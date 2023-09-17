2023年世界遗产角逐名单

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世界遗产委员会今年九月在沙特首都利雅得召开会议，将新的联合国教科文组织世界遗产添加到其保护名单中。有哪些候选者在名单上？
如今的韩国领土在公元42年到532年由伽倻（Gaya）联盟掌控，至今仍能发现数百座伽倻时代的古墓，其中一些遗址现已被提名为世界遗产。
在古代，杰尔巴岛（Djerba）是北非最重要的海港。几个世纪以来，许多不同的民族和文化在岛上留下了自己的印记。包含梅宁克斯古城的考古遗址、埃尔格里巴犹太教堂和许多美丽的清真寺都体现了这种文化的多样性。
在中世纪时期，埃尔福特是一个繁荣的犹太社区所在地。众多的建筑物和文物见证了这段丰富的历史，其中包括该市的旧犹太会堂，部分历史可追溯至11世纪。游客可以在此欣赏到所谓的「埃尔福特宝藏」，这是曾经属于犹太商人或放债者的珠宝、硬币和其他贵重物品收藏。
位于布宜诺斯艾利斯的ESMA纪念馆曾是阿根廷军事独裁统治时期最大、最臭名昭著的酷刑和拘留中心。如今，该建筑群已转变为博物馆和纪念场所。在1976年至1983年间掌权的阿根廷军政府造成约3万人死亡。
过去曷萨拉王朝（Hoysala）在位期间建造了1500多座寺庙，如今其中仅存约100座，这些石雕的特色在于其细节丰富的工艺和结构。其中，位于卡纳塔克邦贝鲁尔的 Chennakeshava寺庙（如图）是最经典的曷萨拉建筑之一。
危地马拉的阿巴赫·塔卡利克（Takalik Abaj）曾经是玛雅贸易中心。在这里能找到可追溯至公元前九世纪的玛雅和奥尔梅克文化遗迹，包括寺庙遗址、刻有复杂铭文的巨石、雕塑等。
埃塞俄比亚南部雄伟的巴莱山脉（Bale Mountains）拥有丰富的生物多样性、错综复杂的洞穴系统和天然热带常绿林哈伦纳森林。访客很容易能在这个地区发现独特的鸟类和哺乳动物。
维京时代的五座环形堡垒历史可以追溯到10世纪，是应国王蓝牙哈拉尔（Harald "Bluetooth" Gormsson）的指示而建立的。令人印象深刻的对称结构除了具有防御目的，也同时是力量的展示。
1994年卢旺达种族灭绝事件造成约80万至100万人死亡，全国各地分布着多个纪念场所以纪念这些可怕的罪行。如今，尼亚马塔、穆拉比、比塞塞罗和吉索齐纪念遗址有望列入世界遗产名录。
塔拉约特（Talayot）文化的大型石碑散布在西班牙梅诺卡岛上。这些令人印象深刻的铁器时代巨石遗址是考古学家的宝库，也吸引了大量游客。
加拿大的安蒂科斯蒂岛是自然爱好者和古生物学家的好去处。该地有着丰富的化石和沈积岩沉积物，有助于研究几百万年前的大规模灭绝。
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