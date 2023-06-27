2022年移居德国人数创下历史记录

（德国之声中文网）德国联邦统计局（Destatis）在周二（6月27日）发布的一份报告中称，2022 年移居德国的人数高于此前任何一年。

这一年里，德国约有267万人移居德国，120万人离开德国移居他国，净增146万人。

德国联邦统计局表示，乌克兰战争迫使 110 万乌克兰难民前往德国寻求庇护，这是造成难民涌入的主要原因。

相比之下，2021 年移居德国的人数为 132 万人，离开德国移居他国的人数为 99.4 万人。

德国移民从何而来？

大多数进入德国的乌克兰人是在 2022 年 3 月至 5 月期间抵达的，即俄罗斯发动全面入侵后不久。从8月份开始，这一数字开始持续下降。

2022年来自叙利亚、阿富汗和土耳其的入境人数也比上一年有所增加。

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同时，来自其他欧盟国家的入境人数也略有增加，净增 87,000 人，而 2021 年净增 81,000 人。

德国移民的主要欧盟原籍国是罗马尼亚、波兰和保加利亚。

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德国人也在迁移

2022 年，德国公民移居别国的人数也有所增加，有 83,000 人离开，而 2021 年为 64,000 人。

德国移民的主要目的地是瑞士、奥地利和美国。

在德国境内，数据显示超过 100 万人在 16 个联邦州之间流动。

首都柏林和西南部的巴登-符腾堡州的人口流失最大，各约 10,000 人，其中围绕柏林的勃兰登堡州是国内移民的主要赢家。

那些青史留名的难民们 阿尔波特·爱因斯坦 没有他以及他的相对论，我们对宇宙的认知将大为不同。1933年，纳粹上台时，爱因斯坦正在美国。作为一名犹太和平主义者，他在德国将性命难保，因此，他放弃了德国国籍，正式移民美国。

那些青史留名的难民们 亨利·基辛格 他是哈佛教授，美国前国务卿以及享誉全球的国际关系问题专家。1938年，为了躲避纳粹迫害，基辛格离开德国的家乡巴伐利亚。二战期间，他曾作为美军士兵同他的德国同胞作战，但尽管如此，基辛格还是经常会说，他的一部分永远是德国人。

那些青史留名的难民们 马德雷拿·奥尔布赖特 捷克人马德雷娜·奥尔布赖特的家庭经历了两次逃难：第一次是1938年纳粹占领布拉格后逃往伦敦，第二次是1948年共产党掌握政权后，他们一家不得不逃亡美国。1997年，奥尔布赖特成为美国历史上第一位女性国务卿。

那些青史留名的难民们 M.I.A. 她本名是Mathangi "Maya“ Arulpragasam，但粉丝们显然更喜欢她的简称M.I.A。孩童时代，她就作为斯里兰卡难民借道印度逃往英国。一次接受采访时她说道：“一开始，我总是和人们说我来自特里纳达，这样我就不愿讲斯里兰卡以及那里的战争了。当时我不原意讲我是一个难民。”

那些青史留名的难民们 米尔娅姆·马科巴 南非女歌手米尔娅姆·马科巴，歌迷也称其为”非洲妈妈“，她在美国一次巡演期间，南非当局颁布了禁止她返乡入境的限令。1967年，她一首”Pata Pata“唱红了全世界。经过在几内亚和比利时多年的流亡生活后，1990年，马科巴应总统曼德拉之邀返回了祖国南非。

那些青史留名的难民们 弗雷迪·默丘里 东非桑给巴尔岛发生革命后，父母带着年幼的弗雷迪逃亡到了伦敦。后来的故事众所周知，弗雷迪·默丘里（Freddie Mercury）成为皇后乐队主唱。这位摇滚巨星死于艾滋病后，也激发了国际社会对艾滋病问题的关注。

那些青史留名的难民们 托马斯·曼 他被看作是20世纪最伟大的作家之一。纳粹运动兴起之际，托马斯·曼形容这是”怪癖野蛮行径的狂潮。“ 1933年，他移民瑞士，稍后又在1939年移民美国。1938年，作为流亡者，托马斯·曼疾呼：”我在哪里，哪里就是德国。我的身上带着德意志文化。“

那些青史留名的难民们 伊莎貝·阿连德 1973年，智利发生血腥军事政变后，阿连德一家逃往委内瑞拉。13年后，阿连德移民美国。她根据个人经历撰写了后来的成名作《幽灵之家》。2015年，她又以个人经历呼吁欧洲欢迎难民的到来。

那些青史留名的难民们 坐牛 印第安酋长塔坦卡·伊奥塔克（Tatanka Iyotake), 别称坐牛，也曾度过一段流亡生活。1877年，同美军展开著名的小大角战斗后，他率领两千部众逃往加拿大。1881年，他重返美国向当局投降。服刑结束后，他在一个印第安保留地度过余生。 作者: Dagmar Breitenbach, Martin Muno



（德新社）

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