2022：德国哪些事儿办得漂亮？

（德国之声中文网）2022年，德国一直处于俄乌战争、能源危机（对天然气存贮的担忧）、新冠肺炎以及高通胀的阴云之下。然而，其中也有好消息，以下是一些例子:

帮助乌克兰难民

自俄乌战争爆发，已有数百万人逃离乌克兰，根据外国人中央登记处（Ausländerzentralregister）数据统计，截至10月底，约有100万乌克兰难民逃至德国。

德国人民展现出了乐于助人的美好品质。有些人甚至清理客厅、腾出客房用以接收来自乌克兰的妇女和儿童在家里居住--时间长达数周或数月；许多人募集实物，如衣服、餐具及其他家居用品等进行捐赠；还有人帮助辅导家庭作业或陪同就医。

柏林帮助难民的年轻志愿者

德国社会融合与移民研究中心（Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung）在较长一段时间内持续调查了德国人的援助意愿，得出的结论是，自2月份战争开始以来，援助意愿虽有所下降，但几个月后仍处于相对较高水平。例如，每两人中就有一人愿意从事志愿服务，超过一半的人愿意向难民捐款，几乎五分之一的人觉得可以收留难民在家里居住。

生意蒸蒸日上：德国公司利润创历史新高

尽管能源价格高企，通货膨胀率也居高不下，但德国DAX指数的大公司表现相当不错。据安永咨询公司消息，DAX指数排名前40位的企业在今年第3季度(7-9月末)的销售额和利润分别增长了23%和28%。其中赚钱最多的公司是梅赛德斯(Mercedes)、大众(Volkswagen)和西门子(Siemens)。

来自安永的亨里克·阿勒斯(Henrik Ahlers)解释说:"任何预计业务会下滑的人都错了：DAX指数的大多数公司其销售额和利润都在增加，业务也在蓬勃发展。"该咨询公司甚至预计2022年"将是创纪录的一年"。

在德国，大型项目的建设通常比原计划花费的时间要长得多。比如汉堡易北爱乐音乐厅(Elbphilharmonie)，原定2010年完工，最终拖到2016年才结束。这次就大不同了：在经过不到10个月的规划和建设后，第一个浮动式液化天然气(LNG)接收终端于圣诞节前在德国北部的威廉港（Wilhelmshaven）正式启用--这要归功于简化了的项目规划流程。

联邦总理肖尔茨(Olaf Scholz)在落成典礼上说:"这就是德国的新速度。我们正在推进基础设施建设，这种速度应该成为一个榜样。"这个位于下萨克森州北海沿岸的浮动终端旨在帮助德国弥补因俄罗斯供应不足而造成的天然气供应缺口。

出人意料的快：威廉港液化天然气接收站正式启用

液化气终端项目实施不到一年即落地的事实，令经济界萌生出一种要将此事树立为先例的希望。德国工商会 (DIHK) 主席阿德里安 (Peter Adrian) 表示，必须大幅加快所有基础设施项目的规划和审批程序。也有人觉得这种"快速"过快了：环保组织对此提出了批评，并呼吁对非化石能源设施进行类似的快速实施和建设。

关于技术和气候问题

科技是否能帮助物品们解决气候问题--哪怕只是一点点?来自洪斯吕克（Hunsrück）的一家公司正试图做到这一点。他们的P500机器可以从大气中吸收二氧化碳。这究竟是如何做到的呢?在机器的管道和反应器中，树枝和其他木材在没有空气的情况下会被烧焦。通常情况下，燃烧产生的二氧化碳会逸出并进一步破坏气候，但 P500 将二氧化碳排放进所谓的生物炭里。这样，植物和木材废料等生物质就能得到最好的利用。

不仅如此，生产这种生物炭的过程还可以产生再生热，由于缺乏天然气，当下对再生热的需求特别高。此外，农民还可以通过使用生物炭来提高土壤肥力。目前以这种方式获得生物炭的价格仍然偏高，但随着供应量增加，价格不会一直处于高位。

新冠大流行结束了？

这也是2022年的好消息之一：德国著名病毒学家德罗斯滕(Christian Drosten)--一向以发出坏消息和警告而闻名，宣布了新冠大流行的结束。德罗斯滕最近在接受一家日报采访时表示，今年冬天的新冠病毒传播已转为地方性流行潮，"在我看来，新冠大流行已经结束。"

今年冬天过后，公众免疫力将得到进一步增强，病毒在夏天将几乎无法入侵。这位柏林夏里特（Charité）医院病毒学研究所所长认为除非出现新的新病毒变种。 "但我目前并不觉得那会发生。"

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