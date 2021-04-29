2022年度德国人口普查：告诉了我们哪些信息？

（德国之声中文网）德国有多少人口，人口的分布情况又如何？哪里老年人口比较集中，哪里又需要更多的住宅和医院？

迪特里希（Stefan Dittrich)是2022年度人口普查的专业项目负责人，他对德国之声表示：人口普查同"超市进行库存清点是一个道理。"迪特里希及其五十个人的团队为5月15日开始的德国人口普查进行了模型设计。

通过人口普查获得的数据，将为德国的经济、人口以及社会结构提供清晰的框架，使政府能够有的放矢地采取改进措施。2011年进行的人口普查曾带来一些"惊喜"， 比如德国的实际人口其实比政府的估测整整少了150万。

德国人口普查每隔十年进行一次，但由于疫情原因，原定2021年进行的人口普查被推迟至今年举行。

人口普查：基于民主 服务民主

迪特里希说，人口普查获取的数据不仅对市镇的规划至关重要，对德国政治也同样重要："划分选区以及确定联邦参议院的议席分配，都离不开人口普查的数据。"联邦参议院的议席是按照各联邦州的人口数据进行分配的，因此获取准确的人口数据就显得非常重要了。

迪特里希强调，人口普查是依据欧盟相关法律进行的，因此普查时会提出的很多问题也是事先给定的。剩余的问题则由联邦议院来确定，而不是人口普查人员，比如普查时会问及的居住情况。德国没有统一的政府部门去汇总全德住宅和建筑物的数据，因此人口普查人员会根据政府的要求，对民众居住情况进行详细的询问。

住房短缺的问题在德国由来已久，但此次人口普查中新增的问询内容则包括：冷租金额、房屋空置时间和理由以及暖气设备的类型等等。迪特里希说："每个人都可以想象，这类问题现在多么具有迫切性，掌握相关数据对未来的规划将大有帮助。"

哪些人会接受问询？

德国现有人口大约为8300万，但并不是每一个人都需要接受人口普查员的直接问询。因为借助政府机构的人口登记信息，普查人员就可以获取居民的姓名和居住地等数据。

届时会有十万名普查员对大约又一千零三百万居民进行详细的问询。项目负责人迪特里希表示："我们将会尽可能减少同受访者的接触。"很多数据将通过电邮提交。被选中接受问询的人，则必须予以配合。根据相关法律，每一名德国人都有配合人口普查的义务，如果拒绝配合，将面临最高可达三百欧元的罚款。

问询的问题包括性别、婚姻状况、出生年月、职业、教育程度、国籍和居住情况等等，但绝不会涉及账户信息或收视电视的喜好等等。此外，拥有房产的大约两千三百万业主也必须提供涉及相关公寓和建筑的信息。

北欧模式值得借鉴

人类已进入数码时代的今天，难道还有必要登门进行人口普查吗？德国之所以还不能完全放弃登门调查的方式，是因为政府机构记录的人口资料并不包含许多重要信息。在人口数据的数码化方面，德国同全球水平相比只处于中游水平。

迪特里希表示，北欧在这一方面做得最好，每一个居民都有特定的身份识别号码："无论申请学位、登记户口和申请车牌，只要和政府打交道，都需要提供身份识别号。" 这样一来，需要人口普查时，只需将相关数据进行汇总即可。

迪特里希说，德国采用的是一种所谓的"混合模式"，虽然也会用到户口登记的数据，但相关数据还需要通过家访形式予以补充。相比之下，英美等国的人口普查模式更为落后，相关国家没有居民登记制度，所以必须定期开展家访式的人口普查，因为地方政府并不知道当地居民的信息。

八十年代，当时的西德政府推动的人口普查计划曾引发强烈抗议。1983年，联邦议院制定的人口普查法中规定，宗教信仰等信息也应在人口普查时进行系统性的搜集，这一规定令许多人联想起纳粹时期的做法而予以坚决抵制。此外，人们也担心个人隐私受到侵犯。联邦宪法法院最终叫停了引起广泛争议的人口普查法。全德人口普查获取的数据被反馈给各地方政府的做法也被一并叫停。直到1987年，德国才得以在新的法律框架下再次举行人口普查。

现如今，人口普查已经不再会引发大规模的抗议活动了。谷歌、亚马逊等一系列网络巨头的出现，已经令民众的数据保护观念发生了根本性的变化，人们对第三方搜集个人信息已经不像以往那么排斥。迪特里希说："同网络购物时需要提供的个人信息相比，我们在人口普查时要搜集的信息要少得多。"

2022年度人口普查将耗费15亿欧元。迪特里希表示，至于花费巨资进行人口普查是否有必要，就要看每个人对"基于人口数据做出的政治决策以及合理的选区划分"的价值评判了。预计，2022年度人口普查的数据要等到2023年才能正式公布。

贫穷在德国是什么模样？ 高楼下的昏暗前景 这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

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贫穷在德国是什么模样？ 多元化的贫穷 来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

贫穷在德国是什么模样？ 高龄志愿者 在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

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贫穷在德国是什么模样？ “不让孩子饿肚子” “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

贫穷在德国是什么模样？ 饭后要刷牙 “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

贫穷在德国是什么模样？ 流落街头 在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

贫穷在德国是什么模样？ 他的梦想 Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。 作者: Viola Röser



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