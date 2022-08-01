2022年：欧洲森林火灾创纪录

（德国之声中文网）根据法新社8月14日援引欧盟有关机构所提供数字的报道，2022年将成为欧洲森林遭野火毁坏的创纪录年份。

这一警告发自今年以来欧洲大陆经历夏季热浪和干旱之时。科学家们指出，这一现象是人类活动导致的气候变化的结果。 .

多少土地被毁？

欧洲森林火灾信息系统（EFFIS）数字显示，1月1日至8月13日，欧盟境内遭遇森林火灾的面积约为66万公顷。这比2017年同期达到的上一最高记录（420913公顷）高出56%。

2022年的野火破坏规模将是自2006年开始有记录以来最大的。

该机构一协调员对法新社表示，"今年，欧洲全境遭遇干旱和极高温度，整体情况令人担忧，而现在尚处于火灾季节中期。" 他指出， 自2010年以来，欧洲中部和北部出现更多火灾趋势，一些 "通常不会在其境内发生火灾"的国家发生森林大火。 这些国家中包括罗马尼亚、奥地利和德国。

西班牙灾情尤重

迄今为止，西班牙是受灾最重国家。今年以来，大火已摧毁该国2404924公顷土地。其次分别为罗马尼亚（150528公顷）和葡萄牙（77292公顷）。

欧洲森林火灾信息系统使用欧盟哥白尼大气监测服务局（CAMS）卫星数据。

上周五，该局警告说，西欧大部分地区面临 "极端火灾危险"，尤其是西班牙多个地区被标注为高风险区，包括安达卢西亚、卡斯蒂利亚-莱昂、卡斯蒂利亚-拉曼恰、加泰罗尼亚、阿拉贡和瓦伦西亚地区。该机构说，7、8月，法、西、葡三国每日总火灾辐射率--衡量火灾强度的指标--"明显高于"均值。

法、葡、捷共同抗击大火

上周六，法国宣布，已遏止该国西南部吉伦特地区波尔多附近一场巨大野火的蔓延，约1万人被安全疏散，一段高速公路被关闭。 一千多名法国消防员得到了来自欧洲各国团队的支持，其中包括消防车和水弹飞机。

在更北边的布列塔尼以及东部的汝拉地区，消防人员仍在与大火奋战。

欧洲森林火灾信息系统的数据显示，今年以来，法国过火面积已超6万公顷，是2006-2021年均值的6倍。

葡萄牙周六也表示，遏制住了列入联合国教科文组织自然保护名单的埃斯特雷拉（Serra da Estrela）自然公园野火。该野火已延烧一个星期。

在捷克和德国接壤地区肆虐的野火上周五得到控制。

上月，斯洛文尼亚发生该国当代史上最大野火，数千人用了整整两周时间，方得以扑灭。

酷热之后大火肆虐还在继续 度假岛上一片恐怖 欧洲大火：位于摩洛哥海岸的西班牙加那利群岛灾情尤为严重。7月24日，大火烧到了特内里费（ Teneriffa ）。地区主席托雷斯（Ángel Víctor Torres ）通报说，在这个深受游客喜爱的度假岛，火焰已吞噬了2150公顷的土地。

酷热之后大火肆虐还在继续 特内里费岛上烈焰升腾 2022年已成西班牙有记录以来的最具破坏性的森林火灾年。如此图上拉斯朗纳达斯（ Las Llanadas）小镇那样，人们不得不设法将牲畜和财产转移至安全地带。上周末，近600人被迫离开在特内里费岛的居所。

酷热之后大火肆虐还在继续 爱琴海中的希腊小岛 在爱琴海东部，毗邻土耳其海岸，坐落着希腊的莱斯沃斯岛（ Lesbos ）。这里热浪滚滚，烟云升腾。该岛南部，周末的强风阻碍了灭火工作，并一再使刚被控制的火点重燃大火。

酷热之后大火肆虐还在继续 疏散整个居民点 莱斯沃斯岛南部的瓦特拉（Vatera）居民点接到政府全部疏散命令。近年里，因岛上的大型难民营，莱斯沃斯名扬世界。所幸，截至目前，难民营未直接遭遇大火。

酷热之后大火肆虐还在继续 加州的熊熊大火直逼国家公园 近期以来 ，美国不断遭遇罕见高温，并引发森林火灾。加州马里波萨（ Mariposa ）的这场大火，靠近著名的优胜美地国家公园（ Nationalpark Yosemite ）。当局出动近2100名救火人员、225辆消防车和17架直升机，与火焰搏斗。

酷热之后大火肆虐还在继续 旧金山的橡树火已摧毁五十多个建筑 在加州， "橡树火 "（ Oak Fire ）继续蔓延，旧金山以东地区成为重灾区。消防部门报称，大火仍保持 "极端"态势，所到之处，一片火海，至少数十个建筑被摧毁，已有6000人被迫离开家园。

