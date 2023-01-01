 2023年全球新开放的10座博物馆 | 所有节目 | DW | 12.02.2023

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文化经纬

2023年全球新开放的10座博物馆

从开罗的大埃及博物馆到美国南卡罗来纳州的国际非裔美国人博物馆，2023年为数众多的博物馆壮观开幕。这里我们带您游览其中的10座博物馆。

  • A 3D rendering of the Grand Egyptian Museum with a large statue and modern-looking halls.

    大埃及博物馆，埃及开罗

    著名的吉萨大金字塔附近的大埃及博物馆工程已经进行了 20 年。它原定于 2020 年部分开放，但后来推迟到 2023 年。一旦开放，它将成为世界上最大的考古博物馆，占地 50 公顷，藏品约10万件——包括来自图坦卡蒙墓的文物。

  • A view from above of the exterior of the International African American Museum, Charleston, USA.

    国际非裔美国人博物馆，美国查尔斯顿

    数以百万计的非洲人被抓捕并被迫穿越大西洋，抵达停靠在南卡罗来纳州查尔斯顿的加兹登码头的船只上，被迫沦为奴隶。他们的故事在这个将于今夏开放的这家博物馆的展厅里被讲述。此外，该博物馆的家庭历史中心将致力于研究和推进非裔美国人的家谱。

  • An architectural rendering of the entrance features rounded sides of a building, a tall glass entryway, and people standing outdoors.

    理查德-吉尔德科学、教育和创新中心，美国纽约

    位于纽约的美国自然历史博物馆正在扩建。最新扩建的部分有22,000平方米（230,000平方英尺），其中有还有专门研究虫子的“昆虫馆”，还有可以和飞舞的蝴蝶互动的“活体馆”。这个洞穴状圆形结构由甘建筑工作室（Studio Gang）设计，预计将于2023年底开放。

  • A digital drawing of a futuristic lobby with robots and people sitting on chairs.

    机器人科学博物馆（RAIM），韩国首尔

    这个壮观的新建筑，部分由机器人建造，旨在展示未来的技术。RAIM博物馆聚焦于增强现实和虚拟现实、全息技术、人工智能、机器人技术和更多的东西。该博物馆将自己视为研究、文化和商业之间的一个接口。它计划于2023年底开放，但目前还不清楚是否能如期完工。

  • An architectural renduring of the exterior of the museum, in a rectangular shape.

    艺术和摄影博物馆，印度班加罗尔

    班加罗尔是印度仅次于孟买和德里的第三大城市。2月，该市的博物馆区将出现一个全新的场所：艺术与摄影博物馆。这家私人博物馆专注于12世纪至今的印度艺术和摄影，将展出6万多件作品。

  • The exterior of the Manchester Museum.

    曼彻斯特博物馆，英国曼彻斯特

    新哥特式的曼彻斯特博物馆成立于1867年，如今进行了现代化的扩建，以容纳不断变化的特别展览。博物馆上层也进行了改造，因此游客将有很多探索空间。该博物馆收藏了约 450 万件来自自然科学、人类学和考古学的物品，并将于2月18日再次开放。

  • A visualization of the exterior of the museum in front of a street in London.

    新国家肖像馆，英国伦敦

    6月22 伦敦国家肖像画廊在经历了历史上最大规模的修复后重新开放。“鼓舞人心”是展览空间改造的信条，展示了从都铎时期至今的艺术。叶文德（Yevonde）的摄影展将拉开重新开放的序幕，随后将在6月28日展出麦卡特尼爵士（Sir Paul McCartney）拍摄的披头士乐队的照片。

  • The exterior of the Scottish National Gallery with columns.

    苏格兰国家美术馆，苏格兰爱丁堡

    新古典主义风格的苏格兰国家美术馆于 1859 年开馆，因此它并不是一座新博物馆，但从 2019 年开始进行改造以增加展览空间。计划于夏季开放的新翼楼面向王子街花园，并通过展出更多作品——包括苏格兰画家麦克塔格特（William McTaggart）和雷德帕斯（Anne Redpath）的作品——创造全新的游客体验。

  • An exterior view of the new Istanbul Modern museum next to a historical building at sunset.

    伊斯坦布尔现代美术馆，土耳其伊斯坦布尔

    伊斯坦布尔现代艺术博物馆将迁至位于时尚街区拉科伊（Karaköy）的新址，由明星建筑师皮亚诺（Renzo Piano） 设计，计划于今年开放。它将成为 Galataport 的一部分——Galataport 是港口综合体的城市重建概念。该艺术博物馆主要关注土耳其艺术家的作品。它将举办众多展览，并拥有一个图书馆、一个电影院和活动空间。

  • The exterior of a house on Rue De Verneuil covered in graffiti.

    甘斯堡之家，法国巴黎

    2023 年的某个时候，法国音乐家兼作家甘斯堡 (Serge Gainsbourg) 居住过的位于 Rue de Verneuil 的巴黎住宅以及附近的一座建筑将作为博物馆开放，探索这位音乐家的生活和工作。除了身临其境的音频体验外，还将有一家书店和 Le Gainsbarre 钢琴酒吧，以及举办现场音乐表演的活动空间，灵感来自音乐家的早年经历。


  • A 3D rendering of the Grand Egyptian Museum with a large statue and modern-looking halls.

