2022年俄天然气对非前苏联国家出口减半

（德国之声中文网）天然气巨头俄罗斯天然气公司（Gazprom）周一（1月2日）公布的数据显示，2022年俄罗斯对前苏联共和国以外国家的天然气出口骤降了45.5%。该公司占全球天然气产量的11%，拥有世界上最大的天然气储备。

俄罗斯天然气公司在一份声明中说，除了独立国家联合体（CIS，即前苏联解体时由多个前苏联国家组成的组织）以外的出口总量为1009亿立方米，而2021年为1851亿立方米。欧洲过去是俄罗斯天然气公司的主要出口市场，但由于欧盟在2022年俄罗斯入侵乌克兰后发动了制裁，对欧供气量因此大幅减少。

对中国供应稳定增加

该公司首席执行官米勒（Alexei Miller）说，公司在这一年里一直在稳步增加对中国的供应，但他没有提及详细的数量。米勒在声明中表示：「从1月1日起，我们对中国的天然气供应达到了一个根本性的新水平。」

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

上个月，俄罗斯总统普京为西伯利亚东部的科维克塔（Kovykta）天然气田举行了落成典礼，这将使俄罗斯增加对中国的出口。俄罗斯在其曾为欧洲服务的西伯利亚西部和北极气田中，没有能向中国输送天然气的管道。不过，俄罗斯大约在10年前开始努力开发新的气田，并建立「中俄东线天然气管道」，以供应迅速扩大的中国市场需求。

第一条中俄东线天然气管道于2019年底投入运营，开始从西伯利亚东部向中国输送天然气，莫斯科还计划建造第二条中俄东线管道。在上周的一次会议上，米勒承认俄罗斯天然气工业股份公司度过了「非常、非常困难」的一年。米勒指出，由于普京决定向乌克兰派兵而导致的制裁使得「能源市场发生了全面的变化」。

（法新社）

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