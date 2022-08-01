 2022年：欧洲森林火灾创纪录 | 科技环境 | DW | 15.08.2022

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科技环境

2022年：欧洲森林火灾创纪录

欧盟数据显示，今年以来欧洲已有近66万公顷森林毁于大火。今年欧洲森林大火造成的损害规模将创下2006年以来最严重的纪录。

法国消防队员与多国援助人员携手对抗该国西南部大火。

法国消防队员与多国援助人员携手对抗该国西南部大火。

（德国之声中文网）根据法新社8月14日援引欧盟有关机构所提供数字的报道，2022年将成为欧洲森林遭野火毁坏的创纪录年份。 

这一警告发自今年以来欧洲大陆经历夏季热浪和干旱之时。科学家们指出，这一现象是人类活动导致的气候变化的结果。  .

多少土地被毁？ 

欧洲森林火灾信息系统（EFFIS）数字显示，1月1日至8月13日，欧盟境内遭遇森林火灾的面积约为66万公顷。这比2017年同期达到的上一最高记录（420913公顷）高出56%。 

2022年的野火破坏规模将是自2006年开始有记录以来最大的。

该机构一协调员对法新社表示，"今年，欧洲全境遭遇干旱和极高温度，整体情况令人担忧，而现在尚处于火灾季节中期。" 他指出， 自2010年以来，欧洲中部和北部出现更多火灾趋势，一些 "通常不会在其境内发生火灾"的国家发生森林大火。 这些国家中包括罗马尼亚、奥地利和德国。

包括德国在内的地中海高风险区以外国家，野火发生数量也在增加 。

包括德国在内的地中海高风险区以外国家，野火发生数量也在增加 。

西班牙灾情尤重

迄今为止，西班牙是受灾最重国家。今年以来，大火已摧毁该国2404924公顷土地。其次分别为罗马尼亚（150528公顷）和葡萄牙（77292公顷）。 

欧洲森林火灾信息系统使用欧盟哥白尼大气监测服务局（CAMS）卫星数据。 

上周五，该局警告说，西欧大部分地区面临 "极端火灾危险"，尤其是西班牙多个地区被标注为高风险区，包括安达卢西亚、卡斯蒂利亚-莱昂、卡斯蒂利亚-拉曼恰、加泰罗尼亚、阿拉贡和瓦伦西亚地区。该机构说，7、8月，法、西、葡三国每日总火灾辐射率--衡量火灾强度的指标--"明显高于"均值。 

法、葡、捷共同抗击大火  

上周六，法国宣布，已遏止该国西南部吉伦特地区波尔多附近一场巨大野火的蔓延，约1万人被安全疏散，一段高速公路被关闭。 一千多名法国消防员得到了来自欧洲各国团队的支持，其中包括消防车和水弹飞机。 

在更北边的布列塔尼以及东部的汝拉地区，消防人员仍在与大火奋战。 

欧洲森林火灾信息系统的数据显示，今年以来，法国过火面积已超6万公顷，是2006-2021年均值的6倍。

葡萄牙周六也表示，遏制住了列入联合国教科文组织自然保护名单的埃斯特雷拉（Serra da Estrela）自然公园野火。该野火已延烧一个星期。

在捷克和德国接壤地区肆虐的野火上周五得到控制。 

上月，斯洛文尼亚发生该国当代史上最大野火，数千人用了整整两周时间，方得以扑灭。 

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  • Griechenland | Waldbrand auf Lesbos

    酷热之后大火肆虐还在继续

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    作者: Friedel Taube


警告定期热浪  

今夏，欧洲各地热浪滚滚，一再引发野火，促使人们更关注气候变化给经济和生命构成的风险。高热天气和干旱都给已受到威胁的农民和生态系统带来严重后果。 

供应短缺和俄罗斯侵略乌克兰战争导致高通胀之时，干旱又导致粮食和其它农产品巨量欠收。 

在意大利，著名的加尔达湖（ Lake Garda ）水位已处于有记录以来的最低点；在德国，莱茵河水位低下，使水运--包括煤炭和汽油运输--变得困难，水上交通明显受阻。 

气象专家警告说，未来，热浪天气将更加频繁、持续时间更长。

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    图为一名男子正在用瓶装的矿泉水浇灌门前的花卉，因为伦巴第等大区已开始实施自来水限量供给。罗马政府宣布实施全国性干旱紧急状态，以缓解该国北部几十年来最严重旱灾所带来的后果。

  • Inmitten dieser Dürre-Katastrophe liegt Marina Piceno, 64, in einem aufblasbaren Pool in ihrem Garten.

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    自家有水井 万事不用愁

    虽然旱情严重，但64岁的玛丽娜还是可以悠闲地躺在充气泳池里，自家花园里的水井现在派上了大用场。在一些地区，用水限制将持续至今年年底。政府以承诺提供财政补助，缓解用水紧张带来的困难。.

  • Menschen zapfen sich Trinkwasser aus öffentlicher Quelle ab

    南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收

    此时的泉水格外甘甜

    在米兰西北部的勒沃市，当地居民正在一处公共泉水前排队取水。在米兰、比萨和维罗纳等地，政府下令禁止民众洗车、为私家泳池注水或浇灌花园，饮用水只能用来做饭、饮用和洗漱。

  • Luca Rizzotti zeigt seine Reiskörner. Die Ernte ist durch die Dürre gefährdet.

    南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收

    粮食歉收似乎在所难免

    农夫里佐提（Luca Rizzotti）手里拿的是今年刚收获的稻米。稻米生长需要大量的水，而里佐提所在地区严重缺水，几乎一半种植面积面临颗粒无收的风险。对于许多农户和粮食供应商来说，今年的旱情意味着生存危机。

  • Eine Ansicht zeigt das ausgetrocknete Flussbett am Zusammenfluss von Ticino und Po bei Ponte della Becca

    南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收

    两河交汇处一片干涸场面

    上图是位于利纳罗洛（ Linarolo）附近的波河和蒂奇诺河交汇处的干涸场面。开始天气记录以来的七十年当中，波河水位从未如此之低。科学家们此前就曾对意大利北部持续干旱发出过警报。

  • Blick auf den Serac des Marmolada-Bergs in den Dolomiten.

    南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收

    气候变化来势凶猛

    气候变化导致的气温上升，也导致了世界许多地区的冰川开始融化。专家认为，不久前意大利发生的雪崩事件也同气候变暖有直接关系。此次雪崩事件造成至少七人丧生。

  • Portugal Wasserknappheit

    南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收

    干涸的码头

    截至今年五月,葡萄牙97%的国土面积已受到旱灾影响.政府下令水利发电站每周最多只能运行两小时,以保障居民用水的需求。 上图为葡萄牙中部地区一个干涸见底的游艇码头。

  • Spanien Iberien Dürre

    南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收

    重见天日的村庄

    西班牙的旱情也同样非常严重。据称该国三分之二面积甚至面临沙漠化的危险。西班牙西北部的Lindoso水库的水位严重下降，以至于三十年前修筑水库时被淹没的村庄，竟得以重见天日。


 

（美联社，路透社）

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