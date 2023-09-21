2023世界遗产 普洱茶林、波斯驿站入选

法国尼姆的方形神殿

方形神殿（Maison Carrée）建于公元1世纪，位于当时罗马殖民地内马苏斯（Nemausus，今法国尼姆）。它是与皇室崇拜有关的早期罗马神庙典范，其建筑和精致的装饰象征性地传达了罗马帝国的开国君主奥古斯都的思想意識。他将古罗马从共和国过渡到帝国，开启了一个被称为「罗马治世」（Pax Romana）的新黄金时代。