2022年中国手机销量暴跌至十年最低 仅一个品牌实现增长

此前的新冠疫情管控和经济增长放缓抑制了中国消费者的购物欲，中国2022年智能手机销量呈现创纪录的下跌，陡降13%至十年里的最低水平。
（德国之声中文网）市场研究机构国际数据公司（IDC）的数据显示，2022年中国智能手机的总出货量为2.86亿，低于前一年的3.29亿。IDC指出，这是2013年以来的最低销售量，也是自2013年以来智能手机在中国的年销售量首次跌破3亿。
2022年，严格的新冠疫情管控措施给中国经济带来重压，政府在12月结束了"清零"防疫政策，开始采取措施、促进消费。
市场调研、数据分析公司Canalys追踪中国智能手机行业的分析师钟晓磊（Lucas Zhong）说，"严格的防疫政策让消费者支出趋于保守，家庭储蓄创纪录增长"。
根据IDC的数据，安卓手机制造商vivo是2022年最畅销的品牌，市场份额为18.6%，但其总出货量同比下降了25.1%。
作为独立业务剥离的前华为技术有限公司子品牌荣耀（Honor）是第二畅销品牌，出货量同比增长超过34%，不过其此前的基数较低。
2022年在中国，苹果和Oppo并列第三畅销品牌。此前一年，苹果手机在畅销榜上排名第四。根据IDC的数据，苹果公司的整体销量同比下降了4.4%。
其他手机品牌的销量下滑更为显著，都下降了两位数，荣耀是唯一的例外。
路透社报道指出，总体而言，中国智能手机销量的暴跌反映了该行业在全球的表现。据IDC称，2022年，全球智能手机出货量为12亿部，是2013年以来的最低值，同比下降超过11%。
Canalys周一发布的另一份报告称，2022年第四季度，苹果公司在中国售出1640万部手机，同比下降24%。相比之下，小米的出货量下滑了37.3%，荣耀在该季度下降了14.1%。
这标志着自2020年初新冠疫情以来，苹果在中国的出货量首次同比呈现下降。Canalys表示，此次下跌是由于最新的iPhone系列提前发布，以及其主要制造商富士康在郑州市的工厂发生骚乱，影响了其供应链。
Canalys补充说，尽管如此，2022年第四季度在中国，苹果仍然是最畅销的手机制造商，市场份额创下历史新高。
（路透社）
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德国联邦信息安全办公室（BSI）证实，已经针对有关小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。此前立陶宛国家数字安全中心发出警告，表示包括小米和华为出产的数款手机存在通过内置浏览器实施审查屏蔽的可能性。