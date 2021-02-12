文化经纬

2022年柏林影展得奖名单揭晓

为了在一定程度上减少传播风险，今年的柏林影展主竞赛单元从过去的10天缩短到不到一周的时间。因此周三（2月16日）就宣布了得奖者，而非等到本周末。本次的柏林电影节作品中，女性导演的数量有明显增长。 18个参赛作品里有7个是由女性导演的，其中有4部电影获得了奖项。

金熊奖：《阿尔卡拉斯》 今年柏林影展金熊奖颁给西班牙女导演卡拉·西蒙（Carla Simón）执导的第二部电影《阿尔卡拉斯》(Alcarràs) ，她把自己家族在阿尔卡拉斯经营桃子园的背景加入电影元素中，评审团称赞 《阿尔卡拉斯》的「出色的诠释，凸显温柔、欢乐和幽默」。西蒙说：「我现在认为自己是柏林电影节的女儿」，她的处女作《夏日1993》于2017年在柏林影展首映。

评审团大奖银熊奖：《小说家的电影》 评审团大奖银熊奖由韩国导演洪常秀以《小说家的电影》夺得。这也是继他于2020年以《逃亡的女人》夺下最佳导演银熊奖、2021年《Introduction》夺最佳剧本银熊奖后，连续3年在柏林影展上拿奖。

评审团银熊奖：《宝石长袍》 娜塔莉·洛佩兹·盖拉多（Natalia López Gallardo）执导的《宝石长袍》（Robe of Gems）获得评审团银熊奖，评审团赞其是 「对电影语言的大胆革新」。

最佳导演银熊奖：克莱儿·丹尼 最佳导演银熊奖由执导《带着爱与决心》（Avec amour et acharnement）的法国女导演克莱儿·丹尼（Claire Denis）赢得。

最佳主角银熊奖：梅尔坦·卡普登 不分男女的最佳主角银熊奖由演出《拉比耶·库尔纳茨控告乔治·W·布什》（Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush）、生于德国居特斯洛的42岁女演员梅尔坦·卡普登（Meltem Kaptan）赢得。这名土耳其裔演员在剧中扮演一位无条件为儿子而战的母亲，评审团称赞她「对一个不屈不挠女性的深刻人性描写」。

最佳剧本银熊奖：《拉比耶·库尔纳茨控告乔治·W·布什》 此外，这部德国悲喜剧还获得了最佳剧本银熊奖。该电影的编剧莱拉·斯蒂勒（Laila Stieler）感谢导演安德烈亚斯·德雷森（Andreas Dresen）当时给了她参与电影制作的机会。

最佳配角银熊奖：劳拉·巴苏基 最佳配角银熊奖同样是以不分性别的方式授予，劳拉·巴苏基（Laura Basuki）在印尼电影作品《过去、如今和之后》（Nana）中扮演一位苏丹富翁的情人，与他的妻子结为好友。

杰出艺术贡献银熊奖：潘礼德、Sarit Mang 联合执导电影《一切都会好的》的潘礼德（Rithy Panh）和Sarit Mang获颁杰出艺术贡献银熊奖。在这部反乌托邦寓言电影中，动物们已经征服了人类，占据了世界的统治地位，拆毁了他们的纪念碑却又重复着他们的暴行。

