 2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降 | 所有节目 | DW | 23.06.2022

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文化经纬

2022年全球最宜居城市榜单出炉：亚太大幅下降

随着欧美国家解除抗疫措施，经济学人智库今年的全球最宜居城市榜单上，欧洲和加拿大城市重返霸主地位。而去年表现亮眼的亚太国家呈大幅下滑趋势。

  • BG Wien | Stephansdom

    维也纳重返榜首

    奥地利首都维也纳重返榜首，疫情暴发前，维也纳就在2018和2019连续两年夺冠。今年“音乐之都”赢得了99.1分，满分为100分。

  • Mobilität durch Fahrräder | Kopenhagen Dänemark

    哥本哈根紧随其后

    排名第2的是丹麦首都哥本哈根。经济学人智库（EIU）今年对173个城市在教育、医疗、文化和环境、稳定性和基础设施五个方面展开评估。

  • Villen in Zürich, Schweiz

    苏黎世排名第3

    全球金融重镇、瑞士的苏黎世得分第3多。在经济学人的宜居城市排名榜上，苏黎世的地位一向稳定，去年由于新冠疫情因素，亚太城市强势囊括前6，即便如此，苏黎世去年仍获得第7的亮眼成绩。

  • Saddledome Stadion

    卡尔加里是第4名

    加拿大的卡尔加里获得第4名。卡尔加里2018年因市民否决申奥而名声大震，而2020年两只大熊猫竹饲料不够提前返回中国，也曾引起过人们的关注。

  • Kanada Vancouver Radweg

    温哥华进入前5

    温哥华进前5当之无愧。在新冠疫苗接种率较高的加拿大和欧洲，城市生活得到基本恢复，因此本次排名靠前。

  • Japan | Osaka City

    大阪代表亚洲挤进前10

    日本的大阪市是唯一进入前10的亚洲城市。大阪去年排名第2。该市在稳定、医疗和教育方面均得到满分。

  • Australien | Coronavirus | Melbourne

    墨尔本与大阪并列第10

    澳大利亚的墨尔本是唯一进前10的大洋洲国家。这个排名同去年没有很大变化。

  • BdT Deutschland Radfahrer Frankfurt

    法兰克福猛升至第7位

    法兰克福是德国唯一进入前10的城市，在医疗和基础设施方面获得满分。同去年相比，法兰克福是上升速度最快的城市，2021年该市排在第39位。

  • Deutschland Glück l Hamburg - Stadtansicht, Elbe

    汉堡魅力重现

    汉堡本次虽然排在第16位，但却是仅次于法兰克福上升速度最快的城市。

  • Neuseeland Corona

    惠灵顿排名暴跌

    新西兰首都惠灵顿去年排名第4，下滑到今年的第50名，同该国奥克兰一道成为今年排名暴跌幅度最大的城市。新西兰严格的抗疫政策前期取得成功，比欧美更早恢复正常，这是它去年排名耀眼的原因。因病毒变异，疫情反复，以及疫苗接种率，欧美城市恢复的速度反超大洋洲。

  • Taiwan Taaipei | Blick auf Taipei 101

    台北是下滑速度最快城市之一

    凭借早期抗疫取得的成就，去年台北排在宜居榜第33位，但今年则滑落到了53位。


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    奥地利首都维也纳重返榜首，疫情暴发前，维也纳就在2018和2019连续两年夺冠。今年“音乐之都”赢得了99.1分，满分为100分。

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  • Saddledome Stadion

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    加拿大的卡尔加里获得第4名。卡尔加里2018年因市民否决申奥而名声大震，而2020年两只大熊猫竹饲料不够提前返回中国，也曾引起过人们的关注。

  • Kanada Vancouver Radweg

    温哥华进入前5

    温哥华进前5当之无愧。在新冠疫苗接种率较高的加拿大和欧洲，城市生活得到基本恢复，因此本次排名靠前。

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    日本的大阪市是唯一进入前10的亚洲城市。大阪去年排名第2。该市在稳定、医疗和教育方面均得到满分。

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    墨尔本与大阪并列第10

    澳大利亚的墨尔本是唯一进前10的大洋洲国家。这个排名同去年没有很大变化。

  • BdT Deutschland Radfahrer Frankfurt

    法兰克福猛升至第7位

    法兰克福是德国唯一进入前10的城市，在医疗和基础设施方面获得满分。同去年相比，法兰克福是上升速度最快的城市，2021年该市排在第39位。

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    汉堡本次虽然排在第16位，但却是仅次于法兰克福上升速度最快的城市。

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