2022年全球经济面临的五大威胁

（德国之声中文网）2021年，全球经济从上一年疫情造成的低点强劲复苏，但是随着今年下半年新一波疫情的爆发、供应链遭遇瓶颈、劳动力出现短缺以及疫苗普及速度缓慢，特别是低收入国家失去了一些增长动能。

国际货币基金组织(IMF) 和经合组织 (OECD) 的经济学家们分别在今年10月和12月略微下调了对今年经济增长的预期。

经济学家们仍旧维持对明年的经济展望，但同时也警告说新冠病毒变种有可能会影响经济增长。经济学家们还强调，应该尽快让全球多数人口接种上疫苗。

那么，对2022年经济发展会造成重大挑战的因素有哪些呢？

免疫逃逸能力强大的变种病毒

今年11月，南非发现新变种病毒的消息一经报道，金融市场立刻做出反应。这种传播力极强的变种病毒让全球金融市场应声而落。投资者们纷纷改变投资策略，各国政府也开始收紧措施，阻止该变种病毒威胁到经济复苏。

专家们指出，一旦出现具有极强免疫逃逸能力的变种，那么疫情就可能会再次升级，这也就意味着各国政府可能重新返回封锁政策。

目前科学界对奥密克戎（omikron）变种病毒研究的数据尚不充分，但是有些看法认为，它的传播力超过德尔塔（delta）变种，但是致命性有所降低。也许奥密克戎变种不会让明年的经济复苏偏离轨道，但是专家们指出，一旦出现具有极强免疫逃逸能力的变种，那么疫情就可能会再次升级，这也就意味着各国政府可能重新返回封锁政策。

国际货币基金组织首席经济学家戈皮纳特(Gita Gopinath)今年10月就曾指出，“如果新冠疫情会造成长期影响，根据我们的预测，从中期来看，未来5年内全球GDP将累计减少5.3万亿美元”。她指出，当务之急的是确保今年每个国家有40%的人口完全接种疫苗，到2022年中期达到70%。但是到目前为止，低收入国家只有不到5%的人口获得完整接种。

供应链瓶颈

供应链中断是给今年全球经济复苏造成影响的重要因素之一。航运阻塞、集装箱短缺、疫情限制放宽后需求的急剧反弹都为企业的生产造成阻力。汽车行业是受影响最严重的行业之一，最近几个月，包括德国在内的欧元区国家的产量都在下降。由于中间设备特别是半导体供应不足，汽车制造商已经削减了产量。

虽然有迹象显示，随着航运成本的下降和芯片出口的增加，供应短缺的问题正在得到缓解，但是专家们认为，供应瓶颈拖累经济增长的问题会持续到明年。

严重的通货膨胀

原材料和生产投入的短缺、再加上能源价格的上涨，已经造成欧元区和美国出现多年未遇的高通胀现象。全球的投资者都开始担心各国央行为了抑制飞涨的物价可能被迫提前加息。

但欧洲央行坚持认为，价格是由供应短缺、能源价格上涨和基数效应等临时因素推高的。欧洲央行预计，一旦全球供需失衡的影响消退，通胀的问题也会随之减轻。

但是供应链中断的问题被证明比原先预想地会持续更久，通胀问题也将会延烧到2022年。这些问题都会进一步困扰欧洲央行。与此同时，人们担心美国随着快速的经济复苏、大规模的财政刺激政策以及人工、供应短缺问题的存在会让通货膨胀的问题进一步严重化。上周，美联储已经做出加快缩减购债的计划，同时释放出明年会加息的信号。美联储一旦加息将会给一些新兴经济体国家造成打击，因为届时资金将从例如南非、阿根廷和土耳其之类的国家外逃，流回美国市场。

对中国经济的担忧

作为世界第二大经济体的中国，如果明年经济增长放缓，肯定增加投资者的担忧。去年，中国是全球所有规模经济体中唯一一个实现正增长的经济体。今年外界预期中国经济可实现8%的增长，将是继印度之后增速最快的规模经济体。

但是，中国疫情后的经济复苏随着中国政府对包括阿里巴巴和腾讯在内的科技企业、对恒大和佳兆业在内的高负债房地产公司以及对教育产业的打压而有所减弱。中国官方试图安抚情绪一再强调，稳定经济发展是明年的首要任务。所以外界期待明年年初中国官方可能会公布一系列刺激经济政策。

中国依旧不愿意放弃对新冠病例“零容忍”的策略，这令中国自我隔离已经长达一年多之久。这对全球经济而言是一个巨大风险。

地缘政治紧张冲突

俄罗斯与美国、欧盟之间的紧张关系一再升温。俄罗斯在俄乌边境线上大量集结军队，华盛顿方面警告俄罗斯不要入侵乌克兰。美国和欧盟正在考虑，如果俄罗斯入侵乌克兰，将对俄罗斯采取包括停止北溪2号天然气项目在内的制裁手段。

外汇经纪商Oanda资深市场分析师摩亚（Edward Moya）说：“如果美国和欧洲停止北溪2号输气管线，这可能会引发全球能源危机，导致石油价格突破每桶100美元......能源价格飙升可能迫使全球央行行长们加速收紧货币政策。”

除此之外，美中关系也可能因为台湾问题而变得更为紧张。拜登政府宣布不派遣美国政府官员参加在北京举行的2022年冬奥会，正式通过外交抵制向中国侵犯人权的行为施压。这进一步激怒了北京。北京方面威胁说，美国将为其决定“付出代价”。

2021年中国这些行业最不好过 传统制造业 在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。

2021年中国这些行业最不好过 互联网行业 去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

2021年中国这些行业最不好过 数据安全成大事 过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。

2021年中国这些行业最不好过 社交媒体、娱乐平台 腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。

2021年中国这些行业最不好过 房地产行业 在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。

2021年中国这些行业最不好过 旅游业 新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。

2021年中国这些行业最不好过 餐饮业 餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。

2021年中国这些行业最不好过 航空业 航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。

2021年中国这些行业最不好过 教培行业 今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。



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