2022年诺贝尔替代奖得主揭晓: 为新的社会模式而奋斗

（德国之声中文网）正确生活方式奖基金会在斯德哥尔摩宣布，乌克兰人权活动家奥莱桑德拉·马特维丘克（Olexandra Matwijtschuk）和公民自由中心（CCL）均为本年度获奖者。 该奖在欧洲亦被称为"诺贝尔替代奖"。2022年度获奖者中还有：索马里人权活动家法图恩·阿丹（Fartuun Adan）和伊尔瓦德·埃尔曼（Ilwad Elman ）母女、委内瑞拉致力于社会正义的组织Cecosesola和抵制掠夺土地和破坏环境的乌干达非洲能源治理研究所（AFIEGO）。

基金会创始人、执行主任冯·于克斯居尔表示：本年度获奖者加强并促进了草根社区，面对政府的不济和现有秩序的崩溃--表现为战争、恐怖主义、剥削、大规模流离失所和经济危机--获奖者们建构了以人为本的新体系。他们的成功展示了社会怎样能够建立在正义而不是剥削的原则之上。

乌克兰首位获奖人马特维丘克

基金会在颁奖文告中指出，所有获奖者都展示出了必要的社会转型的方法，他们的事迹表明，"在政治秩序分崩离析的时代，系统性的变革既必要亦可能。他们以新的社会共存模式应对威权政府的不济、战争、对利润的贪婪和对气候变化的不作为所造成的危机。 "

现年38岁的马特维丘克和她领导的公民自由中心因"在乌克兰建立可持续民主机构和建构一条对战争罪进行国际起诉的道路"而获奖。多年来，这位律师和该中心一起，始终致力于加强乌克兰的公民社会和民主结构，自俄罗斯入侵她的祖国以来，她对记录侵犯人权和战争罪行的长期投入变得更加重要。

法图恩·阿丹和伊尔瓦德·埃尔曼——致力于索马里和平事业

东非国家索马里妇女阿丹和埃尔曼因其在东非祖国对和平、非军事化和人权的投入获奖。53岁的阿丹和她32岁的女儿以及在20世纪90年代遭杀害的丈夫，为给充满暴力和恐怖主义的家乡带来和平而奋斗。阿丹和埃尔曼经由其组织 "埃尔曼和平"（ Elman Peace）给性暴力幸存者和前儿童兵等受害人提供支持。

Cecosesola--以共同利益取代利润追逐

委内瑞拉社会正义组织Cecosesola致力于为以利润为导向的经济模式提供一个更公平的替代方案，鼓励低收入地区合作社相互联合，并提供负担得起的商品和服务。该组织成立于1967年，以后持续扩大，现已涵盖众多领域，其中包括食品、医疗保健甚至殡葬。正确生活方式基金会指出，该集体提供了寻求替代经济方法的灵感，为 "发展公正和强大社区经济 "做出了贡献，因而获奖。

AFIEGO勇于投入气候公正事业

乌干达非洲能源治理研究所（AFIEGO）因其为实现气候正义和为非洲国家能源项目中被剥削者权利所作的贡献获奖。尽管受到威胁、骚扰和逮捕，该研究所仍致力于确保社区能够为自己辩护，反对破坏环境的石油和天然气开采项目。尤其是，该机构呼吁国际社会施压，阻止铺设从乌干达到坦桑尼亚的东非原油管道EACOP。评奖委员会对其"勇于维护气候正义和被乌干达剥削性能源项目所侵犯的社区的权利"表示敬意。

同诺贝尔奖保持批评性距离

"正确生活方式奖"设立于1980年，旨在表彰勇敢、坚定应对人类世界最大问题的个人和组织，每年在真正的诺贝尔奖公布前不久宣布，于11月30日在斯德哥尔摩颁发。该奖基金会尤其关注取人权、和平、气候、环境问题，与诺贝尔奖之间保持批评性距离。本年度诺贝尔奖得主名单将从下周一起陆续在斯德哥尔摩和奥斯陆宣布。

"正确生活方式奖 "迄今得主中也有著名人士，例如瑞典儿童文学作家林格伦（ Astrid Lindgren ）、美国告密者斯诺登（ Edward Snowden ）、瑞典气候活动家通贝里（ Greta Thunberg ）。不过，一般情况下，该奖基金会会更着意表彰国际上相对不知名人物和组织，以引起世人关注。本年度，基金会仍遵循这一传统。

"针对巨大社会挑战的周全解决方案"

本年度，评委会共考虑了来自77个国家的175名被提名者。冯·于克斯居尔指出，如果把所有这些提名放在一起，就能清楚看到，世界各地都有危机症状--富裕国家亦不例外，而且趋势加快。同时，人们还能看到，各种危机是如何相互关联的，例如，乌克兰战争和其它国家的能源依赖性。

冯·于克斯居尔说，问题并不出在人性自身，而是出在社会构建方式上。他相信，"我们可以采用非常不同的方式建设我们的社会。解决方案可以在新的思维方式中找到，比如今年的获奖者所展示的那些。" 他称，这些个人和组织："都为巨大社会挑战提供了周全的解决方案。"

（德新社，天主教通讯社，福音教通讯社）

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