2023年柏林电影节“熊”落谁家？

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19部作品在第73届柏林电影节上角逐奖座，来自法国的一部纪录片获得了最大奖金熊獎。
一家漂浮於巴黎塞纳河上的护理中心，讓有精神健康问题的人得到了照顾。这部由法国导演尼古拉·菲利伯特拍摄的纪录片将我们带到船上，在那里，病人和他们的护理人员發展出了新的相处方式。
克里斯蒂安·佩佐尔德（Christian Petzold）通过《红色天空》展示了包含2020年《水漾的女人》在內的三部曲第二部分。故事描述一个年轻女子和三个年轻男子共享波罗的海上的一个度假屋。在他们周围，一场森林大火正逐步逼近。
在葡萄牙语的作品《勉强度日》中，五个女人经营着一家老酒店。一场看似无解的、陈年的冲突压得她们喘不过气。当年轻的女子Salomé出现在酒店时，往日的旧伤再次被撕开。
74岁的演员兼导演菲利普·加瑞尔在2020年已经角逐过柏林电影节奖项，今年他凭借《大战车》获得了最佳导演奖。加雷尔自己的孩子扮演三个兄弟姐妹，演绎一个木偶师家庭的最后一代。
2019年，安格拉·夏娜莱克以《我在家里，但是......》获得最佳导演奖，今年她又获得了最佳编剧奖。 《音乐》将身为弃养儿童的主角乔恩与谋杀案牵上线，最后来到柏林。夏娜莱克属于柏林学派，因此《音乐》以相应的极简主义方式讲述。
在《两万种蜜蜂》中，索菲亚·奥特罗扮演一个8岁的孩子，她因名字被叫错而感到痛苦。在乡下的一个暑假里，这个孩子和她的母亲接触到养蜂业，他们的发现永远改变了他们的生活。
西娅·伊哈获得了最佳配角奖。她在克里斯托夫·霍奇豪斯勒的《直到夜晚的尽头》中扮演变性人莱尼，卧底调查员罗伯特试图通过她获得一个毒贩的信任。评审团主席、美国女演员克里斯汀·斯图尔特说：「这样的表演让我们大吃一惊。」
海伦娜·卢瓦尔特因为导演贾科莫·阿布赛斯的《迪斯科男孩》电影摄影而获得杰出艺术贡献奖。作品讲述了主人翁亚历克西的故事，他从白俄罗斯来到法国加入外籍军团，在尼日尔三角洲的第一次部署中受到了创伤。
不同的时代有不同的“主角”。在当下动荡多难的世界局势中，2023年柏林电影节对现实和民生的关注比以往更加强烈。此次中国参展影片脱离当下现实的真空状态，以及影人们显露出的政治麻木或许是空手而归的主要原因。
第73届柏林电影节开幕，导演田晓鹏带着自己的动画电影《深海》来到了柏林。这部颇具视觉震撼力的中国动画在电影节引起了很大反响，展映一票难求。德国之声也在柏林对田晓鹏导演进行了专访。
北京内城四四方方的"规矩"和年少时遥望的白塔，都是导演张律念念不忘的影像。《白塔之光》是他在2021年归国的隔离途中灵感乍现写成的剧本，它讲述一个中年男人"看不到来路、见不到前方"的疲软。
第73届柏林电影节将在两周后（2月16日）拉开帷幕。在共400多部参赛影片中，继中国导演张律的剧情片《白塔之光》后，导演兼画家刘健的动画电影《艺术学院》也入选主竞赛名单。此外，多部华语影片被选入影展的其它单元。
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