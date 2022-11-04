2022年：气候危机袭击家园

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这一年，世界各地出现了与气候变化有关的酷热、干旱、火灾、极端风暴和洪水。我们来看看影响这一年的天气事件。
欧洲的夏季经历了极端高温和 500 年来最严重的干旱。西班牙创纪录的热浪导致 500 多人死亡，气温升至 45 摄氏度（113 华氏度）。 在英国，最高气温飙升至40多摄氏度。 非洲大陆的部分地区经历了一千年来最干旱的时期，许多地区被迫定量供水。
从西部的葡萄牙、西班牙和法国，到东部的意大利、希腊和塞浦路斯，再到北部的西伯利亚，整个欧洲大陆都火光熊熊。到今年年中，大火已经吞没了 660,000 公顷（1,630,896 英亩）的土地——这是自 2006 年有记录以来火灾损失的最大面积。
极端的季风降雨淹没了巴基斯坦三分之一的土地，造成1100多人死亡，3300万人无家可归，并引发疾病蔓延。大雨也袭击了阿富汗。极端的洪水摧毁了数千公顷的土地，使该国本已严重的饥饿状况更加恶化。
在洪水之前，阿富汗、巴基斯坦和印度遭受了极端的高温和干旱。与此同时，中国经历了 60 年来最严重的干旱和有记录以来最严重的热浪。 到初秋，已有12次台风肆虐全国。 大风暴还袭击了菲律宾、日本、韩国和孟加拉国。气候变化正在使这种风暴变得更加强烈。
非洲的升温速度比世界大部分地区都快。这就是为什么非洲大陆受到不断变化的降雨模式、干旱和洪水的超负荷打击。索马里正在应对40年来最严重的干旱。这场危机迫使超过一百万人背井离乡。
洪水和大旱使非洲某些地区的农业和畜牧业几乎无法维持。因此，数百万人正在经历饥饿。在埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚，已经有许多人死于饥饿。
强风暴肆虐美国加利福尼亚州、内华达州和亚利桑那州。 一个热穹顶在夏末烧焦了这三个州，气温达到40多摄氏度（104 华氏度）。 与此同时，夏季早些时候的暴雨导致黄石国家公园和肯塔基州发生严重洪灾。
9月，飓风伊恩摧毁了美国的佛罗里达州，当地政府称其造成了“历史性的”损失。在此之前，伊恩横穿古巴，导致当地停电多日。当月早些时候，飓风菲奥娜在袭击拉丁美洲和加勒比地区之后，北上成为袭击加拿大的最严重的热带气旋，损失非常惨重。
飓风菲奥娜还不是袭击中美洲的唯一风暴。10月，朱莉娅飓风袭击了哥伦比亚、委内瑞拉、尼加拉瓜、洪都拉斯和萨尔瓦多，造成了广泛的破坏。全球升温使海洋表面温度上升，导致飓风更加严重。
持续的干旱几乎席卷了整个南美大陆。 例如，智利自 2007 年以来一直极度缺乏降雨。在许多地区，小溪与河流的水量减少了 50-90%。 墨西哥连续数年几乎没有下雨。 阿根廷、巴西、乌拉圭、玻利维亚、巴拿马以及厄瓜多尔和哥伦比亚的部分地区也在遭受干旱。
强降雨导致澳大利亚在 2022 年多次发生极端洪水。1 - 3 月期间，澳大利亚东海岸的降雨量相当于德国全年的降雨量。新西兰也没有逃过洪水。天气现象“拉尼娜”是极端事件的幕后推手，但气候变化加剧了这些危害。更加温暖的大气层吸收了更多的水分，使降雨量增大。
80亿——世界人口数量本月超过又一个重要的里程碑，地球的自然资源倍感压力。但可持续发展专家认为，我们需要关注的是过度消费，而不仅仅是人口增长。
中国应该为全球气候保护做出多少贡献？发展中国家和全球第二大经济体的双重身份在其中起到微妙作用。
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一项最新研究结果 "令人震惊 "：格陵兰冰盖融化导致的海平面上升度可能远超迄今预测值。
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