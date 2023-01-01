2023年全球新开放的10座博物馆

新国家肖像馆，英国伦敦

6月22 伦敦国家肖像画廊在经历了历史上最大规模的修复后重新开放。“鼓舞人心”是展览空间改造的信条，展示了从都铎时期至今的艺术。叶文德（Yevonde）的摄影展将拉开重新开放的序幕，随后将在6月28日展出麦卡特尼爵士（Sir Paul McCartney）拍摄的披头士乐队的照片。