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战争、气候灾难和新冠大流行是2022年的关键词。这一年里，人们也看到气候保护主义者不同寻常的行动以及勇敢的伊朗女性成为抗议活动的主导。以下图片展示了影响2022年的一些重要事件。
俄罗斯对乌克兰的入侵成为今年最大的事件。2月24日凌晨，普京的军队入侵了这个前苏联共和国，长期冲突迅速升级为全面战争。根据联合国的数据，到12月，冲突已造成至少6755名乌克兰平民死亡。大约800万乌克兰人逃离该国。
3月9日，俄罗斯袭击了马里乌波尔的一家妇产科诊所.这名受伤的孕妇被从废墟中抬出。她和腹中的孩子都没能活下来。这次袭击被视为一起战争罪。发生在基辅郊区布卡的杀戮同样如此。乌克兰官员说，俄罗斯军队撤离后，那里发现了400多具尸体，几乎都是平民。莫斯科方面则否认制造了这场屠杀。
"妇女、生命、自由！"——9月，22岁的马赫萨·阿米尼(Jina Mahsa Amini)因戴头巾露出头发而被“道德警察”逮捕，随后在拘留期间死亡的事件引发了伊朗全国性的抗议。成千上万名抗议者高呼口号，反对这个伊斯兰共和国政权的压迫。在阿米尼的葬礼上，许多妇女摘下了头巾。12月，伊朗当局宣布取消道德警察，但公开处决两名示威者。
自从塔利班在2021年8月夺回政权以来，阿富汗的人道主义状况大大恶化了。该国一半以上的人口不再有足够的食物，妇女和女孩的情况尤其糟糕。她们在各个领域都受到歧视，再也不能上学校或上大学。图中，一名阿富汗妇女带着孩子在雪地里乞讨。
2022年春，印度和巴基斯坦经历了一场前所未有的持久热浪，气温高达50摄氏度。8月，该地区又被季风引发的洪水淹没。巴基斯坦受到的打击尤其严重，三分之一国土被淹没。这样的极端天气被指是人类造成的气候变化。
气候变化的影响2022年得到充分体现。在欧洲多国，持续的干旱引发森林火灾，比如图中的法国西南部。这场干旱是欧洲大陆近500年来最严重的一次，造成数万人因高温而死亡。莱茵河、卢瓦尔河等主要河流部分河段干涸。
自夏天以来，"最后一代 "和 "反抗灭绝 "等组织的气候活动人士展开了反击。他们在街头示威，将番茄酱倒在艺术品上，把自己粘在街道和机场跑道上让交通瘫痪。图为11月初，气候活动人士在阿姆斯特丹希普霍尔机场的一次行动。
9月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡去世，标志着一个时代的结束。这位96岁的老人此前不久刚庆祝了登基70年的白金庆典，她的去世引发了全世界的哀悼。悉尼歌剧院亮起了女王的肖像。女王也曾是澳大利亚等15个英联邦王国的国家元首。
11月20日至12月18日，卡塔尔举办了世界杯，阿根廷队夺冠。选择卡塔尔举办世界杯富有争议。该国没有自由选举，没有独立媒体，同性恋是非法的，妇女的权利受到限制。人们迄今都不知道，究竟有多少外国工人在为此次世界杯建设及翻修8个场馆时丧生。
2022年，新冠大流行仍影响全球。中国政府长期坚持严格清零政策，不断在各地封城 ，直到12月初在疫情难以阻挡、经济下行压力加大、民众抗议的背景下突然放开疫情管控。由于缺少过渡性措施，中国很多地方立即遭遇了疫情海啸。
11月中旬，全球人口首次达到80亿。其中近60%的人口生活在亚洲。不过，世界各地的人口增长一直在放缓。由于新冠大流行的影响，预期寿命也有所下降。
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美国国防部今年7月成立全域异常现象解析办公室（AARO）以来，已经收到数百份UFO报告。然而，官方认为还没有证据指向外星生命。
据韩国和日本方面表示，朝鲜周日试射两枚中程弹道导弹，据推断落在日本专属经济区之外。美日韩三方联合谴责平壤此举。2022年朝鲜试射的弹道导弹数量创下历史纪录。
担任德国总理已满一年的肖尔茨日前接受了《南德意志报》的采访，认为自己领导的执政联盟在2022年“做了很多事情”，包括应对俄乌战争危机。在涉及对华政策方面，肖尔茨强调了自己反对“与中国脱钩”的立场。
中国新冠疫情动态清零防控策略不久前刚刚松动，但是其对经济造成的破坏是长远的。据德国商会12月15日发布的最新调研报告，在华德企的商业信心以及中国市场的吸引力在2022年达到历史新低，越来越多德企正在推动产业链多样化。
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