2022年，濒临极限的德国

(德国之声中文网) 波恩，11月底，来自联邦网络局的报告：德国电信业者西班牙电信德国公司（Telefonica Deutschland）、 德国电信（Deutsche Telekom）和沃达丰（Vodafone）虽然有义务于2022年底前在500个无法连网的地点建设新的无线电台，但迄今只完工了95个。德国近3%的地区还处于电信黑洞，既无法接受4G/LTE，也收不到5G信号。

吕登沙伊德，12月2日：北威州高速公路A45的桥梁封闭届满1周年。由于桥梁损坏严重，汽车无法通行。但这座桥既没有被炸毁，政府也没有发出新承建合同。过去12个月，通勤者不得不绕道行驶，有时会堵车长达数小时之久。德国各地有4000座桥梁处于危急状态，需要迅速修复。

12月4日，一则推特贴文：「汉堡-柏林的城际快车（ICE）超额预定，花20-30分钟还无法发车。这些火车只能龟速前进。德铁工作人员和没有订位的旅客只好下车。还有成年人躲在厕所或挤在放行李的区域。」德国火车司机工会(GDL) 主席韦塞尔斯基（Claus Weselsky）写道：「铁路员工和我都为我们提供给的服务感到羞耻。」

艺术家在吕登沙伊德A45高速公路的桥梁上传作

教师、护理人员短缺

霍恩施泰因-恩斯塔尔，萨克森州，12月12日：由于学校经常停课，绝望的父母致信给教育部长。根据当地一所学校的最新课程安排：停上宗教课，八年级生物课取消，七年级不再开设音乐课和社会课，只有三个科目没有被削减。目前德国各地学校缺少高达4万名教师，萨克森-安哈尔特州现在是以「快速约会」（speeddating）的方式在寻找师资。与此同时，一份教育研究指出：国小学童每五人就有一人的德语和数学无法达到最低标准。

莱茵贝格，12月13日：由于公立幼儿园因教职员生病不得不关闭两日（而且已经不是第一次），一名母亲濒临崩溃。她带着儿子到市政厅，打算将儿子交给市长照顾。该市市长大吃一惊，中断了会议与这名母亲谈话。她告诉市长，有另一名母亲前一天无法接受化疗，因为儿子无人看顾。德国目前急需10万名幼儿园老师。

12月13日，一名护理人员对德国电视二台节目讲述急诊室的状况：「我碰过急诊室的候诊时间长达40小时，这40个小时里没有人有空去看患者。当终于有人走进房间里时，病患已经躺在那里失去生命迹象，而他们本来不用死的。」德国各地的急诊室缺乏5万名护理人员。

儿童医院人力紧绷、军队问题不断、药物短缺

柏林，12月14日，一名儿科护士的求助：「我们没有人力了。在我在诊所工作的10年里，从来没有经历过如此大规模的医护人员波动。还在工作岗位上的人都是咬紧牙根维持运转。」由于人力短缺，儿童医院中40%的重症监护床位无法使用。部分柏林的病童必须转诊到200公里外的罗斯托克。

柏林，第十装甲师指挥官少将布特勒（Ruprecht von Butler）在军事演练后十万火急的投书：《明镜》周刊12月17日报道，德国联邦国防军的「美洲狮」（Puma）步兵战车在演练中遭遇重大技术问题，参与演练部队的所有18辆美洲狮坦克都因故障无法继续使用。

「你可以想象部队现在是如何评价美洲狮系统的可靠性。尽管所有准备工作做得很好，但车辆的作战准备却像彩卷开奖。」20年前，联邦国防军订购了350辆最先进的步兵战车，每辆要价760万欧元。如今一台坦克价值约为1700万，但仍然无法投入作战。美洲狮坦克不是联邦国防军唯一的漏洞，近期军方的自行火炮、突击步枪、直升机和潜艇都出现问题。

德国某地，12月17日：一名儿童出现发烧、喉咙痛和扁桃腺红肿的症状，医生诊断感染了「A型链球菌」。但孩童的母亲问遍许多药房青霉素都缺货。孩子的病情不断恶化，这名绝望的母亲在网上咨询后得到了替代抗生素处方，但药房还是缺货。奔波了七小时，最终是透过Whatsapp群组从一名陌生的母亲那里取得了药物，对方刚好有一盒未开封的抗生素。联邦药品和医疗器械研究所（Bfarm）的供应瓶颈清单上已罗列330种药品，其中儿童退烧药在德国各大药局几乎都缺货。

寒冷的教室、生病的医生、蹩脚的网络

贝吉施格拉德巴赫，12月18日：一间实科中学的中央暖气故障。所有教室的温度都降至寒冷的10度，连续数日无法上课。周三暖气依旧故障，只有几间用电暖器取暖的教室里在举行考试。德国文教部长联席会轮值主席普里恩（Karin Prien） 10月就警告：「不允许儿童在学校里受冻。」

12月20日，一家德国诊所的推特写道：「今天三名医生和四名助手生病...重症监护室里有许多人生病。由于假期到来，明天要召开紧急会议。我已经受够了！」德国议员协会负责人加斯（Gerald Gaß）警告：「我们的人力目前减少了9%到10%，这意味着每10名员工就有1人生病。」

12月22日：德国城市和乡镇协会的兰茨贝格（ Gerd Landsberg）谈到，根据一项法律，2022年底在德国应该可以在线申请驾照，但市政当局还没有跟上数字化的步伐：「我们是一个结构非常复杂，极度官僚的国家。我们存在设备和人事问题。仅仅提出想要数位化是不够的，你必须培训人员和系统。」在欧洲35个国家中， 德国公共机构数字化程度排名21。

德国药房中许多药物缺货

能源转型过慢、德铁准点率大幅下滑

12月22日，波恩：联邦网络局警告，热泵和电动车很快就会使电网过载。尽管如此，现在在德国想要安装热泵，平均得等待3到9个月。物流问题和技术人员短缺阻碍了能源转型。目前建筑业缺少17000名电工。

12月22日，《莱茵邮报》引述联邦政府对联盟党针对德国铁路的提问所做的答复：「在联邦政府看来，目前的准点率并不令人满意。」只有50%到60%的长程火车能准时抵达目的地。2022年德国铁路的准点率创下历史新低。

燃气价格暴涨 德国中产阶级压力山大

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