2022年：气候危机袭击家园

野火横扫欧陆

从西部的葡萄牙、西班牙和法国，到东部的意大利、希腊和塞浦路斯，再到北部的西伯利亚，整个欧洲大陆都火光熊熊。到今年年中，大火已经吞没了 660,000 公顷（1,630,896 英亩）的土地——这是自 2006 年有记录以来火灾损失的最大面积。