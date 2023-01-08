2023年，亚洲新兴国家经济何去何从？

（德国之声中文网）2022 年本应是全球经济从新冠大流行中复苏的一年，但对南亚和东南亚国家来说却是艰难和充满挑战的一年。俄罗斯入侵乌克兰、供应链持续受阻、中国在清零政策下屡次因疫情爆发而实施的封锁，以及通胀飙升等问题都抑制了增长前景，并给企业和家庭带来了经济和财政困难。

美联储为遏制通胀飙升而大幅加息，也导致一些亚洲货币对美元贬值，进而加剧了这些国家的债务问题，侵蚀了它们的购买力，并促使其央行相应地提高利率以支撑本国货币。

以贸易为导向的东盟经济体面临逆风

进口食品和燃料等商品成本的不断上升，耗尽了许多国家的外汇储备，并引发经济危机。在南亚地区，斯里兰卡和巴基斯坦因陷入债务困境并遭遇国际收支平衡困难，已向国际货币基金组织寻求援助。

专家认为，2023 年经济形势仍将困难重重：美国、欧元区和中国的经济增长前景下降，融资条件恶化。世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行均下调了对亚洲新兴国家的增长预期。预计新加坡、泰国、越南和马来西亚等以贸易为导向的经济体将尤其受到全球经济增长放缓的影响。

法国外贸银行(Natixis)亚太地区首席经济学家艾埃雷罗(Alicia Garcia-Herrero)表示，该地区的增长将受到外部需求疲软和货币环境收紧的拖累。"随着外部需求放缓，出口开始下滑，我们预计经济增长在未来一年将进一步呈疲软态势。"她还指出，马来西亚和越南等以贸易为导向的经济体在11月已经出现收缩。

标普全球财智(S&P Global Market Intelligence)亚太区首席经济学家比斯瓦斯(Rajiv Biswas)也持类似观点。他表示，由于美国和欧盟的市场状况恶化以及中国内需疲软，东盟国家的制造业出口在2023年将面临更大的阻力。他对德国之声表示:"马来西亚、新加坡和泰国等国预计在2023年会出现较温和的经济增长，这将得益于国内需求的持续增加，即使增速会有所放缓。"

2022年经济回顾 新冠被抛之脑后？ 两年新冠大流行后，2022年初，西方经济界对未来有了更多憧憬，预测供应链将自我修复，居家工作的员工会继续保持生产力，更多人会出门购物、用餐和旅行。人们做好了将新冠抛之脑后开始新生活的准备。但现实却有很多意外。

2022年经济回顾 俄罗斯入侵乌克兰 二月下旬，俄罗斯大举入侵乌克兰。西方国家继而对俄罗斯采取大规模制裁，在俄西方企业不得不决定去留。包括麦当劳、各种奢侈品品牌在内的许多公司。甚至一些石油公司都离开了俄罗斯。但是，尽管受到制裁，俄罗斯仍继续通过石油和天然气出口获得了数十亿美元的收入。

2022年经济回顾 能源、能源、能源！ 随着俄罗斯减少对欧洲的天然气供应，能源价格陡升，北溪1号也停止了运行。在整整一代人的时间里，欧洲人第一次意识到缺少能源会意味着什么。政府要求公民和企业减少用电、用气或用热水。在严重依赖廉价俄罗斯天然气的德国，人们开始讨论去工业化问题。

2022年经济回顾 马斯克买下推特 4月，马斯克宣布成为推特最大的股东，几周后又称将完全收购这家社交媒体公司。之后，他曾试图放弃收购，因此卷入指控和诉讼案。最后，马斯克于10月底以440亿美元的交易额完成了对推特的收购，并在几天之内解雇了大约一半员工。许多高级雇员被辞退。这难道就是马斯克著名的“创造性的破坏”？

2022年经济回顾 通货膨胀加剧 随着能源价格不断上涨，美国、英国和欧洲的通货膨胀率达到了几十年来的最高点，食品等商品、运输及船运价格都急剧攀升。各中央银行提高了利率，但这并不足以抑制通货膨胀。股票表现不佳，储蓄贬值。商品越来越昂贵，餐馆也一再推出新的价目表。

2022年经济回顾 保时捷上市 大众汽车和保时捷决定分道扬镳。保时捷登陆德国法兰克福证券交易所，IPO带来了数十亿美元的收入。大众汽车和保时捷创始人家族仍是保时捷最大的股东。两家公司都表示，他们需要自主权和资金来大力投资电动车技术、自动驾驶、软件和电池开发，以保持竞争力。

