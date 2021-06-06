2022年的“德国小姐”来自巴西贫民窟

（德国之声中文网）现年37岁的活动人士、企业家、女演员多米蒂拉·巴罗斯（Domitila Barros）摘得2022年度“德国小姐”桂冠。组织者宣布，巴罗斯在巴登符腾堡州鲁斯特（Rust）欧洲公园体育场举行的竞赛活动中胜选。
巴罗斯在有“火线”之称的巴西一棚户区长大。此后，她在那里教街头儿童读书写字，并致力于可持续发展、环境保护和社会正义。也因这一贡献，这位现在的柏林居民战胜了10名竞争对手，脱颖而出，成为新一届“德国小姐”。
“社交媒体绿色网红”
巴罗斯在比赛中表示， “我们都生活在地球母亲上。她现在非常需要我们”。她说， 她要“以酷一些、或许更性感些的方式”处理相关议题，为此，她主要使用社交媒体。
巴罗斯指出， “我想接触的人不会阅读所有报纸文章——但会滑鼠标。” 她视自己是社会企业家、演员、模特和“社交媒体绿色网红”。
因其与父母一起在街头儿童项目中的工作，巴罗斯曾在纽约获颁联合国“千年梦想家奖”。她说，自 2017 年起，她也成了一名表现出社会责任感的企业家，创建了一个泳装品牌，为巴西的母亲们提供就业机会。
击败10位名竞争对手：新晋“德国小姐 ”巴罗斯（Domitila Barros）
竞赛的转变
数年前开始，“德国小姐”竞赛活动改变了概念：最重要的不再是身着比基尼出现在男性为主导的陪审团前，而是要介绍自己的“使命”。方针是“谁行动了，谁系绶带”。绶带依然存在，换装和走秀也依旧保留。
向多样性的转变明显可见：比如，数名黑人进入了决赛，其中一位积极参与“黑人命贵” （ Black Lives Matter ）运动；另一位是跨性别人。还有一位有性侵遭遇的候选人希望能替儿童性虐待的受害者发声。另一名选手特别呼吁女性们实现财政自主。
（德新社，法新社）
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“德国小姐”的今与昔
2022年的社会活动家Domitila Barros
时代在变迁，选美比赛也在转变：穿着泳衣的性感外表不再是唯一吸引力，人们正在寻找有使命感的候选人。在巴西贫民窟长大的巴罗斯（Domitila Barros）是一位在联合国获奖的社会活动家。她今年已经37岁了，关注环保、社会正义和可持续发展。
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“德国小姐”的今与昔
2021年Anja Kallenbach：走你的路，不要管别人怎么说
今年的德国小姐评选委员会高举多样化的旗帜，进入决赛圈的包括有着人工肛门的博士在读生、离开耶和华见证的前教徒以及性侵受害者。最后王冠落在33岁的卡伦巴赫（Anja Kallenbach）头上。她说，女性需要勇气和自信：只要自己觉得好，就应该去做，“不论年纪多大，样貌如何，也别管别人怎么说。”
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“德国小姐”的今与昔
2020年德国小姐是一名企业家
如今挑选德国小姐，更在乎品行、内在气质，当然不反对面容姣好身材婀娜。2020年的德国小姐是一名为人妻母的美女，事业有成，监管着一间公司。
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“德国小姐”的今与昔
2018年德国小姐是......
来自斯图加特23岁的大学生雷拜恩（Anahita Rehbein）。她将中断一年教育学学业而集中精力筹备接下来的选美比赛。当选德国小姐后雷拜恩自信地说“我能拥抱世界！”德国早在1927年就选出了第一任“德国小姐”。
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“德国小姐”的今与昔
1927年选出第一位德国小姐
第一位德国小姐是科万德（Hildegard Kwandt ），21岁，她被授予花冠。选美的场地在柏林体育宫。评选委员会里有很多当时的社会名流以及艺术家，比如著名导演弗里茨·朗和雕塑家Ernesto de Fiori。
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“德国小姐”的今与昔
1931年男爵Daisy d'Ora当选德国小姐
Daisy d'Ora 是1931年当选德国小姐的冯·弗莱贝格男爵的艺名。身为演员的她曾在1929年Georg Wilhelm Pabst 执导的《潘多拉的盒子》里扮演角色。那部无声片曾红透影坛。
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“德国小姐”的今与昔
1950年：被称为“小姐奇迹”的埃里希森
埃里希森（Susanne Erichsen）是1950年战后第二届选美的获胜者。1952年埃里希森作为摄影模特到美国发展。她天生丽质，散发着摩登和自信的魅力，是人们羡慕的代表了战后德国年轻女性的“小姐奇迹”。
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“德国小姐”的今与昔
1956年许曼获“世界小姐”称号
1956年来自德国的许曼（ Petra Schürmann）在伦敦成功当选“世界小姐”。这是德国人首次获此殊荣。尤其令人惊异的是，许曼在此前的“德国小姐”选美中只得了第3名。职业生涯中，许曼当过电视主持人、模特以及演员。2001年其爱女死于一场交通事故，此后的许曼很少在公开场合露面。
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“德国小姐”的今与昔
1957年“德国小姐”是道博
1957在巴登巴登举行的选美赛中，道博（Gerti Daub）脱颖而出当选“德国小姐”。当时美女的尺寸还是85-54-95，超瘦体型不被看好。“欧洲小姐”评选时，道博获得第3名；在加利福尼亚举行的“环球小姐”选美中，她荣获第5名。
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“德国小姐”的今与昔
1991年首个短发的“德国小姐”
伊内斯·古巴（Ines Kuba）于1991年当选“德国小姐” ，而且是首个短发的“德国小姐”。照片上她正在给当时的外长根舍一个吻。1998年，古巴支持科尔连任德国总理，积极投身选战。这名原东德公民最初的职业理想是当一名幼师或者健身老师。
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“德国小姐”的今与昔
1993年维罗纳业绩开始辉煌
1993年维罗纳（Verona）成为“德国小姐”时还不姓Pooth， 而是Feldbusch。当选“德国小姐”为她今后的职业生涯奠定了基础，同年她又在“洲际世界小姐”选美中获胜，两年后再次增添了“美国之梦小姐”的称号，而这次为她带上绶带的正是美国现任总统特朗普。
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“德国小姐”的今与昔
2016年布罗德：真正的天主教美女
27岁的雷纳·布罗德（ Lena Bröder）于2016年成为“德国小姐”时，乍一看，此举自相矛盾：即将成为宗教课老师的她怎么可以参加选美？就在那一年，布罗德受到教宗方济的觐见。后来，她发表了《我内在的美 - 以信仰获成功》的自传书。
作者: Nina Wuttke