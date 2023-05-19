2022年德国入籍人数创历史新高

（德国之声中文网）位于威斯巴登的德国联邦统计局本周通报，2022年共有来自171 个不同国籍的168,545名申请者获得德国公民身份，创下历史新高。这比上一年增加了28%。

2022年加入德国国籍的人中，29%来自叙利亚，平均年龄为24.8岁，三分之二为男性。2014 年叙利亚内战爆发时，许多人背井离乡，随后在德国找到了新家。在入籍之前，他们平均在德国待了 6.4 年。

去年的入籍者中，叙利亚人位居榜首，其次是乌克兰人、伊拉克人和土耳其人。

"几乎一半获得德国护照的叙利亚人仅用了六年时间。那是因为他们能够展示出优秀的融合成就。"融合与移民专家委员会独立研究专家施耐德（Jan Schneider）告诉德国之声。

"事实上，我们可以预计今年的人数会进一步增加。"施耐德说，因为由社民党 (SPD)、绿党和自民党 (FDP) 组成的中左翼执政联盟制定了改变和简化国籍法的全面计划。

目前入籍德国的门槛仍然很高

目前，入籍德国要求包括语言技能 (B1) 和稳定的收入，必须在德国居住至少八年时间。

想要成为德国公民的人不仅需要支付 255 欧元的费用，还需要提交身份证明文件并通过德语入籍考试--其中包括 33 个关于德国习俗、社会和法律问题。此外，申请人还必须声明他们对民主和德国宪法（基本法）的支持。

任何被判犯有刑事罪的人都没有机会申请入籍，没有收入或储蓄、完全依赖国家支持的申请人也不行。

但是，现在德国经济中出现了劳动力短缺，从 IT 专家、医务人员再到食品服务员都大量缺人。劳动力市场专家估计，德国每年需要40万移民来缩小不断扩大的人才缺口。目前，政府的技术移民计划每年只吸引来 60,000人。

德国政府认为，国籍法的根本改变可能会激励更多人前往德国，并让已经住在这里的人更好地融入社会。

国籍法改革将带来很大变化

国籍法改革计划的三个主要变化

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）提出的国籍法改革将使双重国籍者以及非欧盟公民的入籍变得更加容易，主要有三个变化：

申请入籍者合法居住在德国的时间从八年改为五年。如果申请人能够表现出特殊的融合成就，这将缩短到只有三年。

父母中至少有一位在德国合法居住五年或以上，在德国出生的孩子将自动获得德国公民身份。

允许多重国籍。到目前为止，只有符合以下条件者才能在获得德国护照时通常可以保留其原有护照：欧盟和瑞士国民，来自那些原籍国不允许放弃公民身份的国家，例如伊朗、阿富汗和摩洛哥；以及在本国受到迫害威胁的难民；以色列人通常也可以被允许拥有双重国籍。

施耐德认为，对于居住在德国的大约 130 万土耳其人中的一些人来说，"双重护照很可能是入籍的一种激励措施。"

德国国籍法改革打算改什么？

反对国籍法改革的声音

新的入籍人数记录引发了批评者的另一场抗议风暴，尤其是来自最大的反对派团体、中右翼基民盟和基社盟 (CDU/CSU)。其议会小组发言人弗雷（Thorsten Frei）告诉《世界报》："内政部长费泽尔的计划增加了风险，让更多未充分融合的人可以入籍。" 他说，没有令人信服的理由降低对获得德国护照的要求。

施奈德说，尽管今天无法预测联邦议会是否会批准政府的改革法案，但可以预料"入籍申请将大幅增加"。他说，"许多公民身份办公室的案头已经堆积了大量的入籍申请材料。"

目前，约有600万外国公民已在德国居住超过8年。移民专家施奈德指出，如果将入籍要求的最短居住期改为五年，他们中的大部分人将符合入籍条件。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。