2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降

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随着欧美国家解除抗疫措施，经济学人智库今年的全球最宜居城市榜单上，欧洲和加拿大城市重返霸主地位。而去年表现亮眼的亚太国家呈大幅下滑趋势。
奥地利首都维也纳重返榜首，疫情暴发前，维也纳就在2018和2019连续两年夺冠。今年“音乐之都”赢得了99.1分，满分为100分。
排名第2的是丹麦首都哥本哈根。经济学人智库（EIU）今年对173个城市在教育、医疗、文化和环境、稳定性和基础设施五个方面展开评估。
全球金融重镇、瑞士的苏黎世得分第3多。在经济学人的宜居城市排名榜上，苏黎世的地位一向稳定，去年由于新冠疫情因素，亚太城市强势囊括前6，即便如此，苏黎世去年仍获得第7的亮眼成绩。
加拿大的卡尔加里获得第4名。卡尔加里2018年因市民否决申奥而名声大震，而2020年两只大熊猫竹饲料不够提前返回中国，也曾引起过人们的关注。
温哥华进前5当之无愧。在新冠疫苗接种率较高的加拿大和欧洲，城市生活得到基本恢复，因此本次排名靠前。
日本的大阪市是唯一进入前10的亚洲城市。大阪去年排名第2。该市在稳定、医疗和教育方面均得到满分。
澳大利亚的墨尔本是唯一进前10的大洋洲国家。这个排名同去年没有很大变化。
法兰克福是德国唯一进入前10的城市，在医疗和基础设施方面获得满分。同去年相比，法兰克福是上升速度最快的城市，2021年该市排在第39位。
汉堡本次虽然排在第16位，但却是仅次于法兰克福上升速度最快的城市。
新西兰首都惠灵顿去年排名第4，下滑到今年的第50名，同该国奥克兰一道成为今年排名暴跌幅度最大的城市。新西兰严格的抗疫政策前期取得成功，比欧美更早恢复正常，这是它去年排名耀眼的原因。因病毒变异，疫情反复，以及疫苗接种率，欧美城市恢复的速度反超大洋洲。
凭借早期抗疫取得的成就，去年台北排在宜居榜第33位，但今年则滑落到了53位。
中国东北辽宁省丹东市是防疫封控措施最严格、持续时间最长的城市之一。居民举牌抗议的画面在网络流传后，该市宣布恢复生产生活秩序，市长也向民众致歉。
三年前，香港爆發了反對《逃犯條例》的「反送中」運動，該運動導致中國政府以強硬手段回應，部分分析認為，中國政府的一系列作為永遠改變了這座城市和香港人。
“经济学人”公布了2021年全球最宜居城市排行榜。新西兰的奥克兰名列榜首，前十名中有八个是亚太地区的城市，这与其成功抑制住新冠疫情密不可分。而在疫情之下，全球整体的宜居度有所下降。
德国媒体继续关注中国在奥密克戎变种疫情下，严厉的封控防疫政策给社会民生以及给全球经济带来的冲击。
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