女王伊丽莎白二世与世长辞

9月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡去世，标志着一个时代的结束。这位96岁的老人此前不久刚庆祝了登基70年的白金庆典，她的去世引发了全世界的哀悼。悉尼歌剧院亮起了女王的肖像。女王也曾是澳大利亚等15个英联邦王国的国家元首。