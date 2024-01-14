“2023年或为10万年来地球最热”

（德国之声中文网）欧盟哥白尼气候变化服务机构（C3S）周二（1月9日）表示，去年是地球有记录以来最热的一年，而且很可能是过去10万年来地球最热的一年。

在气候记录屡屡被打破之后，科学家们普遍预料到这一里程碑的到来。自去年6月份以来，与往年同期相比，每个月都是地球有记录以来最热的月份。

C3S主任布昂特姆普（Carlo Buontempo）说： "从气候角度看，这是非常特殊的一年……即使与其他非常温暖的年份相比，也是独一无二的。"

C3S证实，2023年是1850年有地球气温记录以来最热的一年。在与树年轮和冰川气泡等来源的古气候数据记录进行核对后，布昂特姆普说，2023年"很有可能"是过去10万年中最热的一年。

2023年，全球平均温度比1850-1900年工业化前时期高出1.48摄氏度，当时人类开始以工业规模燃烧化石燃料，将二氧化碳排入大气。

各国在2015年《巴黎协定》中同意努力防止全球变暖超过工业化前时期1.5摄氏度（华氏2.7度），以避免出现最严重的后果。

几十年来，地球平均气温一直保持在超过"低于1.5摄氏度"的水平，但C3S表示，2023年有近一半的日子气温超过了这一限度，这开创了"一个可怕的先例"。

纽卡斯尔大学（Newcastle University）气候变化教授福勒（Hayley Fowler）说，2023年打破纪录凸显了采取"极其紧迫的"减排行动的必要性。

她说："政治世界的变化速度和实际减少温室气体排放的意愿，与极端天气和气候变暖的变化速度并不匹配。"

创纪录的排放量

尽管各国政府和企业应对气候变化的措施层出不穷，但二氧化碳排放量仍然居高不下。2023年，地球因燃烧煤炭、石油和天然气而产生的二氧化碳排放量达到创纪录的水平。

C3S表示，去年，大气中的二氧化碳浓度升至有记录以来的最高水平，达到419ppm（1ppm为百万分之一）。

这也是第一次出现全年每天的气温都比前工业化时期高出1摄氏度以上的现象。其中有两天--均在11月份--首次比前工业化时期高出2摄氏度。

布昂特姆普说，去年比此前最热的2016年高出0.17摄氏度，以"惊人"的幅度打破了纪录。

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除了人为造成的气候变化，2023年的气温还受到厄尔尼诺天气现象的影响。厄尔尼诺现象使东太平洋表层海水变暖，导致地球气温升高。

科学家们还不知道的是，2023年的极端高温是否是地球变暖加速的迹象。

C3S副主任伯吉斯（Samantha Burgess）说："究竟是出现了阶段性转变还是出现了临界点，抑或是出现了异常变暖的年份，我们需要更多的时间和更多的科学研究来了解。"

每当气温高升高，破坏性天气灾害都会加剧。2023年，更炎热的地球导致了从中国到欧洲的致命热浪，极端降雨带来利比亚洪水泛滥，造成数千人死亡。加拿大也出现了有记录以来最严重的野火季节。

"世界天气贡献"地球研究合作机构的负责人之一、气候科学家奥托（Friederike Otto）说："全球气温比较中的微小变化对人类和生态系统都会产生巨大影响。"

她补充说："每十分之一度都很重要。"

气候变化的经济后果也在不断升级。去年，美国至少遭受了25次气候和天气灾害，损失超过10亿美元，阿根廷的大豆作物和西班牙的小麦也遭受了干旱的摧残。

（路透社）

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