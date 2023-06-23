2023年全球十大宜居城市出炉 德国城市无一入选

（德国之声中文网）德国城市法兰克福被挤出了全球十大宜居城市。英国《经济学人》的智库（EIU）每年一度都会评选全球十大宜居城市，去年的评比中，美因河畔的法兰克福还曾排名第七，而今年则下滑到了第十七名，同德国首都柏林并列。

维也纳卫冕成功，再度成为全球最宜居的城市。奥地利首都维也纳当选，主要得益于这座城市极高的安全度、良好的公共设施以及丰富多彩的文化生活。排名第二和第五的城市依次是哥本哈根、墨尔本、悉尼和温哥华。前十名中澳大利亚成为唯一一个有两座城市入选的国家。

德国城市排名全面下滑，只有斯图加特是例外

包括斯德哥尔摩、鹿特丹和伦敦在内的多座欧洲城市的排名都有明显下降。《经济学人》的报道中称，上述城市的评分并没有明显的减少，但无奈亚洲和中东一些城市提升幅度明显。除此之外，西欧各大城市频繁发生暴力抗议活动，也使评分大受影响。

德国各大城市中，柏林的排名从13跌至17，慕尼黑从18跌至21，汉堡从16跌至22，杜塞尔多夫从22名跌至29名。而得益于取消防疫限制，斯图加特的排名提升了13名，现在排在第25名的位置。日本的大阪是唯一一个入选前十的亚洲城市，排名第九。

香港排名较去年跃升

彭博社报道称，中国城市同去年相比，排名变化不大。没有中国城市进入该榜单前十。

《经济学人》的相关报告指出，这次排名多包含了不少中国城市，“这些城市在我们排名中占据中间位置，其宜居性得分在医疗保健等类别中有所上升”。

根据《经济学人》该排名，香港排名第61，比去年靠前了13位，属于“过去12个月内排名上升幅度最大的城市”之一。其他排名明显提高的亚洲城市还有越南河内、马来西亚吉隆坡和印尼的雅加达。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 维也纳重返榜首 奥地利首都维也纳重返榜首，疫情暴发前，维也纳就在2018和2019连续两年夺冠。今年“音乐之都”赢得了99.1分，满分为100分。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 哥本哈根紧随其后 排名第2的是丹麦首都哥本哈根。经济学人智库（EIU）今年对173个城市在教育、医疗、文化和环境、稳定性和基础设施五个方面展开评估。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 苏黎世排名第3 全球金融重镇、瑞士的苏黎世得分第3多。在经济学人的宜居城市排名榜上，苏黎世的地位一向稳定，去年由于新冠疫情因素，亚太城市强势囊括前6，即便如此，苏黎世去年仍获得第7的亮眼成绩。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 卡尔加里是第4名 加拿大的卡尔加里获得第4名。卡尔加里2018年因市民否决申奥而名声大震，而2020年两只大熊猫竹饲料不够提前返回中国，也曾引起过人们的关注。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 温哥华进入前5 温哥华进前5当之无愧。在新冠疫苗接种率较高的加拿大和欧洲，城市生活得到基本恢复，因此本次排名靠前。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 大阪代表亚洲挤进前10 日本的大阪市是唯一进入前10的亚洲城市。大阪去年排名第2。该市在稳定、医疗和教育方面均得到满分。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 墨尔本与大阪并列第10 澳大利亚的墨尔本是唯一进前10的大洋洲国家。这个排名同去年没有很大变化。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 法兰克福猛升至第7位 法兰克福是德国唯一进入前10的城市，在医疗和基础设施方面获得满分。同去年相比，法兰克福是上升速度最快的城市，2021年该市排在第39位。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 汉堡魅力重现 汉堡本次虽然排在第16位，但却是仅次于法兰克福上升速度最快的城市。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 惠灵顿排名暴跌 新西兰首都惠灵顿去年排名第4，下滑到今年的第50名，同该国奥克兰一道成为今年排名暴跌幅度最大的城市。新西兰严格的抗疫政策前期取得成功，比欧美更早恢复正常，这是它去年排名耀眼的原因。因病毒变异，疫情反复，以及疫苗接种率，欧美城市恢复的速度反超大洋洲。

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 台北是下滑速度最快城市之一 凭借早期抗疫取得的成就，去年台北排在宜居榜第33位，但今年则滑落到了53位。



宜居城市排名会综合考虑安全、医疗保健、教育、基础设施、文化生活以及环境等诸多因素。《经济学人》也评出了全球最缺乏吸引力的十座城市，其中大马士革、的黎波里，拉各斯以及基辅。

（德广联，时代周报等）

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