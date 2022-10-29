2022年美国中期选举: 前所未有的历史时刻

（德国之声中文网）2014年，美国中期选举的投票率创下历史新低，只有不到42%的合格选民参加了位于两次总统大选举中间的这次投票--众议院的所有席位、参议院的三分之一席位和诸多州长都以此选出。

根据美国人口普查局的数据，四年后，在特朗普总统任期内的中期选举中，这一比例增加到了53.4%。

政治新闻网站《国会山报》（The Hill）编辑、前德国之声新闻撰稿人康拉迪斯（Brandon Conradis）认为，在今年11月8日的中期选举中，很多美国选民也会出现在投票现场。

“我们从提前投票的数据中看到，这次的投票率可能会大大高于中期选举中的通常水平”，康拉迪斯告诉德国之声说，“我认为这表明了人们对国家目前状况的担忧。”

为你科普 美国中期大选

一分为二的美国

2022年的美国是一个高度两极化的国家。今年6月，美国最高法院推翻罗伊诉韦德案，取消宪法规定的堕胎权利。对于此案的反应，是左派和右派之间存在鸿沟的明显标志。自由派（左派）对他们所认为的基本权利被夺走感到震惊，而保守派（右派）则兴高采烈，将最高院这一决定视为巨大的胜利。

这种强烈的两极分化可以成为选民投票的动力，因为双方都要在权力竞争中寸土必争。

在今年的州长竞选中，各州的民主党选民希望确保不会由共和党州长来决定孕妇是否可以合法堕胎。而担心经济衰退的共和党选民将当前的经济困境归咎于总统拜登，并希望共和党领导能够带来改变。

“在保守派选民看来，通货膨胀、经济问题和犯罪是目前真正重要的因素。对于共和党人来说，这些都是他们候选人的主要议题。”印第安纳波利斯大学政治学副教授威尔逊（ Laura Merrifield Wilson）告诉德国之声说，“对民主党人来说，堕胎是主导性的议题。”

威尔逊说，民主党选民还担心，在推翻罗伊诉韦德案之后，最高法院也可能审查其他社会问题，也许会以类似方式限制同性恋权利。

共和党候选人仍在否认2020年大选

如果民主党失去对国会一院或两院的控制权，这将使拜登任期的后期明显比前期更加复杂。在没有国会多数席位的情况下，立法的通过将变得更加困难。

但是，正如威尔逊所说，除了通常的话题——谁将拿下众议院或参议院——之外，还有一个问题使得今年的投票与“任何过去的中期选举”都不相同。从州长职位到议会席位的候选人中，有几位公开支持特朗普的说法，即2020年民主党的选举胜利是“盗窃”所得，如果选举结果没有被操纵，获胜的人应该是他。如今，这些说法已经被彻底驳斥。

雷克（ Kari Lake） 是还仍然坚持这些说法的人之一，她是特朗普的公开支持者。目前，她正在竞选亚利桑那州的州长。

公共广播公司（PBS）援引雷克在2022年6月的初选活动中的话说：“不幸的是，我们的选举是偷来的，我们实际上有一个非法的总统坐在白宫里。”

亚利桑那州州务卿职位的共和党候选人芬切姆（Mark Finchem）也表示，他不会承认拜登在亚利桑那州的胜利。当时民主党人在该州以微弱优势击败特朗普，这一事实已被重新计票所证实。

对2024年总统选举的潜在影响

在美国的选举制度中，主要是由州政府负责选举组织工作和认证本州的选举结果。

由沃尔特（Amy Walter）主编的 选情分析时事通讯《库克政治报告》，在不久前将亚利桑那州的州长竞选评为"折腾"。

公开支持特朗普的雷克在一次竞选集会上

“雷克是一个非常有可能获胜的人，这确实可能对2024年的大选产生影响”，《库克政治报告》编辑泰勒（Jessica Taylor）告诉德国之声。

泰勒说：“如果像我们预期的那样，前总统特朗普试图再次参选；如果他在其中一些摇摆州的领导人中有更多支持者，他们可能愿意推翻选举结果或与州议会合作这样做，那么结果可能与2020年大不相同。”

令人担忧的历史性时刻

一些不承认美国现政府合法性的候选人正在参选。康拉德斯认为，这一因素让人为即将到来的中期选举感到担忧。

他还强调，这个国家从未见过这么多候选人公开否认正在白宫执政的人是公平公正选举出来的。

“感觉我们正处于美国历史上一个前所未有的时刻”，康拉迪斯说。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。