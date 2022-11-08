2022年中国航展的七大看点

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第十四届中国国际航空航天博览会于11月8日至13日在广东珠海举行。中国空军发言人表示，今次参展的包括“投入新时代练兵备战”。其中，运油-20、攻击-2无人机等是在中国航展首次飞行展示。
在广东珠海，中国航展11月8日拉开帷幕。图中，中国空军八一飞行表演队在进行表演。同样在航展献技的还有“红鹰”飞行表演队。据中国媒体此前报道，空军八一飞行表演队的8架歼-10战机在11月3日飞抵珠海国际航展中心，比上一届航展阵容更大。该飞行表演队多次参加国际性航展，进行歼-10特技飞行表演。
中国国产C919客机首次在中国航展上亮相。据中国官媒报道，C919展示了大仰角起飞、45度盘旋机动等一系列动作表演。C919是中国第一架按照国际适航标准自主研发、拥有自主知识产权的喷气式客机，座位数为158-192个，最大航程为5555公里。它于2017年进行了首飞。
图中是11月7日，一架歼-20隐形战斗机正为中国航展进行训练。它旁边，一架运油-20加油机正在滑行。据中国空军新闻发言人申进科大校6日介绍，这是歼-20首次降落珠海机场进行展示，也是运油-20首次在空中飞行展示。歼-20、运-20、运油-20等为代表的战机被中方称为“20家族”，这些战机悉数在本此航展亮相。
中方公开资料显示，运油-20是中国自主研制生产的首款大型加油机。在11月8日的中国航展上，运油-20展示了其3根加油管。中国空军新闻发言人申进科此前表示，运油-20可以给空中“三剑客”歼20、歼16、歼10C战机加油。运油-20目前已投入练兵备战。视频显示，今年8月佩洛西访台后中方的围台军演中也有运油-20的身影。
据中国军事专家介绍，歼-20目前是中国空军最先进的重型隐形战斗机。歼-20于2016年首次在中国航展上公开亮相。2017年，中国国防部发言人宣布歼-20已批量交付部队。据中方报道，歼-20是世界上首款拥有双座型的第五代隐身战斗机。图中是11月8日歼-20战斗机在空中进行飞行表演。
图中是中国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙“AG600M（灭火型）在中国航展上亮相，进行12吨低空投水演示。据中国官媒报道，该水陆两栖型飞机承担着大型灭火和水上救援的双重任务。另外，“鲲龙“AG600M也在静态展示区参展，让看展者可以近距离接触。
这是中国空军攻击-2无人机首次进行飞行展示。2019年的国庆70周年阅兵式上，攻击-2无人机亮相。据发言人申进科介绍，“攻击-2无人机是中国研制的一型中高空长航时察打一体无人机系统，是执行边境巡逻、打击恐怖主义的重要武器装备”。另外在地面静态展示的还有无侦-7、无侦-8、无侦-10等无人机装备。
由于一些代表因中国“清零”防疫政策无法参展，一个缩水版的中国最大航展于周二（11月8日）在珠海开幕。业内人士从展会上观察中国民用和国防航空业的新动向。
朝鲜已经在2022年创下了试射飞弹的历史纪录，迫使美国承认其核武大国地位。美国方面则表示，正在密切观察朝鲜何时进行下一轮核爆试验，并称中俄有劝退朝鲜相关试验的能力。此外，韩国方面周五表示，“发现180多条朝军机航迹”，韩军出动战机应对。
习近平是否也会效仿普京发动一场大规模战争？这场战争可能在什么时候爆发？而关键的问题是，目前中国大陆、台湾以及美国及其盟国是否还能努力避免这场战争呢？ 如果答案是肯定的，那么避免台海战争的前提条件又是什么？ 为了回答以上这些问题，就必须对目前的实际状况做一个公正的调查。
美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。
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