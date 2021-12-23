2022年美中关系将走向何方？

（德国之声中文网）美国和中国的相互对抗在2021年达到了新的高度，这一趋势看起来可能会持续到2022年。在美国，意见分歧的民主党和共和党人在进入关键的中期选举时却能达成一个共识：对中国没有示弱的空间。另一方面，习近平也准备在10月的党代表大会上进一步巩固他在中国的权力，共产党完全支持这位国家主席对美国的强硬政策。

来年的冰冷开局

北京冬奥会预告着2022年将有一个坎坷的开始。以美国为首的几个国家已经表示将进行外交抵制，不派政府官员参加冬奥会。美国希望能借此引起人们对中国镇压新疆地区维族穆斯林的关注，而中国回应则称，这些国家将为此举承担「后果」。

在香港，北京政府对香港公民自由的持续打压也将持续到2022年。越来越多的民运人士被当局以去年实施的国安法为依据，遭到判刑、监禁。

中国独立学者吴强表示：「我相信这种紧张的状态会一直持续下去，包含在人权、地缘政治与安全等领域都会继续保持一种紧张的态势。这个态势是中美双方领导层都乐于看到的，也是预料到的。我不认为他们在这种情况下会采取一些有效的手段来降低这种紧张的程度。当然，他们会控制它。」

2022年台海冲突机率不大

随着香港的特别自治权被北京慢慢抹灭，不远处的台湾战战兢兢地看着中国军机在最近几个月里跨越防空识别区，进行了数百架次的飞行。美国对现任台湾政府表示支持、派出非官方代表团等行为激怒了北京。

中国对任何台湾独立的问题都深恶痛绝，北京向来强调台湾与大陆「统一」是不可避免的。

随着台湾海峡紧张局势的持续，中国军事入侵的可能性被视为美中之间军事冲突最危险的潜在爆发点。但事实上，在中国共产党为其重大行动做准备的时候，他们较可能希望见到稳定而非剑拔弩张的局势。

华府智库「德国马歇尔基金会」亚洲计画主任葛来仪（Bonnie Glaser）告诉德国之声：「在2022年秋季的二十大召开之前，中国攻击台湾的风险非常低。习近平不太可能冒这样的风险，因为这可能会危及到他第三个五年任期的执政地位。」

美中科技脱钩

网络安全将是未来的一个大问题，影响着经济和战略政策。今年，美国指责中国赞助数据黑客的大规模攻击。华盛顿还反对中国对于下一代通信技术，特别是5G技术的全球部署。

美国此番努力看似会在2022年继续，华盛顿不会停止让中国企业难以获得关键的美制硬件。葛来仪表示：「美国刚刚开始对向中国转让技术实施更严格的限制，（美方在）2022年还会采取更多措施。」她也提到：「在2022年，美国国防部预计将填补监管漏洞，其他中国实体也可能会被列入美国商务部的黑名单。」她指出，美国的盟友们也在讨论出口管制，以及对中国的对外直接投资的筛选等。

中国共产党对其国内科技领域巨头进行严厉的打击，也是一个令人担忧的原因。来自美中两国监管机构对外国投资中国公司的额外压力，可能将使全球投资者在2022年保持警惕。

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对抗仍是主旋律

中国的经济扩张预计在2022年将放缓，一些预测表明，明年的增长可能只有5%。分析人士说，这可能会促使中国与美国合作，以降低特朗普时代搭起的贸易壁垒。

拜登和习近平于11月举行了一次电话会议，期间两位领导人都承诺在未来对竞争进行管控。但观察家对两国能否合作、友好解决分歧的前景仍持怀疑态度。

华东理工大学商学院副教授沈凌告诉德国之声：「中国和美国之间的经济和贸易紧张关系的缓解可能是暂时的，因为对抗仍然是主旋律。」他认为：「随着两国经济实力的变化，中国现在在经济实力上比以往任何时候都更接近美国。因此，双边关系将更多地是竞争而非合作。」

中美双方正陷入一场生存竞争，以证明哪种治理体系更为出色。对于作为崛起大国的中国来说，它代表着国家控制的资本主义和「东方的崛起」。

葛来仪也认为，两国的国内政治将大幅度影响美国和中国的政策，「因此我对在任何问题上取得重大进展都不乐观。」尽管如此，她提到，两国仍有可能达成一些符合双方利益的协议。

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