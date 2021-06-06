2022年的“德国小姐”来自巴西贫民窟

（德国之声中文网）现年37岁的活动人士、企业家、女演员多米蒂拉·巴罗斯（Domitila Barros）摘得2022年度“德国小姐”桂冠。组织者宣布，巴罗斯在巴登符腾堡州鲁斯特（Rust）欧洲公园体育场举行的竞赛活动中胜选。

巴罗斯在有“火线”之称的巴西一棚户区长大。此后，她在那里教街头儿童读书写字，并致力于可持续发展、环境保护和社会正义。也因这一贡献，这位现在的柏林居民战胜了10名竞争对手，脱颖而出，成为新一届“德国小姐”。

“社交媒体绿色网红”

巴罗斯在比赛中表示， “我们都生活在地球母亲上。她现在非常需要我们”。她说， 她要“以酷一些、或许更性感些的方式”处理相关议题，为此，她主要使用社交媒体。

巴罗斯指出， “我想接触的人不会阅读所有报纸文章——但会滑鼠标。” 她视自己是社会企业家、演员、模特和“社交媒体绿色网红”。

因其与父母一起在街头儿童项目中的工作，巴罗斯曾在纽约获颁联合国“千年梦想家奖”。她说，自 2017 年起，她也成了一名表现出社会责任感的企业家，创建了一个泳装品牌，为巴西的母亲们提供就业机会。

竞赛的转变

数年前开始，“德国小姐”竞赛活动改变了概念：最重要的不再是身着比基尼出现在男性为主导的陪审团前，而是要介绍自己的“使命”。方针是“谁行动了，谁系绶带”。绶带依然存在，换装和走秀也依旧保留。

向多样性的转变明显可见：比如，数名黑人进入了决赛，其中一位积极参与“黑人命贵” （ Black Lives Matter ）运动；另一位是跨性别人。还有一位有性侵遭遇的候选人希望能替儿童性虐待的受害者发声。另一名选手特别呼吁女性们实现财政自主。

（德新社，法新社）

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