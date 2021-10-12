2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降

惠灵顿排名暴跌

新西兰首都惠灵顿去年排名第4，下滑到今年的第50名，同该国奥克兰一道成为今年排名暴跌幅度最大的城市。新西兰严格的抗疫政策前期取得成功，比欧美更早恢复正常，这是它去年排名耀眼的原因。因病毒变异，疫情反复，以及疫苗接种率，欧美城市恢复的速度反超大洋洲。