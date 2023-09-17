2023年世界遗产角逐名单

德国埃尔福特的中世纪犹太遗产

在中世纪时期，埃尔福特是一个繁荣的犹太社区所在地。众多的建筑物和文物见证了这段丰富的历史，其中包括该市的旧犹太会堂，部分历史可追溯至11世纪。游客可以在此欣赏到所谓的「埃尔福特宝藏」，这是曾经属于犹太商人或放债者的珠宝、硬币和其他贵重物品收藏。