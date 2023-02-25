2023年柏林电影节“熊”落谁家？

最佳主角奖：索菲亚·奥特罗《两万种蜜蜂》

在《两万种蜜蜂》中，索菲亚·奥特罗扮演一个8岁的孩子，她因名字被叫错而感到痛苦。在乡下的一个暑假里，这个孩子和她的母亲接触到养蜂业，他们的发现永远改变了他们的生活。