2022年经济回顾 中国面临多重压力 中国的新冠政策导致长时间不断封城，对制造业产生了很大影响。该国的房地产市场受到更多的监管，新房销售下降，许多地方的开发商停工。12月初突然放开后，市场虽然表现出期待，但因为感染者众多给经济带来新的压力。这些会不会引爆下一个大的经济危机？

2022年经济回顾 加密货币危机 对于加密货币来说，这并不是一个好年份。比特币的价格下降了65%以上，在萨尔瓦多，有人呼吁取消将比特币作为官方货币。更具戏剧性的是，稳定币Terra5月崩溃解体。11月，主要的加密货币交易所FTX申请破产，波及大约一百万名债权人。许多人担心投资者可能会被吓跑，从而毁掉整个加密货币行业。

2022年经济回顾 美国高科技企业裁员潮 在推特宣布大规模裁员后，脸书和WhatsApp的所有者Meta宣布解雇1.1万人，约占其团队的13%。早些时候，该公司就取消了员工的免费晚餐和干洗服务。Snap宣布重组并解雇了20%的员工。

2022年经济回顾 乐观展望2023 毫无疑问，过去的一年是黯淡的一年。乌克兰的战争仍在继续，其他危机也远未结束。然而，有危机的地方也有创新。新的科技和医疗技术，快步走向绿色能源，更有社区意识的新的社交媒体平台给人们带来了新的希望和期待。



取消所有防疫政策，中国经济将迎来转机？

作为亚洲最大经济体，中国预计在2023年只会缓慢增长，亚洲开发银行最近将其对中国的预测从4.5%下调至4.3%。这个亚洲巨人的经济发展此前长期受到新冠清零政策的限制以及国内房地产业危机的沉重打击--北京于2020年对贷款实施全面限制后，房地产开发商一方面拖欠贷款，同时难以筹得资金。

北京试图通过下调利率以及向银行注入资金以促进经济增长。在经过反复封锁、大规模检测、长期隔离和人员流动限制后，中国于去年 12 月突然终止了其新冠清零政策。一些限制虽然仍然存在，但随着大部分严格措施的取消，中国国内需求的上升将有望重振该国经济。

这也将令一些依赖旅游业的东南亚国家，比如泰国从中受益。埃雷罗说:"由于缺乏中国游客，这些东盟国家的游客数仍然低于新冠疫情爆发前。""虽然我们不会期望中国游客人数能重返疫情之前的水平，但可以预期的是，如果中国开放，情况会有所好转。"

泰国希望其旅游业逐步好转

比斯瓦斯指出，2022 年，许多国家开放边界已经使亚太多个国家的旅游业逐步回暖，他预测说，"泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾等拥有大量国际旅游业的国家，其2023 年经济发展势头预计将显著增强。"

印度逆风而上？

由于利率上升和全球贸易放缓，亚洲第二大经济体印度也面临着困难。与此同时，原油和天然气价格的上涨也加剧了贸易平衡的恶化。再加上消费者价格指数持续高于印度央行制定的2%至6%的目标范围，迫使其在过去一年内多次加息，将借贷成本推高至疫情前的水平。

印度央行在过去一年中不得不多次加息

比斯瓦斯预测认为："对于 2023-2024 财政年，印度经济预计将继续保持 5.3% 的同比增长，紧缩的货币政策以及疲软的外部需求将减缓经济增长。"埃雷罗表示，印度在未来一年面临的挑战包括流动性收紧、出口疲软和增长势头放缓，"我们预计 2023 年印度国内生产总值增速将从 2022 年的 6.9% 放缓至 6.3%。"

外资撤离中国

专家表示，鉴于北京和西方之间日益紧张的地缘政治局势，2023年企业将继续在中国以外的地区进行多元化投资，以避免去年出现的供应链中断，而一些东盟国家可能会从这一趋势中受益。

埃雷罗表示:"包括跨境并购和创建投资在内的外国直接投资净流入数据显示，2022年流入印度、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和越南的外国直接投资激增。""我们预计，即使中国取消其新冠清零政策，这一趋势仍将继续。这不仅会增加东盟和印度地区的资本流入，还会提高市场对劳动力的需求。"

欧盟与东盟：正双向奔赴？

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