酷热之后大火肆虐还在继续 加州部分地区进入紧急状态 加州州长纽森（Gavin Newsom）于7月23日宣布马里波萨县进入 "紧急状态"。 当地投入了数千名消防员和消防直升机。《洛杉矶时报》报道说，可能还需一星期才能控制住火情。

酷热之后大火肆虐还在继续 加州上空烟云翻滚 自然灾害的规模和威力在鸟瞰图上尤其得到清晰展现。此图摄于优胜美地谷。目击者在网络上发布的这张图片上，一巨大漩涡烟云像龙卷风一样在森林上空升起。这种危险的天气现象，即热云或火云，又会助长火势。

酷热之后大火肆虐还在继续 大火之后剩下它们：槁木 我们重回欧洲。在法国西南部吉伦特（ Gironde ）河口附近的皮拉大沙丘（Pyla sur Mer），无情大火只留下一片荒芜。在波尔多附近地区，消防人员不得不同时对付两个火源。其中一个，可能在燃烧了11天后的这个周末被扑灭，而另一个还会继续作孽。

酷热之后大火肆虐还在继续 重新造林不能老方一贴 此图也来自法国西南部的皮拉大沙丘。马克龙总统要求迅速在大西洋沿岸受灾地区重新造林，但指明必须改善预警和保护规则。他称，安全力量必须得到更好的装备，应对气候变化。他说，必须拿出新手段。显然，现在的来一套已经过时。 作者: Friedel Taube



警告定期热浪

今夏，欧洲各地热浪滚滚，一再引发野火，促使人们更关注气候变化给经济和生命构成的风险。高热天气和干旱都给已受到威胁的农民和生态系统带来严重后果。

供应短缺和俄罗斯侵略乌克兰战争导致高通胀之时，干旱又导致粮食和其它农产品巨量欠收。

在意大利，著名的加尔达湖（ Lake Garda ）水位已处于有记录以来的最低点；在德国，莱茵河水位低下，使水运--包括煤炭和汽油运输--变得困难，水上交通明显受阻。

气象专家警告说，未来，热浪天气将更加频繁、持续时间更长。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 河流见底 图灵附近的波河支流Sangone已经完全干涸。波河本来被称为意大利北部的生命之河，但旷日持久的干旱天气，已经使波河的水流量降至平日的一半。按照最新的气象数据，降雨仍遥遥无期。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 搁浅的浮桥 这是伦巴第大区提契诺河上一座浮桥的航拍图，拍摄时间是今年三月。现在随着水位不断下降，浮桥已经沉底，桥体受损更是在所难免。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 浇花全靠矿泉水 图为一名男子正在用瓶装的矿泉水浇灌门前的花卉，因为伦巴第等大区已开始实施自来水限量供给。罗马政府宣布实施全国性干旱紧急状态，以缓解该国北部几十年来最严重旱灾所带来的后果。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 自家有水井 万事不用愁 虽然旱情严重，但64岁的玛丽娜还是可以悠闲地躺在充气泳池里，自家花园里的水井现在派上了大用场。在一些地区，用水限制将持续至今年年底。政府以承诺提供财政补助，缓解用水紧张带来的困难。.

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 此时的泉水格外甘甜 在米兰西北部的勒沃市，当地居民正在一处公共泉水前排队取水。在米兰、比萨和维罗纳等地，政府下令禁止民众洗车、为私家泳池注水或浇灌花园，饮用水只能用来做饭、饮用和洗漱。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 粮食歉收似乎在所难免 农夫里佐提（Luca Rizzotti）手里拿的是今年刚收获的稻米。稻米生长需要大量的水，而里佐提所在地区严重缺水，几乎一半种植面积面临颗粒无收的风险。对于许多农户和粮食供应商来说，今年的旱情意味着生存危机。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 两河交汇处一片干涸场面 上图是位于利纳罗洛（ Linarolo）附近的波河和蒂奇诺河交汇处的干涸场面。开始天气记录以来的七十年当中，波河水位从未如此之低。科学家们此前就曾对意大利北部持续干旱发出过警报。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 气候变化来势凶猛 气候变化导致的气温上升，也导致了世界许多地区的冰川开始融化。专家认为，不久前意大利发生的雪崩事件也同气候变暖有直接关系。此次雪崩事件造成至少七人丧生。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 干涸的码头 截至今年五月,葡萄牙97%的国土面积已受到旱灾影响.政府下令水利发电站每周最多只能运行两小时,以保障居民用水的需求。 上图为葡萄牙中部地区一个干涸见底的游艇码头。

南欧多国遭遇干旱 河流枯竭 农业歉收 重见天日的村庄 西班牙的旱情也同样非常严重。据称该国三分之二面积甚至面临沙漠化的危险。西班牙西北部的Lindoso水库的水位严重下降，以至于三十年前修筑水库时被淹没的村庄，竟得以重见天日。



（美联社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。