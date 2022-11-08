2022年中国航展的七大看点

C919首度亮相中国航展进行飞行表演

中国国产C919客机首次在中国航展上亮相。据中国官媒报道，商飞公司的C919展示了大仰角起飞、45度盘旋机动等一系列动作表演。C919是中国第一架按照国际适航标准自主研发、拥有自主知识产权的喷气式客机，座位数为158-192个，最大航程为5555公里。它于2017年进行了首飞。商飞公司在航展上宣布，新获得七家中国租赁公司300架确认订单。此前，它获得了815架C919的确认订单或意向订单。