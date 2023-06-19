2023年德国书业和平奖将授予拉什迪

（德国之声中文网）德国书商基金会董事会周一（2023年6月19日）在法兰克福宣布，76岁的萨尔曼·拉什迪今年秋季将在法兰克福圣保罗教堂获颁德国书业和平奖。奖金25000欧元。该奖传统上是在法兰克福书展（2023年10月18日至22日）结束之际颁发。以表彰那些在文学、科学或艺术方面为实现和平理念做出贡献的人物。

自1988年来遭到追杀

萨尔曼·拉什迪（Sir Salman Rushdie ）1947年6月19日出生于印度孟买，十四岁移居英国读书。自1988年以来，拉什迪就因小说《撒旦诗篇》遭受死亡威胁。1989年，伊朗当时的领导人霍梅尼曾下达处决拉什迪的教令，悬赏300万美元对其追杀。之后10年里，拉什迪隐姓埋名，在英国情报部门的帮助下四处躲藏，有一年甚至换了56处住所。

拉什迪在1986年的一张照片

时至今日，拉什迪仍然生活在危险之中。去年8月，就在其最新小说《胜利之城》出版前不久，拉什迪在美国纽约的一次文学活动中被一名黎巴嫩裔美国男子用刀刺成重伤，一只眼睛失明，一只手不能再动。拉什迪获得了大量声援，但伊朗却指责拉什迪和他的支持者自己应对这次袭击负责。

思想和言论自由的捍卫者

目前，拉什迪正在创作一本关于此次未遂暗杀的新书。德国书商基金会赞扬他 "仍然是思想和言论自由最具热情的倡导者之一--不仅对他自己，也对那些不同意其观点的人"。德国书商基金会认为，拉什迪冒着巨大的个人风险，捍卫了和平共处的一个基本前提条件。

评委会表示，拉什迪因 "他的不屈不挠、对生命的积极态度"受到表彰，他用讲故事的乐趣丰富了世界，在小说和非小说类书籍中将 "叙事的预见性与文学创新、幽默和智慧相结合"，自其代表作《午夜的孩子》1981年出版以来，以其对移民和全球政治的解释给人留下了深刻印象。"在此过程中，他描述了暴力政权摧毁整个社会的力量，也描述了个人的抵抗精神的不可摧毁性"。

拉什迪2023年5月18日在美国笔会的一次活动上

拉什迪表示对荣获这一重要奖项感到非常荣幸和感激，基金会董事会引用拉什迪的话说，"我感谢评委会的慷慨。我知道这个奖项的意义有多大，我对我的名字将和以前的获奖者出现在一起感到有些受宠若惊。我真的很高兴"。

德国总统表示敬意

德国总统施泰因迈尔对拉什迪表示敬意，称赞其是一位"不屈不挠的伟大作家"，"其全部作品都反对意识形态和可怕的简单化，捍卫世界奇妙的复杂性和讲故事的巨大的力量"，其指导原则是"永不放弃写作和言论自由"。

2007年，前英国女王伊丽莎白二世向拉什迪授予了荣誉爵士勋章。

德国书业和平奖创立于1950年。2022年，该奖被授予乌克兰作家谢尔盖·扎丹（ Serhij Zhadan ）。2012年，中国流亡作家廖亦武获得过该奖。

（法新社）

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。