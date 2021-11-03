2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底

（德国之声中文网）报告显示，斯堪的纳维亚各国在气候保护新排名表上继续领先；中、美两国名次下降。德国呢？

德国排名上升

在争当最佳气候保护国竞赛中，德国缩短了同继续领先的斯堪的纳维亚国家之间的差距。根据《2022 年气候保护指数》报告，联邦德国位居第 13位，为8年来最佳排名（前一年：第 19 名）。多个环保组织周二在格拉斯哥世界气候大会上公布了这一排名结果。

该排名表比较了各最大排放国在减排温室气体方面所作的努力，并评估其在多大程度上走在正确的道路上。2015 年，在巴黎峰会上确定的气候目标是：努力使全球变暖与前工业化时代相比下降 1.5 摄氏度。

该指数报告由德国观察、新气候研究所和国际气候行动网络撰写。

在2022年气候保护绩效榜上，斯堪的纳维亚半岛国家仍然领先

前三名仍空缺

根据该报告，本年度排名表上，前三名仍空缺，斯堪的纳维亚国家丹麦、瑞典和挪威分别位居第四到第六，这主要得益于它们在可再生能源扩建领域的显著进展及其良好的气候政策。指数报告强调，前三名位子再度空置是“因为，实际上仍无一国家事实上走在达成减少 1.5摄氏度目标路径上”。

谈及柏林政府的气候政策，该报告撰写人之一的德国观察负责人布尔克（ Jan Burck） 指出，政界尚未对如何真正实现气候目标这一问题给出充分答案。他指出，以迄今制定的气候保护措施看，德国将"无法实现" 2030 年的法定目标，新联邦政府将面临"严峻考验"，是否会制定紧急计划改变路线。

德国观察负责人布尔克（ Jan Burck）

德国观察的另一名专家乌利希（ Thea Uhlich ）补充说，新联邦政府走马上任后，应拿出"百日计划"， "其中包括至 2030 年退出煤电、大力扩增可再生能源以及运输领域的紧急减排。"

最大阻碍国

位于排名表末端的是各"最大的阻碍国" ：澳大利亚评分最低，为0.0分，居巴西和阿尔及利亚之后。涉及气候政策，有5个欧盟国家亦列入"非常糟糕"级：保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和捷克。

在"可再生能源"类别中，挪威是获"非常好"评级的唯一国家。报告撰写人赞扬该国除水电比例高外，还明显加大了对风能和太阳能需求，并确立了雄心勃勃的进一步扩建目标。

中国在可再生能源领域排名高于德国

全球温室气体排放量最多的中国排名下降4位至第37。在整体评价中，这个庞大国家被列为"弱者"。北京自己确定的 2030 年减碳目标远离巴黎峰会确定的路径。另一方面，该国在扩建可再生能源领域，趋势非常好，排名第 23，先于德国。

位于海南的光伏产业园区

报告撰写人强调，新总统拜登任职首年已对第二大排放国美国产生了积极影响。去年，美国尚在排名表上垫底，今年整体排名上升了 6 位至第 55。不过，仍属"非常弱"级别。报告指出，这一改善全赖政策评估的显着改善和 2030 年新气候目标。新气候研究所专家赫内（ Niklas Höhne ）说："拜登的政策是否的确在可再生能源、能源效率和最终排放方面取得成果，必须在未来数年显示出来。"

（美联社）

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