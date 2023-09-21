2023世界遗产 普洱茶林、波斯驿站入选

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世界遗产委员会公布了今年度的联合国教科文组织世界遗产，其中，中国普洱景迈山古茶林、一战时期墓地和伊朗的波斯商队驿站等都榜上有名。
联合国教科文组织将一战时期西部战线的各个纪念地点列入其世界遗产名录中。1914年至1918年间，盟军在此与德国军队发生过冲突。这些遗址从比利时北部一直延伸到法国东部，其中包括埋葬着不同国籍士兵的大型墓地和规模较小的墓园。图中是位于比利时佐内贝克的泰恩科特（Tyne Cot）英联邦公墓。
1994年卢旺达针对图西族（Tutsi）的种族灭绝事件造成约80万至100万人死亡，全国各地分布着多个纪念场所以纪念这些可怕的罪行。如今，尼亚马塔、穆拉比、比塞塞罗和吉索齐纪念遗址被列入世界遗产名录。图中位于吉索齐的基加利种族灭绝纪念园区便是约25万名受害者的最后安息之地。
过去曷萨拉王朝（Hoysala）在位期间建造了1500多座寺庙，如今其中仅存约100座，这些石雕的特色在于其细节丰富的工艺和结构。其中，位于卡纳塔克邦贝鲁尔的 Chennakeshava寺庙（如图）是最经典的曷萨拉建筑之一。
在古代，杰尔巴岛（Djerba）是北非最重要的海港。几个世纪以来，许多不同的民族和文化在岛上留下了自己的印记。包含梅宁克斯古城的考古遗址、埃尔格里巴犹太教堂和许多美丽的清真寺都体现了这种文化的多样性。
维京时代的五座环形堡垒历史可以追溯到10世纪，是应国王蓝牙哈拉尔（Harald "Bluetooth" Gormsson）的指示而建立的。令人印象深刻的对称结构除了具有防御目的，也同时是力量的展示。
在中世纪时期，埃尔福特是一个繁荣的犹太社区所在地。众多的建筑物和文物见证了这段丰富的历史，其中包括该市的旧犹太会堂，部分历史可追溯至11世纪。它被认为是欧洲最古老、最大、保存最完好的中世纪犹太会堂之一。
如今的韩国洛东江流域周围在公元42年到532年由伽倻（Gaya）联盟掌控，时至今日仍存有数百座伽倻时代的古墓。后人透过墓中出土的土器、铁器、饰品等文物了解当时的历史文化。
危地马拉的阿巴赫·塔卡利克（Takalik Abaj）曾经是玛雅贸易中心。在这里能找到可追溯至公元前九世纪的玛雅和奥尔梅克文化遗迹，包括寺庙遗址、刻有复杂铭文的巨石、雕塑等。
塔拉约特（Talayot）文化的大型石碑散布在西班牙梅诺卡岛（Menorca）上。这些令人印象深刻的铁器时代巨石遗址是考古学家的宝库，也吸引了大量游客。
联合国教科文组织称，位於雲南普洱的景迈山古茶林拥有千年的特殊文化景观，包括与古茶树生长密切相关的森林生态系统培育、原生态民族村落和丰富的民俗文化。
位于加拿大西北部的克朗代克地区（Trondeck-Klondige）在世界遗产名录上获得了一席之地。除了自然美景之外，这个育空河（Yukon）沿岸的地区还反映了原住民与19世纪末克朗代克淘金热造成前所未有变化的抗争历史。
方形神殿（Maison Carrée）建于公元1世纪，位于当时罗马殖民地内马苏斯（Nemausus，今法国尼姆）。它是与皇室崇拜有关的早期罗马神庙典范，其建筑和精致的装饰象征性地传达了罗马帝国的开国君主奥古斯都的思想意識。他将古罗马从共和国过渡到帝国，开启了一个被称为「罗马治世」（Pax Romana）的新黄金时代。
埃塞俄比亚南部雄伟的巴莱山脉（Bale Mountains）拥有丰富的生物多样性、错综复杂的洞穴系统和天然热带常绿林哈伦纳森林。访客很容易能在这个地区发现独特的鸟类和哺乳动物。
位于喀山联邦大学的喀山市天文台（Kazan Observatorium）建于1837年，其建筑和历史悠久的天文仪器是从古典天文学向现代天体物理学过渡的见证。这个被列为世界遗产的天文台分布在两个地点：喀山的市中心以及进行天文观测的市郊森林区。
联合国教科文组织称，柬埔寨的贡开（Koh Ker）考古遗址是一个神圣的城市建筑群，拥有众多寺庙和圣所，以及雕塑、铭文、壁画和考古遗迹。这个寺庙建筑群建于10世纪，在928年至944年吴哥王朝期间曾是首都。
波斯商队驿站（Caravanserai）在过去为旅人提供住宿、歇息和照料牲口等服务，联合国教科文组织提到，这些驿站历经多个世纪而建成，为「商队、朝圣者和其他旅行者提供了住所、食物和水」。它们的位置绵延数千公里，取决于水资源、地理和安全等条件。
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