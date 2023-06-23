2023年全球十大宜居城市出炉 德国城市无一入选

（德国之声中文网）德国城市法兰克福被挤出了全球十大宜居城市。英国《经济学人》的智库（EIU）每年一度都会评选全球十大宜居城市，去年的评比中，美因河畔的法兰克福还曾排名第七，而今年则下滑到了第十七名，同德国首都柏林并列。
维也纳卫冕成功，再度成为全球最宜居的城市。奥地利首都维也纳当选，主要得益于这座城市极高的安全度、良好的公共设施以及丰富多彩的文化生活。排名第二和第五的城市依次是哥本哈根、墨尔本、悉尼和温哥华。前十名中澳大利亚成为唯一一个有两座城市入选的国家。
去年排名第七的法兰克福今年被挤出前十，退居第17位。
德国城市排名全面下滑，只有斯图加特是例外
包括斯德哥尔摩、鹿特丹和伦敦在内的多座欧洲城市的排名都有明显下降。《经济学人》的报道中称，上述城市的评分并没有明显的减少，但无奈亚洲和中东一些城市提升幅度明显。除此之外，西欧各大城市频繁发生暴力抗议活动，也使评分大受影响。
大阪排名第九，是唯一入选全球十大宜居城市的亚洲城市。
德国各大城市中，柏林的排名从13跌至17，慕尼黑从18跌至21，汉堡从16跌至22，杜塞尔多夫从22名跌至29名。而得益于取消防疫限制，斯图加特的排名提升了13名，现在排在第25名的位置。日本的大阪是唯一一个入选前十的亚洲城市，排名第九。
香港排名较去年跃升
彭博社报道称，中国城市同去年相比，排名变化不大。没有中国城市进入该榜单前十。
《经济学人》的相关报告指出，这次排名多包含了不少中国城市，“这些城市在我们排名中占据中间位置，其宜居性得分在医疗保健等类别中有所上升”。
根据《经济学人》该排名，香港排名第61，比去年靠前了13位，属于“过去12个月内排名上升幅度最大的城市”之一。其他排名明显提高的亚洲城市还有越南河内、马来西亚吉隆坡和印尼的雅加达。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
维也纳重返榜首
奥地利首都维也纳重返榜首，疫情暴发前，维也纳就在2018和2019连续两年夺冠。今年“音乐之都”赢得了99.1分，满分为100分。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
哥本哈根紧随其后
排名第2的是丹麦首都哥本哈根。经济学人智库（EIU）今年对173个城市在教育、医疗、文化和环境、稳定性和基础设施五个方面展开评估。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
苏黎世排名第3
全球金融重镇、瑞士的苏黎世得分第3多。在经济学人的宜居城市排名榜上，苏黎世的地位一向稳定，去年由于新冠疫情因素，亚太城市强势囊括前6，即便如此，苏黎世去年仍获得第7的亮眼成绩。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
卡尔加里是第4名
加拿大的卡尔加里获得第4名。卡尔加里2018年因市民否决申奥而名声大震，而2020年两只大熊猫竹饲料不够提前返回中国，也曾引起过人们的关注。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
温哥华进入前5
温哥华进前5当之无愧。在新冠疫苗接种率较高的加拿大和欧洲，城市生活得到基本恢复，因此本次排名靠前。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
大阪代表亚洲挤进前10
日本的大阪市是唯一进入前10的亚洲城市。大阪去年排名第2。该市在稳定、医疗和教育方面均得到满分。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
墨尔本与大阪并列第10
澳大利亚的墨尔本是唯一进前10的大洋洲国家。这个排名同去年没有很大变化。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
法兰克福猛升至第7位
法兰克福是德国唯一进入前10的城市，在医疗和基础设施方面获得满分。同去年相比，法兰克福是上升速度最快的城市，2021年该市排在第39位。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
汉堡魅力重现
汉堡本次虽然排在第16位，但却是仅次于法兰克福上升速度最快的城市。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
惠灵顿排名暴跌
新西兰首都惠灵顿去年排名第4，下滑到今年的第50名，同该国奥克兰一道成为今年排名暴跌幅度最大的城市。新西兰严格的抗疫政策前期取得成功，比欧美更早恢复正常，这是它去年排名耀眼的原因。因病毒变异，疫情反复，以及疫苗接种率，欧美城市恢复的速度反超大洋洲。
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2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降
台北是下滑速度最快城市之一
凭借早期抗疫取得的成就，去年台北排在宜居榜第33位，但今年则滑落到了53位。
宜居城市排名会综合考虑安全、医疗保健、教育、基础设施、文化生活以及环境等诸多因素。《经济学人》也评出了全球最缺乏吸引力的十座城市，其中大马士革、的黎波里，拉各斯以及基辅。
（德广联，时代周报等）
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世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！
1.东京
德国《图片报》与不来梅一家研究所的地质学家约翰·克拉格斯博士（Johann Klages）共同评选出世界十大最危险城市。东京位列高危城市榜首。由于东京位于板块高度活跃地区，位于太平洋板块和欧亚板块交汇点上，因此成为世界上最易发生地震的区域。报道称，1703年以来，日本已经有10万人在地震中遇难。
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世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！
2.大阪/神户
日本的大阪和神户所在地区也和东京一样属于地震高危地区。上一次发生最大一次规模的地震在1995年，被称为阪神大地震的灾难造成6000多民众死亡。图片拍摄于1995年地震后。
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3.雅加达
印尼首都雅加达的大部分地区位于海平面以下。2004年印尼发生强震引发的大海啸造成了毁灭性后果。
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世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！
4.名古屋
名古屋是日本又一上榜的百万人口大都市，位处地震活跃地区。
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5.洛杉矶
美国千万人口大都市洛杉矶位于加利福尼亚州知名的圣安地列斯断层。这一断层是太平洋板块与北美板块之间相对运动而形成的地质构造。因此导致地震的频发。该地区建有多个核电厂。
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世界十大最危险城市 地震海啸一个不少！
6.旧金山
同样，美国的旧金山也受到圣安地列斯断层的影响。图片为1906年该城发生的大地震，造成约3000人丧失生命。
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7.德黑兰
伊朗首都德黑兰地处阿拉伯板块与欧洲板块断裂带，是一个地震非常丰富的高危地区。德黑兰的基础设施较差，许多房屋建筑没有抗震设计。
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8.马尼拉
菲律宾地处太平洋板块地震断裂带。地震发生时，首都马尼拉面临的两大问题是：人口稠密和安全防预能力较差。
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9、10：伊斯坦布尔/那不勒斯
位列最后两位的分别是土耳其的伊斯坦布尔和意大利的那不勒斯。研究学者预测，到2025年，伊斯坦布尔发生地震的概率将很高。贫困的生活和抗震较差的房屋会加大灾难带来的后果。此外，地震学家表示，意大利的那不勒斯隐藏着一个巨大的超级火山。那不勒斯及其附近的火山很可能将再次爆发。