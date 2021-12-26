2022年全球经济面临的五大威胁

2021年全球经济复苏在一波又一波的疫情中颠簸前行。新的变种病毒、供应链短缺、严重的通货膨胀以及有可能放缓的中国经济增长都有可能阻碍明年全球经济进一步复苏的变数。
（德国之声中文网）2021年，全球经济从上一年疫情造成的低点强劲复苏，但是随着今年下半年新一波疫情的爆发、供应链遭遇瓶颈、劳动力出现短缺以及疫苗普及速度缓慢，特别是低收入国家失去了一些增长动能。
国际货币基金组织(IMF) 和经合组织 (OECD) 的经济学家们分别在今年10月和12月略微下调了对今年经济增长的预期。
经济学家们仍旧维持对明年的经济展望，但同时也警告说新冠病毒变种有可能会影响经济增长。经济学家们还强调，应该尽快让全球多数人口接种上疫苗。
那么，对2022年经济发展会造成重大挑战的因素有哪些呢？
今年11月，南非发现新变种病毒的消息一经报道，金融市场立刻做出反应。这种传播力极强的变种病毒让全球金融市场应声而落。投资者们纷纷改变投资策略，各国政府也开始收紧措施，阻止该变种病毒威胁到经济复苏。
专家们指出，一旦出现具有极强免疫逃逸能力的变种，那么疫情就可能会再次升级，这也就意味着各国政府可能重新返回封锁政策。
目前科学界对奥密克戎（omikron）变种病毒研究的数据尚不充分，但是有些看法认为，它的传播力超过德尔塔（delta）变种，但是致命性有所降低。也许奥密克戎变种不会让明年的经济复苏偏离轨道，但是专家们指出，一旦出现具有极强免疫逃逸能力的变种，那么疫情就可能会再次升级，这也就意味着各国政府可能重新返回封锁政策。
国际货币基金组织首席经济学家戈皮纳特(Gita Gopinath)今年10月就曾指出，“如果新冠疫情会造成长期影响，根据我们的预测，从中期来看，未来5年内全球GDP将累计减少5.3万亿美元”。她指出，当务之急的是确保今年每个国家有40%的人口完全接种疫苗，到2022年中期达到70%。但是到目前为止，低收入国家只有不到5%的人口获得完整接种。
供应链中断是给今年全球经济复苏造成影响的重要因素之一。航运阻塞、集装箱短缺、疫情限制放宽后需求的急剧反弹都为企业的生产造成阻力。汽车行业是受影响最严重的行业之一，最近几个月，包括德国在内的欧元区国家的产量都在下降。由于中间设备特别是半导体供应不足，汽车制造商已经削减了产量。
虽然有迹象显示，随着航运成本的下降和芯片出口的增加，供应短缺的问题正在得到缓解，但是专家们认为，供应瓶颈拖累经济增长的问题会持续到明年。
原材料和生产投入的短缺、再加上能源价格的上涨，已经造成欧元区和美国出现多年未遇的高通胀现象。全球的投资者都开始担心各国央行为了抑制飞涨的物价可能被迫提前加息。
但欧洲央行坚持认为，价格是由供应短缺、能源价格上涨和基数效应等临时因素推高的。欧洲央行预计，一旦全球供需失衡的影响消退，通胀的问题也会随之减轻。
但是供应链中断的问题被证明比原先预想地会持续更久，通胀问题也将会延烧到2022年。这些问题都会进一步困扰欧洲央行。与此同时，人们担心美国随着快速的经济复苏、大规模的财政刺激政策以及人工、供应短缺问题的存在会让通货膨胀的问题进一步严重化。上周，美联储已经做出加快缩减购债的计划，同时释放出明年会加息的信号。美联储一旦加息将会给一些新兴经济体国家造成打击，因为届时资金将从例如南非、阿根廷和土耳其之类的国家外逃，流回美国市场。
作为世界第二大经济体的中国，如果明年经济增长放缓，肯定增加投资者的担忧。去年，中国是全球所有规模经济体中唯一一个实现正增长的经济体。今年外界预期中国经济可实现8%的增长，将是继印度之后增速最快的规模经济体。
但是，中国疫情后的经济复苏随着中国政府对包括阿里巴巴和腾讯在内的科技企业、对恒大和佳兆业在内的高负债房地产公司以及对教育产业的打压而有所减弱。中国官方试图安抚情绪一再强调，稳定经济发展是明年的首要任务。所以外界期待明年年初中国官方可能会公布一系列刺激经济政策。
中国依旧不愿意放弃对新冠病例“零容忍”的策略，这令中国自我隔离已经长达一年多之久。这对全球经济而言是一个巨大风险。
俄罗斯与美国、欧盟之间的紧张关系一再升温。俄罗斯在俄乌边境线上大量集结军队，华盛顿方面警告俄罗斯不要入侵乌克兰。美国和欧盟正在考虑，如果俄罗斯入侵乌克兰，将对俄罗斯采取包括停止北溪2号天然气项目在内的制裁手段。
外汇经纪商Oanda资深市场分析师摩亚（Edward Moya）说：“如果美国和欧洲停止北溪2号输气管线，这可能会引发全球能源危机，导致石油价格突破每桶100美元......能源价格飙升可能迫使全球央行行长们加速收紧货币政策。”
除此之外，美中关系也可能因为台湾问题而变得更为紧张。拜登政府宣布不派遣美国政府官员参加在北京举行的2022年冬奥会，正式通过外交抵制向中国侵犯人权的行为施压。这进一步激怒了北京。北京方面威胁说，美国将为其决定“付出代价”。
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货运成本增高、芯片等初级产品短缺——德国经济目前需要应付的全球性问题很多。根据德国外贸协会的估计，这一困境会持续到明年年中。但是德国出口仍然有望在今年实现增长，这还要归功于年初的强劲开局。