    大埃及博物馆，埃及开罗

    著名的吉萨大金字塔附近的大埃及博物馆工程已经进行了 20 年。它原定于 2020 年部分开放，但后来推迟到 2023 年。一旦开放，它将成为世界上最大的考古博物馆，占地 50 公顷，藏品约10万件——包括来自图坦卡蒙墓的文物。

  • A view from above of the exterior of the International African American Museum, Charleston, USA.

    国际非裔美国人博物馆，美国查尔斯顿

    数以百万计的非洲人被抓捕并被迫穿越大西洋，抵达停靠在南卡罗来纳州查尔斯顿的加兹登码头的船只上，被迫沦为奴隶。他们的故事在这个将于今夏开放的这家博物馆的展厅里被讲述。此外，该博物馆的家庭历史中心将致力于研究和推进非裔美国人的家谱。

  • An architectural rendering of the entrance features rounded sides of a building, a tall glass entryway, and people standing outdoors.

    理查德-吉尔德科学、教育和创新中心，美国纽约

    位于纽约的美国自然历史博物馆正在扩建。最新扩建的部分有22,000平方米（230,000平方英尺），其中有还有专门研究虫子的“昆虫馆”，还有可以和飞舞的蝴蝶互动的“活体馆”。这个洞穴状圆形结构由甘建筑工作室（Studio Gang）设计，预计将于2023年底开放。

  • A digital drawing of a futuristic lobby with robots and people sitting on chairs.

    机器人科学博物馆（RAIM），韩国首尔

    这个壮观的新建筑，部分由机器人建造，旨在展示未来的技术。RAIM博物馆聚焦于增强现实和虚拟现实、全息技术、人工智能、机器人技术和更多的东西。该博物馆将自己视为研究、文化和商业之间的一个接口。它计划于2023年底开放，但目前还不清楚是否能如期完工。

  • An architectural renduring of the exterior of the museum, in a rectangular shape.

    艺术和摄影博物馆，印度班加罗尔

    班加罗尔是印度仅次于孟买和德里的第三大城市。2月，该市的博物馆区将出现一个全新的场所：艺术与摄影博物馆。这家私人博物馆专注于12世纪至今的印度艺术和摄影，将展出6万多件作品。

  • The exterior of the Manchester Museum.

    曼彻斯特博物馆，英国曼彻斯特

    新哥特式的曼彻斯特博物馆成立于1867年，如今进行了现代化的扩建，以容纳不断变化的特别展览。博物馆上层也进行了改造，因此游客将有很多探索空间。该博物馆收藏了约 450 万件来自自然科学、人类学和考古学的物品，并将于2月18日再次开放。

  • A visualization of the exterior of the museum in front of a street in London.

    新国家肖像馆，英国伦敦

    6月22 伦敦国家肖像画廊在经历了历史上最大规模的修复后重新开放。“鼓舞人心”是展览空间改造的信条，展示了从都铎时期至今的艺术。叶文德（Yevonde）的摄影展将拉开重新开放的序幕，随后将在6月28日展出麦卡特尼爵士（Sir Paul McCartney）拍摄的披头士乐队的照片。

  • The exterior of the Scottish National Gallery with columns.

    苏格兰国家美术馆，苏格兰爱丁堡

    新古典主义风格的苏格兰国家美术馆于 1859 年开馆，因此它并不是一座新博物馆，但从 2019 年开始进行改造以增加展览空间。计划于夏季开放的新翼楼面向王子街花园，并通过展出更多作品——包括苏格兰画家麦克塔格特（William McTaggart）和雷德帕斯（Anne Redpath）的作品——创造全新的游客体验。

  • An exterior view of the new Istanbul Modern museum next to a historical building at sunset.

    伊斯坦布尔现代美术馆，土耳其伊斯坦布尔

    伊斯坦布尔现代艺术博物馆将迁至位于时尚街区拉科伊（Karaköy）的新址，由明星建筑师皮亚诺（Renzo Piano） 设计，计划于今年开放。它将成为 Galataport 的一部分——Galataport 是港口综合体的城市重建概念。该艺术博物馆主要关注土耳其艺术家的作品。它将举办众多展览，并拥有一个图书馆、一个电影院和活动空间。

  • The exterior of a house on Rue De Verneuil covered in graffiti.

    甘斯堡之家，法国巴黎

    2023 年的某个时候，法国音乐家兼作家甘斯堡 (Serge Gainsbourg) 居住过的位于 Rue de Verneuil 的巴黎住宅以及附近的一座建筑将作为博物馆开放，探索这位音乐家的生活和工作。除了身临其境的音频体验外，还将有一家书店和 Le Gainsbarre 钢琴酒吧，以及举办现场音乐表演的活动空间，灵感来自音乐家的早年经历。


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