2022年中国手机销量暴跌至十年最低 仅一个品牌实现增长

（德国之声中文网）市场研究机构国际数据公司（IDC）的数据显示，2022年中国智能手机的总出货量为2.86亿，低于前一年的3.29亿。IDC指出，这是2013年以来的最低销售量，也是自2013年以来智能手机在中国的年销售量首次跌破3亿。

2022年，严格的新冠疫情管控措施给中国经济带来重压，政府在12月结束了"清零"防疫政策，开始采取措施、促进消费。

市场调研、数据分析公司Canalys追踪中国智能手机行业的分析师钟晓磊（Lucas Zhong）说，"严格的防疫政策让消费者支出趋于保守，家庭储蓄创纪录增长"。

最畅销的品牌是vivo

根据IDC的数据，安卓手机制造商vivo是2022年最畅销的品牌，市场份额为18.6%，但其总出货量同比下降了25.1%。

作为独立业务剥离的前华为技术有限公司子品牌荣耀（Honor）是第二畅销品牌，出货量同比增长超过34%，不过其此前的基数较低。

2022年在中国，苹果和Oppo并列第三畅销品牌。此前一年，苹果手机在畅销榜上排名第四。根据IDC的数据，苹果公司的整体销量同比下降了4.4%。

其他手机品牌的销量下滑更为显著，都下降了两位数，荣耀是唯一的例外。

“出售求生存” 华为剥离子品牌荣耀

反映了全球智能手机行业的现状

路透社报道指出，总体而言，中国智能手机销量的暴跌反映了该行业在全球的表现。据IDC称，2022年，全球智能手机出货量为12亿部，是2013年以来的最低值，同比下降超过11%。

Canalys周一发布的另一份报告称，2022年第四季度，苹果公司在中国售出1640万部手机，同比下降24%。相比之下，小米的出货量下滑了37.3%，荣耀在该季度下降了14.1%。

这标志着自2020年初新冠疫情以来，苹果在中国的出货量首次同比呈现下降。Canalys表示，此次下跌是由于最新的iPhone系列提前发布，以及其主要制造商富士康在郑州市的工厂发生骚乱，影响了其供应链。

Canalys补充说，尽管如此，2022年第四季度在中国，苹果仍然是最畅销的手机制造商，市场份额创下历史新高。

（路透社）

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