2022年中国航展的七大看点

首展的攻击-2无人机

这是中国空军攻击-2无人机首次进行飞行展示。2019年的国庆70周年阅兵式上，攻击-2无人机亮相。据发言人申进科介绍，“攻击-2无人机是中国研制的一型中高空长航时察打一体无人机系统，是执行边境巡逻、打击恐怖主义的重要武器装备”。另外在地面静态展示的还有无侦-7、无侦-8、无侦-10等无人机装备。