 2022德语年度词汇：「时代转折」 | 非常德国 | DW | 09.12.2022

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2022德语年度词汇：「时代转折」

依照德国政府的说法，时代正面临转折。柏林将俄罗斯入侵乌克兰后德国的外交和国防政策改革称为「时代转折」(Zeitenwende)。这一词汇被选为2022年德语年度热词。

Deutschland Bundeskanzler Scholz trifft Spitzen von Finanz- und Wirtschaftsorganisationen

（德国之声中文网）俄罗斯2月24日挥军入侵乌克兰后，德国总理肖尔茨曾用「时代转折」（Zeitenwende）一词来描述他对德国外交和安全政策的全面改革。本周五，位于威斯巴登的德国语言协会（GfdS）宣布，「时代转折」被选为2022年德语年度热词。

「时代转折」在德语字典中并非新词。根据杜登辞典的定义，这一词汇的意思是「一个时代的终结和新时代的开端」。今年它成为了一个政治流行语。

「时代转折」是什么意思？

「Zeitenwende」这一德语复合词可以粗略地翻译成「时代的变化」或「划时代的转变」，亦或按照德国总理肖尔茨最近在一篇英语文章中作出的解释：「划时代的结构性转变」。

在俄罗斯对乌克兰发动侵略战中后，肖尔茨在政府声明中指出，俄罗斯的行动标志着欧洲大陆「历史的转折点」。

德国政府首先使用「时代转折」一词来指代其提高国防开支的计划，之后又改指在乌克兰战争爆发后的其他政策改变，例如更改向冲突地区运输武器的限制。

但肖尔茨及其内阁部长也用「时代转折」来指代2022年国际秩序的广泛变化，以及急于切断或缩减与俄罗斯关系的现象。

2022年还有哪些德语年度热词？

德国语言协会选出的2022年德语年度热词中，超过半数都与乌克兰冲突或德国面临的能源危机有直接或间接关联。

除了「时代转折」外，排名前十的年度热词还包括：为和平而战（Krieg um Frieden）、天然气价格刹车（Gaspreisbremse）、通膨之苦（Inflationsschmerz）、气候黏贴者（Klimakleber）、嗖嗖(Doppel-Wumms)、新常态（neue Normalität）。

自1977年起，德语语言学会每年都会选出德语年度热词。

（法新社、德新社）

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