（Andrei Sakharov）。

2023年的其他最终入围者包括来自尼加拉瓜的埃斯科西亚(Vilma Nunez Escorcia)和拉戈斯主教（Bishop Rolando Jose Alvarez Lagos），以及三名争取自由、安全和合法堕胎的女性：波兰的维德辛斯卡(Justyna Wydrzynska)、萨尔瓦多的埃雷拉(Morena Herrera)和美国的麦克尼古拉斯(Colleen Mc Nicholas)。

去年，萨哈罗夫奖授予了乌克兰人民，以表彰他们在俄罗斯入侵乌克兰期间“保护民主、自由和法治”。

中国的人权捍卫者魏京生、胡佳和伊力哈木·土赫提分别于1996年、2008年和2019年获得萨哈罗夫奖。

（法新社、美联社）

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

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