2023年春晚和吐槽春晚 哪个更好看？

2023年央视春晚已经是这一庆祝新春的文艺晚会连续第41年以直播形式播出。这一联欢晚会对于特别是中国北方的观众来说早已成为大年三十的“保留节目”，但伴随而来的网络“吐槽”也如期而至。
（德国之声中文网）从1983年开始采取直播形式播出的中央电视台春节联欢晚会，在今年农历年大年三十的晚上已经是连续第41年举办。不知道从什么时候开始，对于很多中国人来说三十晚上看春晚成为了一项固定仪式。中国作家冯骥才曾表示，“每年大家都给春晚挑毛病，但如果哪一天春晚不办了，大家一定会感到失落”。但是“春晚”相对来说一直是“北热南冷”。中国南方的观众对春晚并不热衷。
最近一些年随着互联网文化的发展，春晚语言类节目已经无法跟上“网络段子”的发展。网络上对“春晚”的吐槽也成为每年“春晚”结束后网络上的“保留节目”。
微博上被认证为“原创视频博主”的“我叫孙火旺”在一段最新发表的视频中说：“这是做得最好的一届春晚。尤其是语言类的节目，让我大受震撼。就是感觉非常的赏心悦目，非常的别出心裁。……用几个词形容吧，就是‘阵容’发聩，引人深思，演技精湛，惊世骇俗，非常好看。唯一的缺点就是现场的观众相比往届的观众来说，水平有所下降。该笑的时候不知道笑，该哭的时候不知道哭。有的观众在现场甚至还戴着耳机，还有皱眉头翻白眼的。纪律性很差。可以说这是我见过的最差的一届观众，非常不配合演员的演出。”
一个用户名叫“汤圆最多只能吃三个”的网友也表示：“今年语言类可以说是史上最烂一年，幸亏我现在不用盯着电视看了，还有手机玩，小时候回老家只能看电视，感谢之前的艺术家们。”
微博用户“非著名路人卯”评论说：“想了一下内娱为什么给人感觉越来越消沉？让演员去唱歌，让歌手去演小品，让演员去主持，让没有幽默感的人去主导一部喜剧作品——这就是内娱现状。”
微博上还有人从春晚节目中截了一小段视频做成动图，可以看到晚会现场台下坐着的一位男观众深深地叹了一口气，然后低下头用手捋了捋前额的头发。
还有网友写道：“我看了春晚的重播，跟第一次相比，我居然笑了，尴尬得笑了。脱口秀一败涂地。 一个梗都没有啊！ ”
推特上一位用户名为“Kathy Hu 閔之”的用户评价道：“这十几年，越来越乏味的春晚印证了文化与审美的倒退，没有了时代性与现实性，被架空的文艺创作，让春晚越来越像一具披着国家意志的文艺腐尸。他没有生命，虽然高歌盛世，但他仍是死的。从腐朽的土地上长出来的文艺，再华丽，也不过是一张空洞没有灵魂的裹尸袋而已。”
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